Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

Взгляд
19 июля, пятница  |  Последнее обновление — 18:19  |  vz.ru
Разделы

Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

Существование возобновляемых источников энергии невозможно без традиционнойФото: Egon Bomsch/Global Look Press
В Германии впервые из энергии солнца, ветра, воды и биомассы произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных станциях. Парадоксально, но эта мода Европы на зеленую энергетику в перспективе может помочь Газпрому зарабатывать больше. Но как это возможно?  Подробности...
Перейти а раздел…

В Грузии проснулся разум

Таких людей, как Иванишвили, обычно называют «серыми кардиналами», «кукловодами» и «реальными хозяевами страны»Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Самый влиятельный человек в грузинской политике – миллиардер Бидзина Иванишвили – наконец-то озвучил свою оценку антироссийской истерики в Тбилиси и матерной брани в адрес президента РФ. Эта оценка не понравится в Грузии очень и очень многим. Но потерпеть придется: грузины сами довели ситуацию до того, что Россия влияет на их жизнь гораздо больше, чем хотела бы. Подробности...
Перейти а раздел…

Что кроется за скандалом с «геями-усыновителями»

Законодательство РФ никак не увязывает право на усыновление с сексуальной ориентацией усыновителейФото: Lucy Nicholson/Reuters
В Москве набирает обороты скандал вокруг двух детей, якобы «усыновленных гей-парой». В ситуацию уже вмешались СК и СПЧ при президенте, проводятся дополнительные проверки, привлечены психологи, возбуждено уголовное дело. Но с юридической точки зрения ситуация выглядит совсем не так, как ее пытаются представить в некоторых СМИ. Что же произошло? Подробности...
Перейти а раздел…

Русский десант породил в Швеции многовековые страхи

Память о русских кораблях по-прежнему наводит на Швецию страхФото: Людвиг Рихард
Уже сотни лет назад Россия умела принуждать к миру своих соседей. Именно такой вывод можно сделать из истории, которой сегодня исполнилось триста лет. Кроме того, возможно, именно отсюда растут все те иррациональные страхи перед Россией, которые до сих пор переполняют шведское общество и политиков. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

Глеб Простаков, журналист
Судя по всему, Владимиру Зеленскому готовят роль молодого картонного президента при сильных регентах – представителях США и местной олигархии. На основные должности в государстве ему просто не дадут назначить своих людей. Подробности...

Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нельзя всем все прощать и не обращать внимания на выпады против нашей страны. Как и нельзя заряжать «Тополя-М» на каждый глупый выкрик какой-нибудь габунии. Надо реагировать на все, но с позиции сильного. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Почему Германия проиграла Первую мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Ровно 100 лет назад парадом победы в Лондоне завершилась Первая мировая. Одна из причин поражения немцев – неумение, в отличие от англосаксов, вести пропаганду. Это один из важнейших «кейсов» Первой мировой, полезный и сейчас. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
    Перейти а раздел…

    Чем Франция обязана России

    Хозяин Грузии признал зависимость от России

    Какие исторические ценности потеряла Россия

      Перейти а раздел…

      Российские звезды показали свою старость

      Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...

      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Сборная России по регби отменила матч в Тбилиси в целях безопасности
              Захарова эмоционально отреагировала на продление ареста ВышинскомуУкраинский боксер объяснил войну в Донбассе личной выгодой ПорошенкоСБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНРУкраинская пиццерия разместила оскорбительные для россиян наклейки
              Нафтогаз сообщил об отклонении апелляции Газпрома судами Нидерландов и ЛюксембургаОпубликовано снятое с беспилотника видео ударов ВКС России по террористамПольша сочла неуместным визит Путина на годовщину Второй мировой войныГрузинская оппозиция объявила о «рейдерском захвате» «Рустави 2»
              Блогеры высмеяли оппозицию за плакат с ошибкой в российском флагеМИД рассказал о закрытых консультациях с Нидерландами по катастрофе MH17В Чехии сравнили действия СБУ с нацистскимиЭксперт: Разрешение Дании строительства Baltic Pipe поможет «Северному потоку – 2»

              Главная тема


              Перед Ушаковым забрезжила возможность вернуть пост "русского мэра Риги"

              «третий лишний»


              В России предложили запретить закупку импортной продукции для ОПК

              «Результаты нулевые»


              Пушков ответил желающей говорить с Россией с позиции силы Урсуле фон дер Ляйен

              космические инспекторы


              Украина планирует уводить с орбиты чужие спутники

              Видео

              антироссийская истерика


              В Грузии проснулся разум

              Экономический кризис


              Туркмения может стать новой проблемой России

              контрабанда лекарств


              Родительский долг стал уголовно наказуемым

              солнце, ветер и воды


              Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Русская обидчивость


              Ирина Алкснис: Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта

              Бессилие пропаганды


              Владимир Можегов: Почему Германия проиграла в Первой мировой

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?


              Глеб Простаков

              Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

              Глеб Простаков
              журналист
              		 19 июля 2019, 17:31

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Перед парламентскими выборами на Украине Владимир Зеленский активизировался, выйдя из формата общения со своими избирателями с помощью телевизионных роликов. Он активно ездит по стране, критикует местных чиновников и госслужащих, а параллельно – раздает должности во вверенной ему вертикали власти: меняет губернаторов областей и местных администраций, назначает советников и начальников разнообразных служб в Офисе президента. Эта активность имеет свое рациональное происхождение.

              Сейчас очевидно, что назначить нового премьер-министра и сформировать состав правительства можно будет не раньше сентября. Подконтрольный экс-президенту Петру Порошенко Центризбирком воспользуется максимальными законными сроками для объявления формальных результатов выборов и приведения в должность депутатов Верховной рады. Терять парламент раньше этого срока ни Порошенко, ни глава МВД Аваков, которые на пару контролировали Раду последние несколько лет, естественно, не хотят.

              А значит, Зеленский еще как минимум полтора месяца будет «обездвижен». Он не сможет принимать никаких важных решений. При этом, развлекая публику в «Фейсбуке» и дожидаясь выборов в расчете на хороший результат и возможность быстро поставить во главе правительства своего человека, Владимир Зеленский терял рейтинг со скоростью один процент в неделю.

              Динамика приняла угрожающий характер – ему нужно демонстрировать активность. Ведь одно дело – формировать коалицию из двух партий, другое дело – делиться властью с большим числом игроков и балансировать их интересы. Тем более что зарубежные партнеры Украины накануне ясно дали понять: украинский премьер будет подконтролен и подотчетен прежде всего им, а не Зеленскому.

              Статья во влиятельном американском Atlantic Council, которая анализирует список «подходящих» для Украины премьеров, де-факто отображает внутренние праймериз на должность смотрящего за Украиной от США. Среди пяти упомянутых фигур – а это замдиректора МВФ от Украины Владислав Рашкован, топ-менеджеры «Нафтогаза» Андрей Коболев и Юрий Витренко, экс-министр экономики Украины литовец Айварас Абромавичус и нынешний глава украинского Совбеза Александр Данилюк – лояльных непосредственно Зеленскому людей нет. Все они – выкормыши западных институтов, а то и вовсе иностранные граждане.

              Фото: РИА «Новости»

              У Зеленского намек поняли и начали действовать. Полетели головы губернаторов и глав государственных администраций. Среди назначенцев – в основном молодые управленцы и выходцы из бизнеса. Они буду лояльны Зеленскому лично.

              Таков новый губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян, экс-директор департамента стратегического планирования и европейской интеграции минэнерго или молодой юрист Маркиян Мальский, назначенный главой Львовской обладминистрации, и многие другие. Премьер Владимир Гройсман, который понимает, что после выборов его дни сочтены, торгует лояльностью, принимая нужные Зеленскому решения здесь и сейчас. Как, например, отставка главы фискальной службы после критики президента.

              И все же на ключевые, по-настоящему важные и ресурсные должности претендуют люди не из команды Зеленского. Так, потеснить Виталия Кличко на посту мэра Киева должен Александр Ткаченко, руководитель телеканала «1+1» олигарха Игоря Коломойского. Должность мэра Киева выборная, но сегодня Кличко совмещает ее с постом руководителя Киевской государственной администрации, которая и дает ему основную часть полномочий по управлению бюджетом и ресурсами столицы. И именно ее намерен отобрать у спортивного градоначальника Игорь Коломойский. Правило «Кому принадлежит Киев, тому принадлежит Украина» никто не отменял.

              Много разговоров и о слишком вольготном, если не панибратском поведении главы Офиса президента Андрея Богдана, также близкого к Коломойскому. Непонятно, кто кому больше президент – Зеленский Богдану или наоборот. Несамостоятельность нынешнего главы государства ярко проявляется во всей красе только сейчас, по прошествии двух месяцев с его избрания.

              Судя по всему, Владимиру Зеленскому готовят роль молодого картонного президента при сильных регентах – представителях США и местной олигархии. Президент будет разъезжать по регионам, раздавать поручения губернаторам, контролировать строительство мостов, открывать отремонтированные дороги и школы, ругать чиновников средней руки. Его команда сможет распоряжаться выделенными на регионы, но тающими ввиду децентрализации бюджетами. Выше этой планки президент без роду и племени не прыгнет.

              Реальные же потоки и схемы будут контролировать Игорь Коломойский со товарищи и американские кураторы Украины. Они же будут решать куда более масштабные вопросы войны и мира в зависимости от складывающейся внешнеполитической конъюнктуры. Решающая схватка за остатки украинского суверенитета произойдет между теми, кто «за девушку платит», и теми, «кто ее сейчас танцует».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Нельзя всем все прощать и не обращать внимания на выпады против нашей страны. Как и нельзя заряжать «Тополя-М» на каждый глупый выкрик какой-нибудь габунии. Надо реагировать на все, но с позиции сильного. Подробности...
              Обсуждение: 18 комментариев

              Почему Германия проиграла Первую мировую войну

              Владимир Можегов, публицист
              Ровно 100 лет назад парадом победы в Лондоне завершилась Первая мировая. Одна из причин поражения немцев – неумение, в отличие от англосаксов, вести пропаганду. Это один из важнейших «кейсов» Первой мировой, полезный и сейчас. Подробности...
              Обсуждение: 41 комментарий

              Полузабытый юбилей забытой империи

              Сергей Зацаринный, писатель
              «Так проходит земная слава». Это изречение как нельзя лучше подходит к Золотой Орде, о которой слышали все, но мало кто знает что-либо кроме идеологических штампов. В этом году исполнилось 750 лет со дня ее образования. Подробности...
              Обсуждение: 19 комментариев

              Крымская дорога как символ России

              Андрей Бабицкий, журналист
              Убогая инфраструктура, доставшаяся полуострову в наследство от украинской мачехи, тормозила его развитие. Сейчас Крым подтягивают до общероссийских стандартов, хотя, может быть, где-то поднимают планку чуть выше. Подробности...
              Обсуждение: 40 комментариев

              Хорошо тому живется, у кого одна нога

              Максим Соколов, публицист
              Председатель Европейского Совета Дональд Туск назвал распад СССР счастливым событием не только для поляков, но также для русских, украинцев, грузин и всех остальных. Это либо какой-то особенный цинизм, либо запредельное малоумие. Подробности...
              Обсуждение: 46 комментариев

              «Постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать

              Антон Крылов, журналист
              Поветрие, охватившее Facebook – «старить» свои собственные фотографии, это, скорее всего, попытка убежать от старости. От которой на самом деле не убежишь. Подробности...
              Обсуждение: 17 комментариев

              Дяденьки, дайте денег на свободу слова

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Миф о том, что в России нет свободы слова, а на Западе – говори что хочешь, уже давно именно миф. Такая цензура, какая есть в любой стране победившей демократии, русским даже не снилась. Вернее, снилась, но очень давно. Подробности...
              Обсуждение: 58 комментариев

              Почему они нападают на Церковь

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Русская церковь вызывает враждебность не только как русская, но и именно как церковь. Так сложилось не потому, что Церковь этого как-то добивалась, а просто потому, что она остается сама собой. Подробности...
              Обсуждение: 504 комментария

              Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

              Сергей Перепелица, политический обозреватель
              В Литве и Латвии вступили в должности новые президенты. Эти страны не важны России ни экономически, ни политически, но все же интересно – попытаются ли они выстроить с нами нормальные отношения. Сосед, Эстония, уже пытается. Подробности...
              Обсуждение: 39 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............