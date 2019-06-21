Это не молодежь – не та, это вы – не те

Помните, как мы в советском детстве проводили лето у бабушек-дедушек – кто-то в деревне, кто-то на даче?

Хорошие были времена – игры с друзьями до ночи, бабушкины оладушки с пылу с жару на завтрак, купания до посинения в ближайшем водоеме, прополка грядок (впрочем, вот это как раз не самое приятное воспоминание, надо признать)... А еще неотъемлемым элементом старшего поколения в те времена было постоянно звучавшее радио. Иногда это была одна из кнопок радиоточки, иногда просто приемник с любимым «Маяком». И целый день, с утра до вечера, на летних кухнях звучали изумительные голоса Зыкиной, Магомаева, Толкуновой и прочих грандов советской эстрады.

Как они нас бесили! Казались каким-то ископаемым анахронизмом, который давно пора отправить на свалку и забыть. Неизменная любовь бабушек и дедушек к ним являлась для нас весомым свидетельством глубокой несовременности родных стариков.

Несколько недель назад тот опыт вернулся ко мне бумерангом.

На даче – уже на нашей даче – на выходные собралась семья, и чтобы не было скучно заниматься намеченными огородно-хозяйственными работами, была включена музыка. Все по последнему слову техники: смартфон, вай-фай, радио-приложение, блютуз, портативная акустика. И зазвучали над участком отлично подобранные треки радио «Европа Плюс». Однако спустя пару часов мои племянники-подростки с ироничной подколкой в адрес нашего поколения сообщили присутствующим, что «Европа Плюс» – радио для стариков. И хотя это была явная шутка, было очевидно, что данная радиостанция и ее подбор музыки выглядят в глазах 12-15-летних отроков и впрямь скучной архаикой.

Этот случай стал для меня поводом посмеяться и философски пожать плечами: вот и мы оказались по ту сторону баррикад в извечной проблеме взаимонедопонимания поколений.

А знакомство – поверхностное, по касательной – с увлечениями племянников подтвердило, что они живут в существенно иной общественно-культурной среде, нежели мы. У них свои звезды, герои и лидеры мнений, тренды, мемы и сленг, популярные хобби и модные музыкальные группы. В этот процесс включены миллионы детей, подростков и молодых людей, а современные технологии обеспечили им принципиально иной уровень вовлеченности в общие процессы, нежели тот, что был во времена нашего детства и юности.

И да, эта традиционная для человечества инаковость юношества ничуть не делает их хуже, чем были тогда или являемся ныне мы. Просто очередное молодое поколение – такое, каким оно и должно быть: живое, увлеченное, идеалистичное, отказывающееся принимать прежних кумиров, ищущее и создающее свое, пусть даже их родителям все это кажется полной ерундой. Мы тридцать лет назад занимались приблизительно столь же содержательной ерундой (а некоторые продолжают это делать до сих пор – и, что характерно, вполне довольны своей жизнью).

Все это благодушие во мне сохранялось ровно до вчерашнего дня – до момента, как я увидела реакцию значительного количества своих ровесников на участие в прямой линии с Путиным популярных молодежных блогеров, начиная с 15-летней девушки с многомиллионной армией подписчиков (3,3 миллиона в Instagram и почти 4,5 миллиона на Youtube), задавшей вопрос по мусорно-экологической тематике.

Давненько я не наблюдала такого потока бессмысленной желчи от взрослых и вроде бы умных людей. Все штампы про престарелых ретроградов, по любому поводу бурчащих на молодежь, оказались успешно воспроизведены в Facebook многочисленными гражданами 40-50 лет. Теми самыми гражданами, которые стали последними советскими детьми и на своем опыте узнали, чем оборачивается для страны стремление властей заставить общество (и особенно молодежь) ходить строем, любить Родину строго в соответствии с единственно верным учением и потреблять исключительно идеологически выверенный культурный продукт, пусть даже весьма высокого качества.

Теперь эти люди возмущаются и ерничают по поводу того, что государство отказывается идти по советским граблям и с помощью реальных лидеров (или как теперь модно выражаться, инфлюенсеров) стремится не ломать молодежь под свои представления о правильном, а просто вовлекать в единое общественно-политическое пространство страны. Можно сколько угодно оттачивать свое остроумие, но это ничуть не изменит того, что миллионы подписчиков Кати Адушкиной либо уже являются полноправными нашими согражданами, либо станут таковыми в ближайшие годы.

Что же касается пристрастий, интересов и увлечений юношества, которые кому-то кажутся смешными, наивными, а иногда даже опасными, то у них будет возможность еще неоднократно поменять их по мере взросления и обретения зрелости. И может быть, некоторые из них однажды даже проникнутся Людмилой Зыкиной, как это случилось со многими из нас.