Путин поставил в тупик вице-премьера вопросом о говядине

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» увидел выведенное на экран СМС-сообщение с шуточным вопросом о том, почему мясо коровы называется говядиной, и переадресовал его вице-премьеру Алексею Гордееву.

Путин заметил этот вопрос, присланный по СМС, на экране, и поинтересовался у Гордеева, отвечающего за сельское хозяйство, знает ли он ответ на этот вопрос.

Гордеев признался, что «к стыду своему» несмотря на работу в этой сфере ответа на вопрос не знает.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».