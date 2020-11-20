Почему Армения не признала Карабах? Санду провоцирует Россию После поражения «самого пророссийского президента» Игоря Додона на выборах в Молдавии, его будущая сменщица – Майя Санду – высказалась по широкому спектру российско-молдавских отношений, включая вывод миротворцев из Приднестровья и отказ Кишинева признавать долги за газ.

