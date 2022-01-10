Россияне перестали жить одним днем

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2021-й перевернул представление о рыночной экономике

Микроэлектроника стала одной из наиболее пострадавших отраслей в 2021 году REUTERS/Lim Huey Teng
2021 год, скорее всего, войдет в историю мировой экономики как год великого дефицита. Во всем мире резко вырос спрос на многие товары – от электроники и автомобилей до стройматериалов и природного газа. Год был отмечен и невиданным за долгое время всплеском инфляции. Почему все это произошло и как долго продлится? Подробности...
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Как Запад отладил российско-белорусские отношения

В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее Sergei Grits/AP/ТАСС
2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом – в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятия Кремля. Как такое произошло? Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Переговоры с Россией США начинают со лжи

США и НАТО заранее пытаются сорвать переговоры с Россией Shakh Aivazov/AP/ТАСС
9 января в Женеве приземлился самолет с российскими дипломатами и военными. Они должны немедленно приступить к участию в первом раунде важнейшего дипломатического события – переговоров с НАТО и США. Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россияне перестали жить одним днем

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Со всех сторон только и слышишь «кешбэк», «эффективное планирование бюджета», «ИИС типа А» (или Б), «материнский капитал», «налоговый вычет», «диверсификация активов», «финансовая подушка безопасности», «купонный доход» и так далее и тому подобное. Подробности...

Наступила пора самых интересных переговоров с Западом

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Что-то подсказывает, что за публичным фасадом подготовки к переговорам с американцами по гарантиям безопасности скрывается нечто менее однозначное, и мы ещё удивимся. Подробности...

Распад СССР привел и к упразднению Европы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодня мы видим и понимаем гораздо больше, чем 30 лет назад. Нам открывается, наконец, настоящий масштаб противостояния, и, следовательно – наша настоящая в нем роль и задача. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Ирина Алкснис

    Россияне перестали жить одним днем

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		10 января 2022, 09:10

    Когда говорят о национальной мечте современной России, чаще других называют ипотеку – вернее, улучшение жилищных условий и приобретение собственной недвижимости гражданами страны. Ипотека просто выступает главным инструментом «сбычи мечт».

    И действительно, в жилищной сфере крайне удачно совпали интересы и общества, большинство членов которого стремится к приобретению квартиры или дома, и бизнеса, для которого открываются широчайшие перспективы для работы и преуспевания, и государства, поскольку у строительства очень высокий мультипликатор и его развитие автоматически дает мощный стимул всей национальной экономике.

    Однако хочется не согласиться с многочисленными уважаемыми экспертами. На мой взгляд, тема недвижимости является только частью – пусть и очень важной – российской национальной мечты. А на самом деле таковой является в целом формирование, выстраивание, взращивание благосостояния – личного, семейного, общенационального. Причем именно сейчас этот процесс приобрел такой размах, что не замечать его становится просто невозможно.

    Речь идет о том, что у нас на глазах российское общество перестраивается на качественно новые рельсы достижения благополучия – в самом простом и буквальном смысле этого слова, под которым понимаются достаток, обеспеченность, зажиточность. Для понимания идущей социальной (и экономической) трансформации стоит обернуться назад и вспомнить путь, который прошло наше общество. Углубляться в дореволюционные времена смысла нет, а вот советский период – крайне важен.

    В последние десятилетия существования СССР большинство его граждан были благополучными обывателями. Государственно-политическая система была вынуждена лавировать между реальностью, в которой люди стремились улучшать условия своей жизни, и коммунистической идеологией, которая не слишком одобряла мещанство и эгоизм. Результат хорошо известен. С одной стороны, государством были установлены многочисленные ограничения на улучшение качества жизни граждан, с другой – определенные каналы все-таки существовали, а люди ими активно пользовались (от кооперативных квартир до хрестоматийного «Храните деньги в сберегательной кассе»).

    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Крах Советского Союза и сложившаяся в 1990-е социально-экономическая система нанесли жесточайший удар не только по благополучию отечественного общества, но и по его представлениям о достижении и сохранении такового. Когда схлынула грязная пена 90-х, стало очевидно, что пережитое наложило просто катастрофический отпечаток на массовое сознание, пусть даже юное поколение довольно быстро перестало массово мечтать пойти в бандиты и проститутки. Об этом отпечатке можно говорить очень долго, но, пожалуй, самыми важными оказались две его составляющих.

    Первая – глубокое общественное недоверие государству во всех финансово-экономических аспектах, включая предубеждение против национальной валюты (расписывать причины, думаю, необходимости нет). Вторая – не менее глубокое общественное неверие в то, что можно построить финансовое благополучие долгосрочной систематической честной работой. В популярных и обсуждаемых людьми историях успеха почти всегда главенствующим виделся фактор везения: открыл бизнес – и поперло; родители по знакомству пристроили на теплое местечко – и понеслось; переехал в Москву – и повезло найти крутую работу. То, что почти всегда в этих историях присутствовал упорный труд и предыдущие многочисленные неудачи, часто игнорировалось.

    Все это породило в российском обществе очень прочный стереотип «живи здесь и сейчас». Какой смысл откладывать деньги, если завтра может грянуть очередной дефолт или инфляция снова скакнет? Лучше взять кредит на автомобиль мечты, выплата по которому будет съедать две трети зарплаты, зато будешь радоваться каждый день, садясь за руль. Какие банковские вклады? Заморозят снова или у банка лицензию отзовут – и прости-прощай. Наличная долларовая заначка – наше все.

    На кой заниматься повышением квалификации ради пятитысячной прибавки к зарплате? Лучше занять денег и вложиться вот в эту классную контору, которая обещает в трехкратном размере все вернуть через полгода. Кстати, первым вкладчикам они уже все выплатили. Какая квартира и ипотека, когда я от зарплаты до зарплаты еле дотягиваю? Нищая обреченная страна, в которой никогда ничего не наладится. В каком смысле бросить курить и трижды в неделю пить пиво – и тем самым экономить?

    Подобные зарисовки можно продолжать бесконечно. Они очень долго были обыденной частью нашей жизни. Да и по сей день нередко встречаются, но все больше переходят в разряд примеров того, как не надо делать. Со всех сторон только и слышишь «кешбэк», «эффективное планирование бюджета», «ИИС типа А» (или Б), «материнский капитал», «налоговый вычет», «диверсификация активов», «финансовая подушка безопасности», «купонный доход» и так далее и тому подобное.

    Граждане увлеченно обсуждают, какое приложение для ведения домашней бухгалтерии удобнее – или табличка в старом-добром «Экселе» вне конкуренции. Они делятся друг с другом впечатлениями об оказавшихся наиболее полезными книгах по увеличению финансовой грамотности и рационального подхода к расходам. Люди въедливо изучают условия вкладов и кредитных линий, предлагаемых разными банками, а также государственные программы социальной поддержки, которыми они могут воспользоваться для приобретения жилья или получения образования.

    На фондовом рынке невиданный приток частных инвестиций. Российское общество осваивает новый для себя способ сохранения и приумножения сбережений. Получается по-разному – рынок акций не дает гарантий, но стремящихся научиться ориентироваться на нем становится все больше. Демонстративное безудержное потребление нулевых в стиле «один раз живем» все чаще вызывает сдержанно-неодобрительную реакцию. В тренде осознанное потребление, жизнь по карману, вложения в долгосрочные активы и постоянное формирование накоплений (даже с самой маленькой зарплаты). Масса ресурсов – от солидных и бесплатных до откровенных инфоцыган – готовы научить этому.

    Закупки в супермаркетах по «акционным» ценам давно перестали быть частью жизни исключительно малообеспеченных слоев, а для особо неумных граждан – признаком «нищебродства». Для все большего количества обеспеченных людей это становится базовым принципом ведения семейного бюджета и разумных расходов: зачем покупать гречку в дорогом магазине, когда точно такая же в дешевом по акции стоит в три раза дешевле?

    Особенно впечатляет, что все это происходит в момент очередного непростого периода в экономике. А российское общество вместо того, чтобы по старой привычке вкладываться в доллары, бросилось скупать недвижимость – и с пониманием рассуждает о выгодности такого решения, поскольку инфляция явно перекрывает ипотечный процент.

    Невозможно переоценить значение происходящего – и для общественного самочувствия, и для государственной стабильности, и для будущего страны в целом. Российское общество, которое больше двух десятилетий жило психологией бабочки-однодневки, на глазах меняется, цементируя свое настоящее и строя будущее, причем учась и стремясь это делать так, чтобы им не могли нанести рокового ущерба никакие кризисы и шторма.

    Известная мудрость (за авторством Корнея Чуковского) утверждает, что в России надо жить долго. Похоже, наши люди наконец поверили не только в абстрактно-отвлеченную правоту этой мысли, но и в ее максимальную конкретность в приложении к их собственной жизни. А раз так – значит, пора жить с учетом данного фактора. Чем они и занялись.

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