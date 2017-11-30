Благодушие России к молдаванам выглядит унизительно

Хотя главой государства Молдавия является президент Игорь Додон, которого многие называют «пророссийским», реальная власть принадлежит кабмину и парламенту. В последнее время молдаване отметились рядом антироссийских акций и взяли за норму разворачивать российских журналистов у границы. Терпеть все это больше нельзя.

Население Молдавии – около трех миллионов человек. Из них почти восемьсот тысяч заняты «отхожим промыслом» – зарабатывают деньги на жизнь в других странах. При этом большинство (порядка полумиллиона) работают именно в России.

Молдавия – одна из самых бедных стран Европы. По некоторым параметрам – самая бедная, но в последние два года этот статус у нее оспаривает Украина.

Кишинев не контролирует промышленно развитое левобережье Днестра и расположенный на правом берегу город Бендеры. Общее население непризнанной Приднестровской Молдавской Республики – около 600 тысяч человек. При этом приднестровская армия считается более боеспособной, чем молдавская, а Молдавия не состоит ни в НАТО, ни в каком-либо еще военном блоке.

В Молдавии достаточно популярны юнионисты – сторонники отказа от государственности и возвращения в состав Румынии на правах провинции, как это было с 1918 по 1940 год. Со своей стороны Румыния охотно выдает гражданам Молдавии свои паспорта – по состоянию на 2016 год около 400 тысяч молдаван принесли клятву верности Бухаресту, в том числе пять из шести судей Конституционного суда республики.

Молдавию регулярно сотрясают коррупционные скандалы. Например, бывший премьер страны Влад Филат сейчас сидит в тюрьме, получив девять лет по так называемому банковскому делу.

Перечислять можно долго, но вышеприведенной информации вполне достаточно для того, чтобы понять: Молдавия – это маленькая нищая коррумпированная страна, не контролирующая заметную часть собственной территории, чьи граждане активно уезжают или получают иностранное гражданство. Failed state, как говорят американские политологи, то есть «несостоявшееся» или «провалившееся» государство.

Но почему-то пограничная служба этого незарастающего провала на карте Европы ведет себя так, как будто Молдавия – это одно из самых влиятельных государств мира, находящееся на первых местах в рейтингах инвестиционной, туристической и прочих привлекательностей, обладающее мощной экономикой и держащее свои неприступные границы на замке от всяких сомнительных личностей, среди которых в основном российские журналисты и политологи.

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Список граждан России, которых не пускают в Молдавию, достаточно велик. В нем такие политологи, как Алексей Мартынов и Вячеслав Смирнов, корреспонденты таких изданий, как РИА «Новости», НТВ, РЕН ТВ и Life News. Запрос «не впустили в Молдавию» в «Яндексе» выдает десятки фамилий, среди которых не только журналисты и политологи, но и артисты и даже Герои Советского Союза.

Конечно, возникает вопрос: если Молдавия такая маленькая и бедная, что ж вы все туда так стремитесь? Но большинство задержанных и развернутых на границе российских граждан стремились вовсе не в Криковские подвалы и не в Молдавию в принципе.

После государственного переворота на Украине посещать Приднестровье через одесский аэропорт стало невозможно – там разворачивают практически всех граждан России мужского пола, а не только журналистов, политологов и артистов. Остается Кишинев – и уж тут-то молдавские пограничники дают себе волю, пропуская одних и разворачивая других.

Формально блокады вроде бы нет – большинство российских граждан, среди которых в том числе и руководители Приднестровья, проходят границу без проблем. Но для некоторых дорога закрыта.

Случай с Ирадой Зейналовой, корреспондентом РИА «Новости» Тимуром Хурсандовым и представителями других СМИ, заставивший в очередной раз вспомнить о неприступных молдавских границах, вообще анекдотичен. В отличие от большинства других россиян, изведавших кишиневского гостеприимства, в Приднестровье Зейналова даже не собиралась, а собиралась взять интервью у президента Молдавии Игоря Додона.

Проблема в том, что власти у молдавского президента гораздо меньше, чем у его тёзки из пушкинской сказки про золотого петушка. Поэтому находящиеся под полным контролем правительства пограничники и не позволили Зейналовой отведать мамалыги и плацинд.

Но Российская Федерация – это не безвластный президент Додон. У Москвы, хочется надеяться, есть достаточно политических и экономических (про военные вспоминать не будем) средств, чтобы избавить своих граждан от регулярного унижения в кишиневском аэропорту. От заявлений российского МИДа нет ни малейшего толка – Кишинев на них не реагирует.

Способов повлиять на молдавские власти достаточно – от введения визового режима и депортации всех гастарбайтеров до экономических санкций по отношению к молдавским производителям.

Дело не только в унижениях, которым подвергают граждан России. Дело в том, что безнаказанность (а в международных отношениях в особенности) развращает. Если Москва не сможет обеспечить своим гражданам возможность свободного въезда в Молдавию, рано или поздно это приведет к окончательной блокаде Приднестровья. И вот тогда для того, чтобы защитить более 200 тысяч наших сограждан в ПМР, придется прибегать к экстраординарным мерам.

Отказ пропустить Ираду Зейналову должен прекратить череду бесконечных «последних китайских предупреждений» из Москвы. Текущая ситуация выглядит просто позорно, и если Россия считает себя великой державой, дальше терпеть подобное отношение к себе со стороны Молдавии нельзя.