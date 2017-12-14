Отец Литвиненко объяснил засекречивание дела Скрипаля

Вальтер Литвиненко, отец погибшего в Великобритании бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко, заявил, что Лондон со времен отравления его сына решил изменить тактику.

«Когда травили Сашу, это был, как говорится, фейк, который нужно было показать всему миру: какая Россия жестокая и как она расправляется со своими врагами. Сейчас, когда они поняли, что попали в хорошую лужу, то решили немножко изменить тактику. Поэтому они сейчас не показывают, а держат все это в секрете, в тайне, ожидая, как все же Россия ответит на это. Если бы это был, как говорят они, русский след, то уже давно бы определилось все», – сказал Вальтер Литвиненко в интервью RT.

Он добавил, что если бы в отравлении его сына действительно был «русский след», дело обсуждалось бы по сей день.

«Но Скотленд-Ярд не занимался поиском преступника. Скотленд-Ярд замазывал следы. А сейчас они не хотят открыть эти следы до конца, потому что они знают, что им придется так же замазывать следы, как и с Сашей», – пояснил Литвиненко.

Комментируя выздоровление Юлии Скрипаль, Литвиненко сказал, что «она ничего не знает», и Британии невыгодно, «если сам Скрипаль останется жив».

Он добавил, что за 13 километров от Солсбери, где произошел инцидент со Скрипалями, располагается лаборатория, где производят яды и антидоты к ним. У самого же Сергея Скрипаля дома жили морские свинки, которые обычно используются исследователями для экспериментов с химикатами.

«Не сам ли он это просто случайно взял и отравился?», – предположил Литвиненко.

«Тут можно думать обо всем. Может быть, это отравили злоумышленники, потому что он много знал», – добавил он.

Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипали были найдены без сознания на скамейке в Солсбери. Британские власти заявляют, что они пострадали от нервно-паралитического газа «Новичок», и безосновательно обвиняют в произошедшем Россию. Не дожидаясь результатов расследования, Лондон выслал российских дипломатов и призвал другие страны следовать примеру Великобритании. Кроме того, Британия воспользовалась инцидентом в Солсбери как предлогом для наращивания военных расходов.