Путин созвонился с Макроном

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Совсем недавно [Путин] закончил телефонный разговор с Макроном», – приводит его слова РИА «Новости».

Позже Кремль сообщит подробности прошедшей беседы, добавил Песков.

Ранее сообщалось, что в мае в немецком Ахене может состояться саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН в Донбассе.