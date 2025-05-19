Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

Современный мир, с одной стороны, становится все более взаимосвязанным, с другой стороны, мы видим расширение пространства непонимания между людьми и странами, мы наблюдаем рост того, что нас разъединяет, возводит барьеры, провоцирует конфликты. Общечеловеческие ценности перестали быть пространством общего интереса и взаимопонимания, мы наблюдаем несовершенство целого ряда институтов, их несоответствие времени.

Сегодня остро ощущается необходимость выработки понятного для всех «языка общения», расширяющего пространство международного диалога для формирования будущего. Представляется, что основу этого нового диалога может составить консервативное мировоззрение. Именно консервативный подход способен сохранить самое важное – человека, его сущность, его достоинство, при этом обеспечить осуществление необходимых и соразмерных обществам разных стран изменений.

Проблематика современного состояния социума связана с фундаментальными изменениями, обусловленными процессами перехода к информационному обществу и процессами формирования нового технологического уклада. Этот переход сопряжен с ростом динамики изменений в различных сферах жизнедеятельности граждан, эскалацией конфликтов, появлением новых проблем безопасности, трансформацией системы международных отношений. Сегодня риски разрушения государств, цивилизации в целом максимально проявлены. Рвутся старые связи, исчерпываются ранее достаточные механизмы обеспечения устойчивости, разрушаются институты, еще совсем недавно казавшиеся незыблемыми.

Эти трансформационные процессы свидетельствуют о том, что современное общество находится в состоянии фазового перехода. Мир достиг определенных пределов своего развития. Это произошло благодаря деятельности человека по освоению и изучению Земли и космоса, росту численности населения, развитию науки и технологий, средств обмена и способов связи, в том числе информационных коммуникаций.

Переход на новый уровень – это переход через неустойчивость к обретению новой устойчивости, определяющей новое осмысление ценностных оснований, появление новых уровней, новых связей, новых структур. То, что мир обретает большую сложность – это объективный процесс, в этом проявление эволюционного характера развития общества.

Сегодня мы отчетливо наблюдаем, как западоцентричная модель глобализации, основанная на универсальных общечеловеческих ценностях, все более демонстрирует свою несостоятельность. Она разрушается, так как уже не в силах обеспечить устойчивость. Очевидно, сегодня востребован переход к более сложной многомерной или многоцентричной модели.

Это не значит, что мир отказывается от общечеловеческих ценностей, нет. Но их современное толкование, доминирующее в ряде стран Запада, оказалось не адекватным восприятию людей и не достаточным, чтобы обеспечить устойчивость в условиях бурного развития технологий и прогрессистских идей. Общечеловеческие ценности обрели значительную вольность в трактовке, зачастую означающую подмену понятий. Например, идеи трансгуманизма получили развитие именно на почве защиты универсальных общечеловеческих ценностей.

Очевидно, сегодня востребовано новое осмысление ценностей человека, их более зрелое, более ответственное понимание. Обретя его, общество выработает новые параметры порядка, новые цели и пределы жизнедеятельности человека, а также принципы устройства обеспечивающих его институтов. Это во многом цивилизационный выбор.

Достигнутый на сегодняшний день уровень развития искусственного интеллекта позволяет ему взять на себя дальнейшее производство знаний. Это несет существенные риски сведения целеустремлений человека к бесконечному потребительству. Консервативный подход призван обеспечить цивилизационный выбор в пользу развития человека как творческой личности. Преобладание целеустремлений, имеющих созидательный характер, позволит обществу выйти на решение таких сложных проблем, как преодоление насилия, голода, восстановление социоприродного баланса, обеспечит сохранение и развитие человека в его божественной сути.

В современном мире внутренние и глобальные процессы тесно переплетены. Достигнутая степень открытости обществ, научно-технические достижения уже не позволяют государствам осуществлять развитие в изоляционном, закрытом от остального мира формате. При этом утрата суверенитета вследствие процессов глобализации рядом национальных элит, универсализм и космополитизм международных элит, приведшие к становлению «глобальной технократии», также не позволяют осуществлять обществам развитие сообразно их национальным представлениям.

В этих условиях принципы обеспечения суверенитета стран становятся не менее, а во многом даже более значимыми, чем возможный экономический эффект от усиления взаимосвязанности экономик, развития международной торговли, транспортной и цифровой инфраструктуры.

Способность к диалогу цивилизаций, разных этносов и народов в современных условиях становится значимым преимуществом. Недопущение развития межнациональной розни, различных фобий на национальной и религиозной почве, иных радикальных проявлений – значимая составляющая эффективного международного взаимодействия.

Задачей международного консервативного диалога становится выработка общих подходов, понятных разным народам и цивилизациям, отвечающих их ценностным основаниям и стремлениям, обеспечивающих достижение желаемого уровня экономического и социального развития при сохранении их национального суверенитета. Ключевая роль в этом консервативном диалоге, безусловно, принадлежит политикам, общественным и культурным деятелям, осознающим свою ответственность за будущее мира. Он должен осуществляться открыто, во взаимодействии с экспертами, различными экономическими и социальными сообществами.

Консервативный диалог – это стратегическая инвестиция. Он призван стать ценностно-интеллектуальной тканью – основой для обеспечения общественно-политической, социальной, экономической и межкультурной коммуникации на понятном, общем для всех языке.

Консерватизм сегодня – это мировоззрение, которое способно создать основу для эффективного международного взаимодействия. Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах, в первую очередь в США, странах Европы. Позиция большинства людей – даже в западных странах – ориентирована на те консервативные ценности и принципы, о которых говорит президент России Владимир Путин.

Не менее значимым видится реализация консервативного диалога и внутри страны. По мере завершения основного этапа СВО и приближения выборов в Государственную думу IX созыва все более востребованной становится задача формирования будущего России, актуализированного через обретение смыслов в результате проведения СВО, обеспечивающего их дальнейшую защиту для сбережения и развития обновленной страны в условиях нового мирового устройства.