Россияне перестали жить одним днем

Когда говорят о национальной мечте современной России, чаще других называют ипотеку – вернее, улучшение жилищных условий и приобретение собственной недвижимости гражданами страны. Ипотека просто выступает главным инструментом «сбычи мечт».

И действительно, в жилищной сфере крайне удачно совпали интересы и общества, большинство членов которого стремится к приобретению квартиры или дома, и бизнеса, для которого открываются широчайшие перспективы для работы и преуспевания, и государства, поскольку у строительства очень высокий мультипликатор и его развитие автоматически дает мощный стимул всей национальной экономике.

Однако хочется не согласиться с многочисленными уважаемыми экспертами. На мой взгляд, тема недвижимости является только частью – пусть и очень важной – российской национальной мечты. А на самом деле таковой является в целом формирование, выстраивание, взращивание благосостояния – личного, семейного, общенационального. Причем именно сейчас этот процесс приобрел такой размах, что не замечать его становится просто невозможно.

Речь идет о том, что у нас на глазах российское общество перестраивается на качественно новые рельсы достижения благополучия – в самом простом и буквальном смысле этого слова, под которым понимаются достаток, обеспеченность, зажиточность. Для понимания идущей социальной (и экономической) трансформации стоит обернуться назад и вспомнить путь, который прошло наше общество. Углубляться в дореволюционные времена смысла нет, а вот советский период – крайне важен.

В последние десятилетия существования СССР большинство его граждан были благополучными обывателями. Государственно-политическая система была вынуждена лавировать между реальностью, в которой люди стремились улучшать условия своей жизни, и коммунистической идеологией, которая не слишком одобряла мещанство и эгоизм. Результат хорошо известен. С одной стороны, государством были установлены многочисленные ограничения на улучшение качества жизни граждан, с другой – определенные каналы все-таки существовали, а люди ими активно пользовались (от кооперативных квартир до хрестоматийного «Храните деньги в сберегательной кассе»).

Крах Советского Союза и сложившаяся в 1990-е социально-экономическая система нанесли жесточайший удар не только по благополучию отечественного общества, но и по его представлениям о достижении и сохранении такового. Когда схлынула грязная пена 90-х, стало очевидно, что пережитое наложило просто катастрофический отпечаток на массовое сознание, пусть даже юное поколение довольно быстро перестало массово мечтать пойти в бандиты и проститутки. Об этом отпечатке можно говорить очень долго, но, пожалуй, самыми важными оказались две его составляющих.

Первая – глубокое общественное недоверие государству во всех финансово-экономических аспектах, включая предубеждение против национальной валюты (расписывать причины, думаю, необходимости нет). Вторая – не менее глубокое общественное неверие в то, что можно построить финансовое благополучие долгосрочной систематической честной работой. В популярных и обсуждаемых людьми историях успеха почти всегда главенствующим виделся фактор везения: открыл бизнес – и поперло; родители по знакомству пристроили на теплое местечко – и понеслось; переехал в Москву – и повезло найти крутую работу. То, что почти всегда в этих историях присутствовал упорный труд и предыдущие многочисленные неудачи, часто игнорировалось.

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Все это породило в российском обществе очень прочный стереотип «живи здесь и сейчас». Какой смысл откладывать деньги, если завтра может грянуть очередной дефолт или инфляция снова скакнет? Лучше взять кредит на автомобиль мечты, выплата по которому будет съедать две трети зарплаты, зато будешь радоваться каждый день, садясь за руль. Какие банковские вклады? Заморозят снова или у банка лицензию отзовут – и прости-прощай. Наличная долларовая заначка – наше все.

На кой заниматься повышением квалификации ради пятитысячной прибавки к зарплате? Лучше занять денег и вложиться вот в эту классную контору, которая обещает в трехкратном размере все вернуть через полгода. Кстати, первым вкладчикам они уже все выплатили. Какая квартира и ипотека, когда я от зарплаты до зарплаты еле дотягиваю? Нищая обреченная страна, в которой никогда ничего не наладится. В каком смысле бросить курить и трижды в неделю пить пиво – и тем самым экономить?

Подобные зарисовки можно продолжать бесконечно. Они очень долго были обыденной частью нашей жизни. Да и по сей день нередко встречаются, но все больше переходят в разряд примеров того, как не надо делать. Со всех сторон только и слышишь «кешбэк», «эффективное планирование бюджета», «ИИС типа А» (или Б), «материнский капитал», «налоговый вычет», «диверсификация активов», «финансовая подушка безопасности», «купонный доход» и так далее и тому подобное.

Граждане увлеченно обсуждают, какое приложение для ведения домашней бухгалтерии удобнее – или табличка в старом-добром «Экселе» вне конкуренции. Они делятся друг с другом впечатлениями об оказавшихся наиболее полезными книгах по увеличению финансовой грамотности и рационального подхода к расходам. Люди въедливо изучают условия вкладов и кредитных линий, предлагаемых разными банками, а также государственные программы социальной поддержки, которыми они могут воспользоваться для приобретения жилья или получения образования.

На фондовом рынке невиданный приток частных инвестиций. Российское общество осваивает новый для себя способ сохранения и приумножения сбережений. Получается по-разному – рынок акций не дает гарантий, но стремящихся научиться ориентироваться на нем становится все больше. Демонстративное безудержное потребление нулевых в стиле «один раз живем» все чаще вызывает сдержанно-неодобрительную реакцию. В тренде осознанное потребление, жизнь по карману, вложения в долгосрочные активы и постоянное формирование накоплений (даже с самой маленькой зарплаты). Масса ресурсов – от солидных и бесплатных до откровенных инфоцыган – готовы научить этому.

Закупки в супермаркетах по «акционным» ценам давно перестали быть частью жизни исключительно малообеспеченных слоев, а для особо неумных граждан – признаком «нищебродства». Для все большего количества обеспеченных людей это становится базовым принципом ведения семейного бюджета и разумных расходов: зачем покупать гречку в дорогом магазине, когда точно такая же в дешевом по акции стоит в три раза дешевле?

Особенно впечатляет, что все это происходит в момент очередного непростого периода в экономике. А российское общество вместо того, чтобы по старой привычке вкладываться в доллары, бросилось скупать недвижимость – и с пониманием рассуждает о выгодности такого решения, поскольку инфляция явно перекрывает ипотечный процент.

Невозможно переоценить значение происходящего – и для общественного самочувствия, и для государственной стабильности, и для будущего страны в целом. Российское общество, которое больше двух десятилетий жило психологией бабочки-однодневки, на глазах меняется, цементируя свое настоящее и строя будущее, причем учась и стремясь это делать так, чтобы им не могли нанести рокового ущерба никакие кризисы и шторма.

Известная мудрость (за авторством Корнея Чуковского) утверждает, что в России надо жить долго. Похоже, наши люди наконец поверили не только в абстрактно-отвлеченную правоту этой мысли, но и в ее максимальную конкретность в приложении к их собственной жизни. А раз так – значит, пора жить с учетом данного фактора. Чем они и занялись.