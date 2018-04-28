В Госдуме ответили Помпео на приглашение присоединиться к «демократическому миру»

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал заявление нового госсекретаря США Майка Помпео о надеждах Вашингтона на присоединение России к «демократическому миру».

«Если он [Помпео] имеет в виду, что Россия должна приползти на коленках к вашингтонскому олимпу, то этого он не дождется точно», – заявил Калашников, слова которого передает РИА «Новости».

Парламентарий констатировал, что унижения России, которые Соединенные Штаты пытались устроить за последние полгода, в том числе и с помощью явных провокаций, не удались.

Он также отметил, что готовность соблюдать международные нормы зависит от позиции по этому вопросу Вашингтона.

Накануне новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне желают присоединения России к «демократическому миру».