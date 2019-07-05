Зачем Россия закупает газ из-за рубежа?

Причин несколько. Некоторые на поверхности – в ряд регионов России проще и дешевле поставить газ из приграничных к ним стран, чем качать свой из Сибири или с Ямала. А некоторые несколько сложнее и лежат скорее в политической плоскости.

Что касается закупок для регионов, то Россия периодически так делает – в декабре, к примеру, в Калининград прибыла партия сжиженного природного газа из Сингапура. Из-за величины территории страны иногда Газпрому проще договориться о поставках с соседями, чем гнать газ, условно, из Сибири на Кубань. Хотя, к слову, конкретно этот маршрут сейчас работает именно так.

Например, в 2010 году Газпром решил закупать у Азербайджана «столько газа, сколько он в состоянии будет поставить». Глава компании Алексей Миллер тогда еще сказал, что верхней планки объема закупок нет. В 2013 году в Мурманскую область, отличившуюся огромными долгами и рисковавшую остаться вообще без газа, топливо готова была поставлять Норвегия, один из главных поставщиков Европы. Казахстан в прошлом году поставил в Россию около 8 млрд куб. м. Сейчас вот Туркмения возобновила свои поставки после трехлетнего перерыва.

«Все это нужно для того, чтобы не качать этот газ с севера. Сейчас у нас добыча уходит все севернее и севернее. Раньше это, например, был Надым-Пур-Тазовский район Ямала, Ямало-Ненецкий автономный округ, а сейчас добыча уходит на полуостров Ямал. (Зарубежные закупки) нужны для того, чтобы меньше газа качать через «Северные потоки». В южные регионы, граничащие с Казахстаном, к примеру, проще закупить газ оттуда», – заявил газете ВЗГЛЯД Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

То есть если учитывать скорый запуск «Северного потока – 2» и вероятное увеличение объемов экспорта в Европу, по нынешним веткам газопроводов «ямальский» газ быстрее дойдет до Санкт-Петербурга, чем, например, до более южного Волгограда. А тот же туркменский газ не обязательно пойдет в российские регионы, но он вполне может помочь компании оптимизировать поставки – как в Европу, так и по стране.

В то же время иногда в вопросах зарубежных закупок важна и политическая составляющая.

И где грань между ними, зачастую определить довольно сложно. Так, когда девять лет назад Газпром принялся покупать азербайджанский газ, европейские информагентства писали, что это был серьезный удар по Nabucco, трубопроводу из Азербайджана и Туркмении в Европу, который должен был освободить ЕС от «российской иглы». Как мы прекрасно знаем, проект Nabucco в итоге канул в Лету.

С Азербайджаном тоже вышла странная история – формально поставки в Россию продолжались пять лет, но неуклонно снижались, пока не прекратились вовсе. В итоге южанам даже пришлось самим закупать газ на стороне из-за дефицита. Оказалось, что местные специалисты слишком медленно осваивали новые месторождения, так что имевшиеся запасы иссякли довольно быстро, а мощностей для добычи новых не хватало. Держал ли Газпром в уме Nabucco, когда заключал контракт с Азербайджаном? Вполне вероятно. Хотела ли Россия таким образом экономически поддержать южного соседа? Тоже возможно.

С Туркменией история немного отличается. «У Туркмении сейчас большие проблемы с реализацией газа, и не очень понятно, что у них происходит с его добычей. Они построили три нитки газопровода в Китай, и сейчас они недозагружены. Китайцы явно выкручивают туркменам руки и по ценам, и по поставкам», – говорит Юшков.

В итоге страна оказалась на пороге экономического кризиса. Денег не хватает, и в данном контексте новый контракт с Газпромом – это дружеский шаг со стороны России, уверен эксперт.