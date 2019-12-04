Трамп потребовал от Макрона отменить цифровой налог

Белый дом рассказал о переговорах главы американского государства Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона в Лондоне перед саммитом НАТО.

Американский лидер в разговоре с французским коллегой подчеркнул важность отмены цифрового налога. По словам Трампа, со стороны Парижа необходимо гарантировать «равные возможности для американских компаний». Он сказал, что нужно «снять барьеры на торговлю, в том числе и налоги на цифровые услуги».

Лидеры двух стран также обсудили НАТО, «шаги по энергетике и Ирану», передает РИА «Новости».

Напомним, США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов. Париж заявил, что ЕС также готов дать «сильный ответ» на санкции США.

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