«Летающий Генштаб» получит новые возможности

Один из важнейших самолетов ВВС России будет модернизирован - и более того, ему на смену придет машина нового поколения с расширенными возможностями. Речь идет о самолете, который в США называют «самолет Судного дня», иначе говоря, воздушном командном пункте управления Вооруженными силами. Чем примечательна эта машина - и как она будет модернизирована?

Эти самолеты не несут в своем чреве боевой нагрузки, в них нет бомб и ракет, они даже не высаживают воздушные десанты. Но это, пожалуй, самое грозное оружие российской армии – воздушный командный пункт (ВКП). С его борта даже в случае ядерной катастрофы будет вестись управление всеми силами и средствами Вооруженных Сил, в том числе РВСН, атомными подводными лодками и стратегической авиацией.

Название «самолет Судного дня» придумали в США, где подобные авиалайнеры появились несколько раньше. Вероятно, по такому предположению, что когда в Америке наступит ад, то уцелеют только находящиеся в небе самолеты. Название мифическое и в чем-то устрашающее. Для образного названия такого отечественного самолета вполне подошло бы, например, название «летающий Генштаб».

Подобные функции выполняются самолетами Ил-80 и Ил-82, которые сейчас, по словам замминистра обороны Алексея Криворучко, будут модернизированы до уровня второго поколения ВКП. Соответствующие опытно-конструкторские уже закончены.

Ил-80 (на базе пассажирского лайнера Ил-86) и Ил-82 (на базе транспортного Ил-76) предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны. Основной задачей самолетов ВКП является организация связи даже в местах, где наземная инфраструктура уничтожена. Живучесть – тоже главное преимущество воздушного командного пункта. Воздушный КП обнаружить гораздо труднее, соответственно, и уничтожить, так как самолет постоянно меняет свою дислокацию.

Таких самолетов на вооружении ВКС четыре – в составе 3-й отдельной авиационной эскадрильи. Базируются они на площадке авиабазы «Чкаловский». Предполагалось, что они могут быть использованы для эвакуации членов правительства, но все-таки их настоящее предназначение – управление войсками.

Эти воздушные суда внешне отличается от своего прототипа тем, что в них нет иллюминаторов и минимум люков. Кроме того, в носовой части фюзеляжа – массивный накладной отсек с радиоэлектронным оборудованием.

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В состав бортового оборудования самолета Ил-80 входит станция спутниковой связи. Для питания многочисленных бортовых радиоэлектронных систем самолет оснащен дополнительным турбогенератором. Из известного оборудования можно перечислить унифицированный комплекс средств «Звено-2», а также антенны – коротковолновые приемная и передающая. Передающая антенна сверхдлинных волн выпускного типа, приемная антенна сверхдлинных волн, антенна релейной связи, антенна ультракоротких волн и антенна связи с подразделениями РВСН.

На боковых створках грузового люка ВКП установлены две огромные лепестковые антенны, а на средней – барабан, с которого разматывается буксируемая проволочная антенна сверхнизкочастотной спецсвязи со стабилизирующим конусом на конце. Эта антенна длиной пять километров (по разным данным от трех до восьми километров!) служит для связи с подводными лодками. Барабан находится внутри фюзеляжа, снаружи виден лишь небольшой обтекатель и полуутопленый в нем конус. Выпустив антенну, самолет начинает описывать круги. Конус, потеряв скорость, сваливается, и пятикилометровая антенна повисает почти вертикально. Только при таком положении антенны радиосигнал может пробить толщу воды.

В модернизированном ВКП будет предусмотрена связь со всеми армейскими, флотскими, авиационными, ракетными командирами – вплоть до пусковой установки, танка, крейсера, истребителя. Команду сверху (в прямом смысле слова) получит и командир разведгруппы, и командующий военным округом.

Первый отечественный воздушный командный пункт был принят к эксплуатации еще в 1992 году – его создали на базе авиалайнера Ил-86, присвоив наименование Ил-80. Интерес к необычному воздушному объекту всегда был обусловлен именно его необычайной секретностью. Поэтому слова гендиректора НПП «Полет» Александра Комякова о том, что объединенная приборостроительная корпорация, помимо модернизации Ил-80 и Ил-82, проводит также работы по созданию воздушного пункта стратегического управления третьего поколения, вызвали большой интерес. Можно только догадываться, чем будет нашпигован новейший летающий командный пункт.

Как следует из слов Алексея Криворучко, для нового воздушного командного пункта будет использован несправедливо сейчас подзабытый лайнер Ил-96, который сняли с гражданских рейсов по коммерческим соображениям. Известно, что Минобороны ранее заказало два Ил-96 400Т, которые предполагается использовать в качестве топливозаправщика. Эта машина способна стать базовой платформой и для воздушного командного пункта.

Теоретически может использоваться для этих целей и Ан-124 «Руслан», но, как отмечают авиационные эксперты, для самолета «Судного дня» больше подойдет именно Ил-96.

У него прекрасные летные качества, при крейсерской скорости в 870 километров в час самолет может без дозаправки пролететь 12 000 километров. Его максимальная взлетная масса составляет 250 000 килограмм, что позволяет поднять любую аппаратуру. Ну, и потолок высоты приличный – 12 километров.

«Готовность армии к войне, конечно же, зависит от многих факторов – начиная от индивидуальной подготовки солдата, заканчивая организацией видового взаимодействия и систем связи во всей армии, – говорит военный эксперт Владислав Шурыгин. – В этой цепи роль самолетов, являющихся воздушными командными пунктами, занимает особое место. Если наземные пункты управления будут разрушены, то их заменят летающие КП. Их обнаружить гораздо сложнее, да и произвести идентификацию тоже – внешне самолет практически не отличить от гражданского авиалайнера. Мне кажется, что новые летающие командные пункты будут перемещаться уже в космическом пространстве и обладать поистине универсальными способностями для управления армией и флотом».