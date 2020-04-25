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25 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 20:07  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Коронавирус «скачет» по России

Социальные контакты между людьми остаются главной причиной роста числа заражений коронавирусомФото: Владимир Песня/РИА Новости
Россия выходит на плато заболеваемости коронавирусом, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов, объясняя скачки в численности заразившихся. Суточный прирост за последнюю неделю составлял от 4,2 до 6 тыс. человек. По прогнозам других экспертов, выход на плато произойдет только в июне. Откуда взялись скачки и чем грозит россиянам ослабление режима самоизоляции в майские праздники? Подробности...
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Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

Цеха украинских авиазаводов сегодня используются не по прямому назначениюФото: Марина Лысцева/ТАСС
«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш «Ан»?» Эти риторические вопросы о состоянии дел в авиаотрасли Украины задал не кто-нибудь, а президент страны Владимир Зеленский. Он намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов». Да только вряд ли получится – и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто нас на Эльбе обнимал

Максим Соколов, публицист
В те победные дни рядовые участники войны искренне верили, что теперь, когда немец повержен, союзная дружба сохранится и все будет ладком да порядком. Радость братания оказалась недолгой. Подробности...
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Мы помогаем не Донбассу, а русским

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В ДНР и ЛНР мы имеем дело не с абстрактными гражданами бывшей Украины, не с номинальными политическими «украинцами» по паспорту, а именно с русскими, то есть с теми, кто причисляет себя к русскому народу. Подробности...
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Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...
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    Россия громко отметит победу над Японией

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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Коронавирус «скачет» по России

              Социальные контакты между людьми остаются главной причиной роста числа заражений коронавирусом   25 апреля 2020, 19:00
              Фото: Владимир Песня/РИА Новости
              Текст: Андрей Резчиков

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              Россия выходит на плато заболеваемости коронавирусом, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов, объясняя скачки в численности заразившихся. Суточный прирост за последнюю неделю составлял от 4,2 до 6 тыс. человек. По прогнозам других экспертов, выход на плато произойдет только в июне. Откуда взялись скачки и чем грозит россиянам ослабление режима самоизоляции в майские праздники?

              Глава центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента Георгий Сапронов заявил РБК, что в России происходит выход на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это момент, когда число заболевших за день не превышает количества минувшего дня. О приближении плато свидетельствуют, утверждает Сапронов, скачки числа новых случаев заражения. Само плато, прогнозирует специалист, наступит к концу мая или чуть раньше, при этом заболеваемость COVID-19 «скоро пойдет на спад».

              Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее не исключала выход на плато до 1 мая.

              В то же время инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев предположил, что такая динамика указывает на напряженную ситуацию. Выход на плато, полагает он, произойдет не раньше начала июня.

              В течение последней недели ежедневный прирост заболевших COVID-19 в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тыс. человек. По данным на субботу, за сутки в стране подтвердили 5966 новых случаев коронавируса. Это на 117 человек больше, чем день назад. Всего в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса. Наибольшее число новых случаев за сутки отмечено в Москве – 261, Московской области – 605, Санкт-Петербурге – 215. Также зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека. Общее число умерших в стране составило 681 человек, выздоровели 6250 человек.

              Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович назвала восприятие Сапронова скачков «упрощенным». «Скорее всего, скачки числа случаев заражения отражают выявление новых очагов. Зарегистрированные на сегодня 355 очагов заболевания – это серьезное число», – сказала Попович газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт добавила, что в условиях тотального тестирования можно было бы четче определить, в каком направлении идет пандемия. А когда выявляются новые заболевшие, 54% из которых бессимптомные (опасность их в том, что они могут заражать других, так как не попадают в больницы), «то надо смотреть, что это за очаги и отслеживать их контакты, если это возможно».

              «Плато наступит тогда, когда прирост новых случаев будет совершенно одинаковым, а количество активных случаев начнет резко падать

              и люди начнут выздоравливать быстрее, чем будут появляться новые тяжелые госпитализированные больные. А заболеваемость в легкой форме будет продолжаться довольно долго», – пояснила Попович.

              Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне в интервью каналу «Россия 1» заявила, что по числу зараженных на 100 тыс. человек населения Россия находится в шестом десятке всех стран, а смертность не достигает 1%. При этом Россия – одна из немногих, «а может быть, и единственная страна», где почти у половины зарегистрированных инфицированных нет симптомов и они не проявляются впоследствии.

              Попова анонсировала начало популяционного исследования на наличие антител к коронавирусу. Первым городом станет Москва. С помощью тестов на антитела будет понятно, может ли, например, человек свободно перемещаться и ходить на работу. «К нам пришел вирус, который, очевидно, намеревается остаться с нами надолго, может быть, навсегда. И мы сегодня вырабатываем те правила, по которым мы будем жить», – сказала главный санитарный врач.

              Попова назвала необходимыми еще как минимум две недели жестких ограничений. Пока Россия прошла два инкубационных периода коронавируса, но только после третьего можно будет говорить о возвращении к нормальной жизни. Выход из самоизоляции должен быть поэтапным, любая ошибка вернет к повторению жестких мер.

              «Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть. Это очевидно. И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя», – предупреждала Попова.

              В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин предложил в пятницу подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках в связи с ограничениями. «У нас 1 мая, 9 мая – это традиционная для людей возможность отдыхать, поехать на дачу. И мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений», – заявил глава правительства на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

              В четверг представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявляла, что с понедельника «в Москве и в целом по России наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19» – и «это обнадеживает». Однако ранее она же предупреждала о новых вспышках заболевания, если россияне перестанут соблюдать меры защиты от вируса.

              Лариса Попович подчеркивает, что графики распространения пандемии четко показывают рост заболеваемости в результате ослабления мер, приводящих к увеличению социальных контактов. «После 15 апреля, когда утром в метро столпилось много людей, в Москве через двое суток в течение нескольких последующих дней был явный выброс увеличения новых случаев заболевания коронавирусом. Он не сильно отразился на общей, достаточно благоприятной динамике для столицы, но тем не менее было видно, что это привело к проявлению статистического выброса по количеству случаев. Поэтому, как только мы ослабляем мероприятия по социальному дистанцированию, очевидно будет всплеск заболеваемости. И пока у нас нет коллективного иммунитета, какой-либо вакцинации, ослабление этих мер совершенно точно приведет к увеличению заболеваемости», – предупреждает Попович.

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