  • Новость часаПВО России за ночь уничтожила 35 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Консервативный диалог как стратегическая инвестиция
    19 мая 2025, 08:32 Мнение

    Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

    Людмила Шувалова Людмила Шувалова

    генеральный директор Центра социально-консервативной политики

    ЕС вместо спасения экономики грозит России полным торговым эмбарго
    Путин назвал нужный для России результат спецоперации
    Ульянов признался, что ошибался в Дурове до его слов о французской разведке
    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей

    Современный мир, с одной стороны, становится все более взаимосвязанным, с другой стороны, мы видим расширение пространства непонимания между людьми и странами, мы наблюдаем рост того, что нас разъединяет, возводит барьеры, провоцирует конфликты. Общечеловеческие ценности перестали быть пространством общего интереса и взаимопонимания, мы наблюдаем несовершенство целого ряда институтов, их несоответствие времени.

    Сегодня остро ощущается необходимость выработки понятного для всех «языка общения», расширяющего пространство международного диалога для формирования будущего. Представляется, что основу этого нового диалога может составить консервативное мировоззрение. Именно консервативный подход способен сохранить самое важное – человека, его сущность, его достоинство, при этом обеспечить осуществление необходимых и соразмерных обществам разных стран изменений.

    Проблематика современного состояния социума связана с фундаментальными изменениями, обусловленными процессами перехода к информационному обществу и процессами формирования нового технологического уклада. Этот переход сопряжен с ростом динамики изменений в различных сферах жизнедеятельности граждан, эскалацией конфликтов, появлением новых проблем безопасности, трансформацией системы международных отношений. Сегодня риски разрушения государств, цивилизации в целом максимально проявлены. Рвутся старые связи, исчерпываются ранее достаточные механизмы обеспечения устойчивости, разрушаются институты, еще совсем недавно казавшиеся незыблемыми.

    Эти трансформационные процессы свидетельствуют о том, что современное общество находится в состоянии фазового перехода. Мир достиг определенных пределов своего развития. Это произошло благодаря деятельности человека по освоению и изучению Земли и космоса, росту численности населения, развитию науки и технологий, средств обмена и способов связи, в том числе информационных коммуникаций.

    Переход на новый уровень – это переход через неустойчивость к обретению новой устойчивости, определяющей новое осмысление ценностных оснований, появление новых уровней, новых связей, новых структур. То, что мир обретает большую сложность – это объективный процесс, в этом проявление эволюционного характера развития общества.

    Сегодня мы отчетливо наблюдаем, как западоцентричная модель глобализации, основанная на универсальных общечеловеческих ценностях, все более демонстрирует свою несостоятельность. Она разрушается, так как уже не в силах обеспечить устойчивость. Очевидно, сегодня востребован переход к более сложной многомерной или многоцентричной модели.

    Это не значит, что мир отказывается от общечеловеческих ценностей, нет. Но их современное толкование, доминирующее в ряде стран Запада, оказалось не адекватным восприятию людей и не достаточным, чтобы обеспечить устойчивость в условиях бурного развития технологий и прогрессистских идей. Общечеловеческие ценности обрели значительную вольность в трактовке, зачастую означающую подмену понятий. Например, идеи трансгуманизма получили развитие именно на почве защиты универсальных общечеловеческих ценностей.

    Очевидно, сегодня востребовано новое осмысление ценностей человека, их более зрелое, более ответственное понимание. Обретя его, общество выработает новые параметры порядка, новые цели и пределы жизнедеятельности человека, а также принципы устройства обеспечивающих его институтов. Это во многом цивилизационный выбор.

    Достигнутый на сегодняшний день уровень развития искусственного интеллекта позволяет ему взять на себя дальнейшее производство знаний. Это несет существенные риски сведения целеустремлений человека к бесконечному потребительству. Консервативный подход призван обеспечить цивилизационный выбор в пользу развития человека как творческой личности. Преобладание целеустремлений, имеющих созидательный характер, позволит обществу выйти на решение таких сложных проблем, как преодоление насилия, голода, восстановление социоприродного баланса, обеспечит сохранение и развитие человека в его божественной сути.

    В современном мире внутренние и глобальные процессы тесно переплетены. Достигнутая степень открытости обществ, научно-технические достижения уже не позволяют государствам осуществлять развитие в изоляционном, закрытом от остального мира формате. При этом утрата суверенитета вследствие процессов глобализации рядом национальных элит, универсализм и космополитизм международных элит, приведшие к становлению «глобальной технократии», также не позволяют осуществлять обществам развитие сообразно их национальным представлениям.

    В этих условиях принципы обеспечения суверенитета стран становятся не менее, а во многом даже более значимыми, чем возможный экономический эффект от усиления взаимосвязанности экономик, развития международной торговли, транспортной и цифровой инфраструктуры.

    Способность к диалогу цивилизаций, разных этносов и народов в современных условиях становится значимым преимуществом. Недопущение развития межнациональной розни, различных фобий на национальной и религиозной почве, иных радикальных проявлений – значимая составляющая эффективного международного взаимодействия.

    Задачей международного консервативного диалога становится выработка общих подходов, понятных разным народам и цивилизациям, отвечающих их ценностным основаниям и стремлениям, обеспечивающих достижение желаемого уровня экономического и социального развития при сохранении их национального суверенитета. Ключевая роль в этом консервативном диалоге, безусловно, принадлежит политикам, общественным и культурным деятелям, осознающим свою ответственность за будущее мира. Он должен осуществляться открыто, во взаимодействии с экспертами, различными экономическими и социальными сообществами.

    Консервативный диалог – это стратегическая инвестиция. Он призван стать ценностно-интеллектуальной тканью – основой для обеспечения общественно-политической, социальной, экономической и межкультурной коммуникации на понятном, общем для всех языке.

    Консерватизм сегодня – это мировоззрение, которое способно создать основу для эффективного международного взаимодействия. Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах, в первую очередь в США, странах Европы. Позиция большинства людей – даже в западных странах – ориентирована на те консервативные ценности и принципы, о которых говорит президент России Владимир Путин.

    Не менее значимым видится реализация консервативного диалога и внутри страны. По мере завершения основного этапа СВО и приближения выборов в Государственную думу IX созыва все более востребованной становится задача формирования будущего России, актуализированного через обретение смыслов в результате проведения СВО, обеспечивающего их дальнейшую защиту для сбережения и развития обновленной страны в условиях нового мирового устройства.

    Главное
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    Стубб пытался убедить Трампа в утрате Россией статуса «великой державы»
    Президент Аргентины получил в нос микрофоном во время выборов
    Суд отказался выселить иноагента Чирикову из квартиры в Москве
    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии
    В Махачкале 67 подростков задержаны после массовых драк

    ЕС вместо спасения экономики грозит России полным торговым эмбарго

    В то время, как Россия и Украина начали первые за три года переговоры, Евросоюз решил ужесточать санкции против Москвы. Брюссель грозит жестко ударить по нефти, газу и финансовому сектору. Более того, ЕС даже рассматривает вариант полного торгового эмбарго. Что из этого у него может получиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию

    Теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива на стороне России – такими словами эксперты описывают результаты первого за три года раунда переговоров в Стамбуле. По мнению аналитиков, сами переговоры не только прошли по российскому сценарию, но и позволили Москве добиться реализации нескольких задач. Подробности

    Перейти в раздел

    Значение Балтфлота возвращается к временам Петра Первого

    Старейший флот России – Балтийский – отмечает очередную годовщину своего создания. В этом году праздничная дата выпала на предштормовое время – в воздухе чувствуется приближение конфликта, в котором Балтийскому флоту может выпасть ключевая роль. О чем идет речь и какое значение Балтфлот имеет для всей российской истории? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО позвали на защиту от Украины

    Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал НАТО к защите от Украины, совершившей дезинформационное вторжение во внутреннюю политику страны – члена ЕС. Безупречность позиции Будапешта с точки зрения уставных документов альянса вызывает обеспокоенность в Брюсселе. Зачем Киев пошел на грубое вмешательство в дела европейского соседа и почему украинские действия ставят западный военный блок в тупиковое положение? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............