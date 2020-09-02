Узбеки вспомнили про Сталина Символы СССР опять приравняли к свастике В парламент Бразилии внесен закон, приравнивающий коммунистическую символику к нацистской свастике. Там говорят, что вдохновились примером Украины. Но зачем это нужно Бразилии?

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