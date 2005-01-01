В Госдуме призвали разорвать экономическое сотрудничество с Украиной

Глава комитета нижней палаты парламента по Содружеству независимых государств Леонид Калашников призвал прекратить экономическое сотрудничество с Украиной в ответ на блокировку МИА «Россия сегодня» и РИА «Новости Украина».

«Мы должны сделать для себя выводы и в том числе начать предпринимать (меры) в экономическом сотрудничестве с Украиной, снижать его и завершать их совсем», – приводит его слова РИА «Новости».

В четверг Киев опубликовал новый санкционный список, насчитывающий 1748 физических и 756 юридических лиц; он синхронизирован с санкционным списком минфина США. В том числе санкции введены против МИА «Россия сегодня» и агентство РИА «Новости Украина».