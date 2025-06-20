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    20 июня 2025, 15:10 • Справки

    Квас: польза и вред, кому противопоказан, сколько можно пить, калорийность

    Квас: польза и вред, кому противопоказан, сколько можно пить, калорийность
    @ Бровко Сергей/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Настоящий хлебный квас – это не просто напиток, а часть русской гастрономической традиции. Его уникальность кроется в процессе двойного брожения – спиртового и молочнокислого, что и наделяет его рядом особых, полезных свойств. Однако важно понимать, что хотя польза кваса неоспорима, он является не лекарством, а скорее дополнением к рациону здорового человека. Кому можно пить квас без ограничений, а кому стоит проявить осторожность?

    Польза кваса: улучшение пищеварения

    Одно из ключевых полезных свойств кваса – его способность благотворно влиять на пищеварительную систему. Благодаря молочнокислому брожению, в квасе содержатся молочнокислые бактерии, которые во многом схожи с теми, что присутствуют в кефире, простокваше или кумысе. Эти микроорганизмы способствуют нормализации микрофлоры кишечника и улучшают работу желудочно-кишечного тракта в целом. Таким образом, квас может помочь в переваривании пищи, облегчая этот процесс и способствуя лучшему усвоению питательных веществ.

    Стимуляция аппетита и помощь в усвоении пищи

    Квас известен своей способностью стимулировать аппетит. Это происходит благодаря содержащейся в нем углекислоте. Она мягко раздражает слизистую оболочку желудка, активизируя выработку пищеварительных соков и тем самым облегчая переваривание и усвоение пищи. Эта особенность делает квас хорошим дополнением к обеденному столу, особенно когда требуется улучшить аппетит.

    Витамины и микроэлементы: приятное, но не основное дополнение

    В квасе действительно содержатся некоторые витамины, в частности витамины группы B (B1, B2, B3, B6, B9) и витамин E, а также микроэлементы, такие как калий, кальций, магний, фосфор, железо. Кроме того, в нем есть аминокислоты и ферменты, образовавшиеся в процессе брожения. Однако важно отметить, что количество этих полезных веществ в квасе невелико. Чтобы получить сколько-нибудь значимую суточную норму этих микронутриентов, пришлось бы выпить очень много кваса, что не рекомендуется из-за его калорийности и других особенностей. Тем не менее их наличие делает квас более ценным напитком по сравнению с обычными сладкими газировками.

    Утоление жажды: секрет кислот и газации

    В жаркий день квас отлично справляется с функцией утоления жажды. Это достигается благодаря содержанию органических кислот, таких как молочная и уксусная, которые придают ему характерный кисловатый вкус. Умеренная газация также способствует освежающему эффекту. Именно это свойство делает квас таким популярным летним напитком в Москве и по всей России. Но несмотря на это, важно помнить, что квас не заменяет чистую воду и не должен быть единственным источником жидкости в течение дня, поскольку он является среднекалорийным продуктом.

    В целом квас – это полезный продукт, который обладает хорошими освежающими свойствами и может способствовать улучшению пищеварения. Он прекрасно подходит для употребления здоровыми людьми в умеренных количествах, особенно в летний период.

    Калорийность и состав

    В среднем энергетическая ценность кваса составляет:

    – 25-30 ккал/100 мл – для легких сортов с пониженным содержанием сахара;

    – 35-45 ккал/100 мл – для классического хлебного кваса;

    – До 60 ккал/100 мл – для сладких фруктовых разновидностей.

    Для сравнения:

    – чай без сахара – 0-1 ккал;

    – минеральная вода – 0 ккал;

    – кола – 42 ккал;

    – сок яблочный – 46 ккал.

    Углеводный профиль: природные сахара и не только

    Основу питательной ценности кваса составляют углеводы (6-10 г на 100 мл), которые представлены:

    – простыми сахарами (глюкоза, фруктоза) – 60-70%;

    – мальтозой из ферментированного солода – 20-30%;

    – клетчаткой – до 1%.

    Интересный факт: в процессе брожения часть сахаров преобразуется в органические кислоты и спирт, что снижает итоговую сладость напитка.

    Белки и аминокислоты: скромный, но ценный вклад

    Содержание белка в квасе невелико (0,2-0,5 г/100 мл), но он включает:

    – незаменимые аминокислоты из дрожжей;

    – пептиды из злакового сырья;

    – ферменты брожения.

    Жиры: практически отсутствуют

    Липидный компонент минимален (менее 0,1 г/100 мл) и представлен в основном:

    – фосфолипидами из зерновых;

    – остаточными жирами дрожжевых клеток.

    Алкоголь: нюансы содержания

    Содержание этанола варьируется:

    – 0,3-0,5% – в промышленных пастеризованных вариантах;

    – до 1,2% – в традиционном домашнем квасе;

    – до 2,5% – в перебродивших самодельных напитках.

    Важно: при длительном хранении (особенно в тепле) содержание алкоголя может увеличиваться.

    Микронутриенты: витамины и минералы

    Хотя квас не является их значимым источником, в нем присутствуют:

    – витамины группы B (B1, B2, PP);

    – калий и магний;

    – железо;

    – фосфор.

    Как меняется состав при разных способах приготовления?

    – Классический хлебный квас – максимально сбалансированный состав.

    – Свекольный – больше минералов, но выше калорийность.

    – Фруктовый – повышенное содержание сахаров.

    – Бездрожжевой – меньше витаминов группы B.

    Вывод: квас – это низкокалорийный напиток с преобладанием углеводов, практически не содержащий жиров и белка. Его пищевая ценность делает его хорошей альтернативой сладким газировкам, но требует учета сахаров в общем рационе.

    Сколько можно пить без вреда

    Диетологи рекомендуют употреблять не более 200–400 мл кваса в день. При этом важно соблюдать несколько условий:

    Не пить ледяным – резкий перепад температур вредит зубной эмали и пищеварению.

    Не заменять им воду – квас содержит сахар и калории, поэтому не подходит для постоянного утоления жажды.

    Не сочетать с обильной едой – особенно с жирными и мясными блюдами, чтобы не перегружать желудок.

    Кому квас противопоказан

    Несмотря на пользу, некоторым людям стоит ограничить или исключить этот напиток:

    Детям до трех лет – может вызвать вздутие и дискомфорт.

    Беременным и кормящим – из-за возможного газообразования и содержания алкоголя.

    При сахарном диабете и ожирении – из-за сахаров в составе.

    При гастрите, язве, циррозе печени – кислоты и газация могут раздражать слизистые.

    Водителям – домашний квас может содержать больше алкоголя, чем указано на этикетке.

    Домашний или магазинный: какой лучше

    Домашний квас полезнее, так как сохраняет живые бактерии, но хранится всего два–три дня в холодильнике.

    Магазинный пастеризованный стабилен до года, но содержит консерванты и меньше ферментов.

    Если хотите приготовить квас в домашних условиях, выбирайте классический рецепт на ржаном хлебе с изюмом – такой напиток будет наиболее полезным.

    Вывод: пить или не пить

    Свежий квас – отличный летний напиток, если употреблять его в меру. Он помогает пищеварению, но не заменяет воду и не является лекарством. Главное – учитывать противопоказания и следить за качеством продукта.

    Хотите наслаждаться квасом без риска? Готовьте домашний квас или выбирайте проверенные марки с натуральным составом. И помните: даже самый полезный продукт хорош в меру!

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