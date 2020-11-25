Евросоюз нашел слабое место Лукашенко В Великобритании появился «сибирский барон» Бизнесмен Евгений Лебедев получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского, то есть стал пэром и членом верхней палаты парламента, где людей с российским гражданством никогда не было. Но имела ли право королева распоряжаться названием Сибири?

