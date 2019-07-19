Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

Перед парламентскими выборами на Украине Владимир Зеленский активизировался, выйдя из формата общения со своими избирателями с помощью телевизионных роликов. Он активно ездит по стране, критикует местных чиновников и госслужащих, а параллельно – раздает должности во вверенной ему вертикали власти: меняет губернаторов областей и местных администраций, назначает советников и начальников разнообразных служб в Офисе президента. Эта активность имеет свое рациональное происхождение.

Сейчас очевидно, что назначить нового премьер-министра и сформировать состав правительства можно будет не раньше сентября. Подконтрольный экс-президенту Петру Порошенко Центризбирком воспользуется максимальными законными сроками для объявления формальных результатов выборов и приведения в должность депутатов Верховной рады. Терять парламент раньше этого срока ни Порошенко, ни глава МВД Аваков, которые на пару контролировали Раду последние несколько лет, естественно, не хотят.

А значит, Зеленский еще как минимум полтора месяца будет «обездвижен». Он не сможет принимать никаких важных решений. При этом, развлекая публику в «Фейсбуке» и дожидаясь выборов в расчете на хороший результат и возможность быстро поставить во главе правительства своего человека, Владимир Зеленский терял рейтинг со скоростью один процент в неделю.

Динамика приняла угрожающий характер – ему нужно демонстрировать активность. Ведь одно дело – формировать коалицию из двух партий, другое дело – делиться властью с большим числом игроков и балансировать их интересы. Тем более что зарубежные партнеры Украины накануне ясно дали понять: украинский премьер будет подконтролен и подотчетен прежде всего им, а не Зеленскому.

Статья во влиятельном американском Atlantic Council, которая анализирует список «подходящих» для Украины премьеров, де-факто отображает внутренние праймериз на должность смотрящего за Украиной от США. Среди пяти упомянутых фигур – а это замдиректора МВФ от Украины Владислав Рашкован, топ-менеджеры «Нафтогаза» Андрей Коболев и Юрий Витренко, экс-министр экономики Украины литовец Айварас Абромавичус и нынешний глава украинского Совбеза Александр Данилюк – лояльных непосредственно Зеленскому людей нет. Все они – выкормыши западных институтов, а то и вовсе иностранные граждане.

У Зеленского намек поняли и начали действовать. Полетели головы губернаторов и глав государственных администраций. Среди назначенцев – в основном молодые управленцы и выходцы из бизнеса. Они буду лояльны Зеленскому лично.

Таков новый губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян, экс-директор департамента стратегического планирования и европейской интеграции минэнерго или молодой юрист Маркиян Мальский, назначенный главой Львовской обладминистрации, и многие другие. Премьер Владимир Гройсман, который понимает, что после выборов его дни сочтены, торгует лояльностью, принимая нужные Зеленскому решения здесь и сейчас. Как, например, отставка главы фискальной службы после критики президента.

И все же на ключевые, по-настоящему важные и ресурсные должности претендуют люди не из команды Зеленского. Так, потеснить Виталия Кличко на посту мэра Киева должен Александр Ткаченко, руководитель телеканала «1+1» олигарха Игоря Коломойского. Должность мэра Киева выборная, но сегодня Кличко совмещает ее с постом руководителя Киевской государственной администрации, которая и дает ему основную часть полномочий по управлению бюджетом и ресурсами столицы. И именно ее намерен отобрать у спортивного градоначальника Игорь Коломойский. Правило «Кому принадлежит Киев, тому принадлежит Украина» никто не отменял.

Много разговоров и о слишком вольготном, если не панибратском поведении главы Офиса президента Андрея Богдана, также близкого к Коломойскому. Непонятно, кто кому больше президент – Зеленский Богдану или наоборот. Несамостоятельность нынешнего главы государства ярко проявляется во всей красе только сейчас, по прошествии двух месяцев с его избрания.

Судя по всему, Владимиру Зеленскому готовят роль молодого картонного президента при сильных регентах – представителях США и местной олигархии. Президент будет разъезжать по регионам, раздавать поручения губернаторам, контролировать строительство мостов, открывать отремонтированные дороги и школы, ругать чиновников средней руки. Его команда сможет распоряжаться выделенными на регионы, но тающими ввиду децентрализации бюджетами. Выше этой планки президент без роду и племени не прыгнет.

Реальные же потоки и схемы будут контролировать Игорь Коломойский со товарищи и американские кураторы Украины. Они же будут решать куда более масштабные вопросы войны и мира в зависимости от складывающейся внешнеполитической конъюнктуры. Решающая схватка за остатки украинского суверенитета произойдет между теми, кто «за девушку платит», и теми, «кто ее сейчас танцует».