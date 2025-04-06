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    6 апреля 2025, 20:50 • В мире

    Французская армия начинает копировать военный опыт России

    Французская армия начинает копировать военный опыт России
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Искусство войны изменилось», заявляет французская пресса, и в подтверждение этому главными экспонатами прошедшей во Франции выставки вооружений стали БПЛА. И военные, и промышленники этой страны признают, что главным уроком для них стали боевые действия на Украине. Однако беспилотниками эти уроки не ограничиваются.

    На уходящей неделе недалеко от мирного французского города Бордо, который дал миру название известного вина, прошла выставка Sofins, посвященная передовому военному снаряжению. Хотя на ней фигурировали в большом количестве винтовки и автоматы последних модификаций, признанными звездами программы стали беспилотники. 84 иностранные делегации, тысячи посетителей – выставка в этом году обещает побить рекорды популярности.

    «Ключевое слово в этом году – сроки, – рассуждает Бенуа де Сен-Сернен, организатор выставки. – Речь идет даже не о цене и не об инновациях, самое главное – сколько времени пройдет до того, как я смогу заполучить то или это. Понятие о быстроте производства стало важнее, чем цена».

    «На предыдущей выставке, которая состоялась два года назад, не было никакого оружия с дистанционным управлением, – отметил Антуан Левель, президент ассоциации беспилотников французской промышленности. – Изменения заметны, и они происходят быстро».

    «Происходящее на Украине показывает, что теперь нельзя обойтись без этого типа аппаратов», – подтвердил Уильям Фийо Нгнато, менеджер Aerix Systems. Его фирма предлагает для продажи ударные БПЛА, способные нести небольшую ракету и действовать «против других дронов, против вертолетов и против танков». «Когда вы видите, как порой употребляют ракеты стоимостью более миллиона евро за штуку, чтобы сбивать дроны, которые стоят от 20 до 30 тысяч евро, альтернативное решение может оказаться интереснее».

    Некоторые производители уже напрямую работают для Украины, как, например, Delair, чьи беспилотники DT 26 зарекомендовали себя в качестве разведывательных аппаратов. По словам главы предприятия Бастьена Мансини, их БПЛА способны летать на расстояния до 50 км и противостоять радиоэлектронным помехам. Но так как средства борьбы постоянно совершенствуются, «каждые три месяца приходится приспосабливаться» и находить новые решения.

    «Искусство войны изменилось», – констатирует «Фигаро».

    Как заметил Мансини, пять лет назад 80% производимых беспилотников предназначались исключительно для гражданского сектора, в то время как теперь 80% производится в военных целях – и эти цифры вовсе не случайны, как и рост прибылей фирм, на которые льется золотой дождь из заказов.

    Закон о военной программе на 2024-2030 годы предусматривает выделение на военные нужды 413 млрд евро, которые, как сообщается на сайте министерства обороны Франции, «позволят нашим силам трансформироваться, чтобы отвечать требованиям современной войны». Новое оружие, новые средства связи, новые методы ведения войны – французские военные не намерены упускать ни одного аспекта.

    К примеру, программа «Скорпион» позволяет осуществлять связь между всеми подразделениями и собирать данные в реальном времени, что должно облегчить принятие решений. Однако особое внимание уделяется дронам, производство которых вполне отвечает новой французской стратегии «делать больше, быстрее и дешевле», и министр обороны Себастьян Лекорню употребил даже термин «дронизация армии».

    «Эти аппараты, которые особенно распространены на украинском фронте, являются одним из новейших технологических прорывов», – заметил министр. В 2023 году во Франции уже была открыта школа операторов БПЛА, и вряд ли она останется единственной.

    «В последние годы мы задались целью иметь армию с тремя тысячами беспилотников. Теперь же требуется массово обучать управлению ими, чтобы была возможность оснастить уже целую дивизию», – сообщает «Экспресс» в материале, который без всяких околичностей озаглавлен «Дроны: как французская армия извлекает уроки из конфликта на Украине».

    По некоторым сообщениям, пока не получившим официального подтверждения, французское командование решило нарастить количество БПЛА и заказало две дополнительные партии по 1000 штук, которые предполагается использовать для тренировок. Первая должна быть доставлена между октябрем и декабрем этого года, вторая – в первой половине следующего года.

    «Приобретение этих аппаратов рассматривается как стратегическая необходимость, чтобы усилить наземную армию и не утратить способность соперничать с такими странами, как Россия, которые расширяют использование беспилотников», – пишет источник.

    Еще одним направлением модернизации французской армии является создание роботов для различных задач – от разминирования до стрельбы. В частности, в феврале Главное управление вооружений заключило рамочный семилетний контракт с фирмами Safran и KNDS. Цель – создание многозадачного военного робота, который «усилит возможности боевой группы и уменьшит риск для солдат».

    Боевые действия на Украине вынуждают французские власти догонять Россию в области, в которой та имеет неоспоримое преимущество – в разработках вооружения, действующего на гиперзвуковой скорости. Попытки создать свой «Кинжал» и свой «Авангард» привели французов, с одной стороны, к проекту гиперзвуковой ракеты ASN4G, а с другой – к испытаниям гиперзвукового планера Vmax.

    Как сообщается, ракета ASN4G будет запускаться с самолетов Rafale F5 (которые планируется создать к 2030-2035 годам), окажется способна развивать скорость более 5 Махов и нести ядерный заряд. Что касается VMaX (от французского véhicule manoevrant expérimental – экспериментальный маневрирующий аппарат), то это управляемый боевой блок в форме планера, который прошел первые испытания в июне 2023 года и на гиперзвуковой скорости прочертил в небе над полигоном в Ландах множество замысловатых фигур. Однако пока еще рано говорить о перспективах его практического применения, равно как и о принятии на вооружение.

    Взяв курс на милитаризацию, французские власти прекрасно отдают себе отчет в том, что какими бы инновационными и передовыми ни были используемые технические средства, без людей армия не существует. С привлечением в армию свежих сил существуют некоторые проблемы, которые могло бы решить введение воинской обязанности, но оно создаст другую проблему, похоронив Макрона и его сторонников политически. Поэтому пока французские власти предпочитают обтекаемо говорить о некой «армии резервистов», которая будет существовать в дополнение к уже имеющейся профессиональной армии.

    «Наша армия составляет 205 тысяч человек, и это число мы намерены довести до 210 тысяч», – заметил министр обороны Лекорню. Говоря о предполагаемом количестве резервистов, он отметил, что целью является соотношение «один резервист на двух военных», то есть фактически власти планируют создание резерва в 100 с лишним тысяч человек.

    «Резервисты могли бы, к примеру, действовать на тех участках французской территории, где имеют место стихийные бедствия», – сообщает для успокоения читателей журналист, лишь бы не написать открыто, что основная цель резервов вообще-то – пополнение выбывающей военной силы в условиях войны. Возможно, впрочем, что под стихийным бедствием подразумеваются Макрон и его клика – но поскольку это бедствие затрагивает всю территорию Франции, включая заморские департаменты, ста тысяч явно может не хватить.

    Однако вопрос о резервистах упирается в другой вопрос, для французов традиционно являющийся больным местом – деньги, и премьер-министр Франсуа Байру, судя по всему, прекрасно отдает себе в этом отчет, хоть и высказался в принципе за идею об «армии резервистов».

    «Если вы предпринимаете что-то очень серьезное, это может вылиться в очень большие суммы. Где они (резервисты) будут жить? В каких казармах?» И добавил, что во Франции существует специальная военная программа, «которая хорошо себя зарекомендовала». По факту – это аналоги краткосрочных военных училищ с интернатами для неблагополучной молодежи из заморских департаментов. Обучение в них также позволяет получить гражданскую профессию и водительские права, а во время обучения выплачивается небольшая стипендия.

    Возможно, когда произойдет прорыв в области робототехники и будет создан дешевый робот-солдат, который сможет заменить человека на поле боя, последний больше не понадобится ни в качестве резервиста, ни в качестве обычного военного – но до этого еще далеко. Пока что Франция активно осваивает беспилотные технологии и пытается догнать Россию в области гиперзвука.

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