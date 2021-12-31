России пришло время жить своим умом

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31 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 21:00  |  vz.ru
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Как «Северный поток – 2» заставил капитулировать Украину и США

Окончание строительства нового российского газопровода стало важнейшей победой Москвы Stefan Sauer/DPA /Picture Alliance/Reuters
«Северный поток – 2» полностью построен и готов к работе, заявил президент Путин. По словам российского лидера, «теперь всё зависит от наших партнеров в Европе» – имея в виду сроки начала реальной работы газопровода. Завершение этого проекта стало одной из важнейших побед России в уходящем году. Но некоторые сражения вокруг газопровода будут происходить и в 2022-м.  Подробности...
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Путин пригрозил Байдену радикальными мерами

Путин поставил перед Байденом вопрос ребром Adam Schultz/White House/REUTERS,
Алексей Никольский/ТАСС
Телефонный разговор между президентами России и США, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный». Подробностей немного, но и те, что есть, приоткрывают окно в довольно тревожное будущее: Владимир Путин объяснил Джо Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против РФ. Подробности...
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Африка переходит в РПЦ

Священнослужители Александрийской церкви уже давно просились в лоно РПЦ REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Более ста священников Александрийского патриархата перешли с приходами и паствой в РПЦ. Так они выразили несогласие с действиями своего патриарха Феодора, признавшего неканоническую церковь Украины. В будущем исход служителей из Александрийского патриархата продолжится. Это означает не только переход православных Африки в РПЦ, но и утрату могущества имевшего влияние на континент Константинопольского патриархата. Подробности...
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2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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В новогоднюю ночь мы объединяемся как нация

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Традицию новогоднего телевизионного обращения к народу ввел Леонид Брежнев, первым с бокалом шампанского в руке снялся Борис Ельцин, а Владимир Путин перенес поздравление на свежий воздух. Подробности...
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Запад готовит кибератаку, в которой обвинят русских хакеров

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В первой половине декабря Израиль провел киберучения под названием «Коллективная сила», в которых приняли участие десять стран. Подробности...

Россия в кино стала Землей Обетованной

Дарья Митина
Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Это не означает, что совсем пропали русофобские или антисоветские картины – они еще снимаются (больше всего такого добра по-прежнему генерирует Прибалтика), но их реально стало кратно меньше. Подробности...
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    России пришло время жить своим умом

    Россия готовится жить в новой реальности
    		   31 декабря 2021, 21:00
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Нам предстоит строить собственные планы и воплощать их в реальность – без оглядки на других. Быть хозяином собственной жизни, пробовать новое, брать на себя ответственность и не позволять страху перед неизвестным подорвать веру в будущее. С новым 2022 годом!

    Прошедший 2021 год оказался для российского общества непростым. Не в социальном, финансовом или еще каком-то сугубо приземленном аспекте: если отбросить вопли профессиональных всепропальщиков и похоронщиков и посмотреть на цифры, то тут как раз все очень и очень неплохо. Страна пришла в себя после провалов прошлого года, экономика растет, а промышленность опережает показатели даже не 2020-го, а 2019 года. Несмотря на осложняющие жизнь факторы вроде высокой инфляции, доходы населения увеличиваются, потребительский спрос вернулся к допандемийному уровню. Россия – в немногочисленной группе стран, лучше других преодолевающих последствия пандемии.

    В общем, казалось бы, есть серьезные основания для радости и оптимизма – вот только социологи таковых особо не фиксируют. Свежие опросы ВЦИОМ – и по социальному самочувствию людей, и по их ожиданиям от нового года – показывают не то чтобы мрачные настроения россиян, но довольно сумрачные.

    Это как раз и есть отражение того, чем на самом деле стал для нас 2021 год. Он оказался для российского общества крайне тяжелым в психологическом отношении. Можно сказать, что у народа разбились последние розовые очки.

    Безусловно, тут свою роль сыграла продолжающаяся пандемия. Все-таки у очень-очень многих людей были надежды и ожидания, что в 2021 году все окончательно закончится и мир станет прежним. Однако произошло прямо противоположное:

    стало ясно, что планета перестраивается на какие-то совершенно новые рельсы и тот самый «прежний мир» на глазах исчезает безвозвратно.

    Он не вернется – даже когда ковид будет окончательно обуздан.

    Во-вторых, российскому обществу пришлось пережить – и этот очень болезненный процесс пока продолжается – утрату, если так можно выразиться, мировоззренческих ориентиров.

    Практически всю свою историю Россия находила себе модель, с которой брала пример – цель, к которой стремилась. Иногда таковая бывала абсолютно умозрительной – как коммунизм, но чаще все-таки страна выбирала вполне существующий в реальности объект, который делала своей путеводной звездой. «Догнать и перегнать Америку» – именно про это.

    За последние пару десятилетий позолота идеальности по большей части стерлась с соответствующих объектов для подражания. Информационная прозрачность и личное знакомство людей с реальным, а не нафантазированным, миром, сделали свое дело. Прежние наивные представления о существующем за границами России мире всеобщего благополучия, свободы и демократии, безупречного порядка и суперэффективной системы здравоохранения, отсутствия коррупции и думающих в первую очередь о людях государств теперь вызывают, в основном, ироничную усмешку.

    Но кое-что оставалось – просто потому, что это вполне соответствует действительности. Это представление о западном мире, как о тихой гавани современной человеческой цивилизации. Гавани пусть далеко не идеальной, но на самом деле стабильной, состоятельной и обеспечивающей достойную жизнь абсолютному большинству своих членов – на уровне, до которого России еще расти и расти.

    Даже самый яростный обличитель Запада, его хищнической сути и несправедливого доминирования, был вынужден признавать, что страны по обе стороны Атлантики – самые спокойные, надежные и благополучные для обывателей, и стремление туда огромного множества людей в этом смысле вполне обоснованно.

    И вот именно по этому ключевому для нашего мира и конкретно для России представлению нанес пусть пока не роковой, но тяжелейший удар 2021 год.

    В качестве доказательства того, что в глазах большинства россиян Запад утратил статус незыблемой тверди средь бушующего океана, можно привести простой довод: в год высокой инфляции наши граждане – вопреки 30-летней традиции – не демонстрировали ажиотажного спроса на доллары и евро. Они скупали недвижимость и товары длительного пользования – но не американскую и европейскую валюту. Вряд ли можно найти более выразительный образ произошедших изменений в российских представлениях.

    Вот только радоваться особо не получается. Привычный мир расползается на глазах. И чем дальше, тем очевиднее, что это надолго – вернее, навсегда. Будущее находится в густом тумане, а проступающие его очертания рождают беспокойство. И неважно, идет ли речь о цифровизации всех сфер жизни или явном усилении военной составляющей в противостоянии великих держав. Больше нет примеров для подражания, западный мир находится в одной лодке со всеми – и еще большой вопрос, справятся ли Европа и Штаты лучше прочих.

    Для России пришло время жить своим умом – и государству, и обществу, и каждому из граждан страны.

    Строить собственные планы и воплощать их в реальность – без оглядки на других. Быть хозяином собственной жизни, пробовать новое, брать на себя ответственность и не позволять страху перед неизвестным подорвать будущее.

    В общем, учитывая масштабы стоящих перед страной и людьми задач, неудивительна некоторая настороженность в общественных настроениях.

    Впрочем, впечатляющие социально-экономические итоги года, которыми Россия может безо всяких скидок гордиться – подобных темпов развития страна не видела уже очень давно – недвусмысленно указывают, что за этой сумрачностью стоит не исконно-посконная русская безнадега, а сосредоточенность на очень важном и сложном деле – строительстве будущего. И неважно, идет ли речь о запуске очередного промышленного предприятия стратегической значимости, о новом прорыве в развитии Северного Морского пути или о частном воплощении сакраментального «построить дом, посадить дерево, родить сына».

    Хочется пожелать всем, чтобы наши усилия в 2022-м принесли еще более впечатляющие результаты.

    Мира, здоровья, сил, благополучия и веры в себя!

    С Новым годом!#{author}
     
     
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