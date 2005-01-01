Порошенко назвал сроки избавления Украины от «российского агрессора»

Украина избавится от «российского агрессора» в ближайшие пять лет, заявил президент страны Петр Порошенко.

Порошенко заявил на заседании национального инвестиционного совета в Киеве, что имеет «абсолютно четкое видение, что делать в следующие пять лет», а именно «каким образом стимулировать экономический рост, каким образом обеспечивать повышение стандартов жизни, каким образом строить конкурентную экономику и привлекать инвестиции», передает «Интерфакс-Украина».

Также он заявил, что имеет план по конолидации усилий, «чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора».

Отмечается, что следующие выборы президента Украины состоятся в 2019 году.

Ранее в Госдуме призвали разорвать экономическое сотрудничество с Украиной. До этого Киев опубликовал новый санкционный список, насчитывающий 1748 физических и 756 юридических лиц, синхронизированный с санкционным списком минфина США.