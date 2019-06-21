О чем я говорил с Путиным

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21 июня, пятница  |  Последнее обновление — 15:31  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Почему Кудрин дрейфует в сторону Глазьева

Алексей Кудрин изменил взгляд на финансовую политикуФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Владимир Путин традиционно ломает представления политизированной публики о том, как надо. В ходе прямой линии он не стал никого публично наказывать. Наоборот, Путин все время брал ответственность на себя, подавая тем самым пример всем российским чиновникам. С неожиданной стороны показал себя и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Подробности...
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Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто

К Владимиру Путину обратились с просьбой жители дагестанского села БотлихФото: RT на русском/Youtube
Президент РФ поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Справедливость такого шага не вызывает вопросов, тем более что грядет 20-летняя годовщина со дня вторжения басаевцев в Дагестан. Но проблема с предоставлением статуса ветерана боевых действий гораздо глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Зеленский рискует остаться бессильным президентом

Кандидатов в депутаты от партии Зеленского буквально набирали по объявлениюФото: Zuma/ТАСС
До голосования за новых депутатов Верховной рады остался всего месяц. Его досрочное проведение принципиально важно для президента Зеленского, переживающего «медовый месяц» в отношениях с избирателями. Но есть ли у главы государства шансы повторить свой успех на парламентских выборах, от которых полностью зависит его политическая дееспособность? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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О чем я говорил с Путиным

Борис Акимов, создатель фермерского кооператива LavkaLavka
На прямую линию президента я попал, в общем-то, случайно. А вот вопрос задал совсем не случайный. Я уверен, что региональные продуктовые (и не только) бренды – это то, что даст мощный импульс к развитию малых территорий. Ведь еда – не просто еда, а способ изменить все вокруг. Подробности...

Это не молодежь – не та, это вы – не те

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            Борис Акимов

            О чем я говорил с Путиным

            Борис Акимов
            создатель фермерского кооператива LavkaLavka
            		 21 июня 2019, 14:14

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            Неожиданно попал к Путину на прямую линию, мало того – стал одним из человек восьми, которым дали возможность поговорить с президентом (из тех 150, кто в зале сидели). И ещё неожиданней: президент выслушал и согласился. Мы в «ЛавкеЛавке» ещё несколько лет назад придумали такую программу – «овощной ренессанс». Я тогда впервые узнал о муромских огурцах, даниловском луке и прочих редких овощах, свойственных небольшим территориям – например, Мурому или городу Данилов. Но и с животными тоже оказалось интересно. Городу Павлово (моногород ныне в Нижегородской области) была свойственна особенная порода кур, а Романову – овец. И так далее.

            Сильно позже, уже в нашем АНО по развитию территорий «Большая Земля», мы запустили инструмент по созданию продуктов территориального происхождения. Тут и традиционные, и вновь изобретённые продукты пошли в дело. Например, в Усть-Лабинском районе Краснодарского края появился подовой хлеб с полбой, а в Переславском районе Ярославской области – сыровяленый окорок.

            Изо всех этих исследований и экспериментов родилась стратегия региональных продуктов – за каждой территорией свои традиции, свои вкусы, свои современные возможности. И меня в этом больше всего занимает даже не гастрономическая сторона дела. Такая еда – это реальный инструмент для развития территорий, возможность для малого бизнеса и фермеров двигаться вперёд.

            Я закрываю глаза и вижу городок Данилов. Таким, как он был бы, например, во Франции. Городок – родина старинного сорта лука. Луковые поля, луковые фермеры, луковый суп, луковые рестораны, луковые гостиницы, особо отмеченный местный лук на прилавках супермаркетов, луковое всё.

            Но городок Данилов не во Франции. И ещё повезёт, если найдёшь там лук репчатый даниловский просто в сыром виде. Никакой луковой локальной экономки там нет. А может быть! Вот я об этом ВВП и сказал. И вроде получилось: «Что касается поддержки местных брендов, здесь вы абсолютно правы, надо подумать над этим. Попрошу Дмитрия Николаевича Патрушева сделать предложения», – сказал президент. (Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства России).

            Фото: кадр из видео

            Если ещё помечтать – то это была бы настоящая социально-гастрономическая мирная революция. И дело не только, собственно, в сельском хозяйстве и гастрономии. За каждым муромским огурцом (один из самых старинных сортов огурцов в России, известный со средних веков), за русской спаржей из Поречье-Рыбного (да, была и такая в знаменитом ростовском селе), за холмогорскими гусями (старейшая порода гусей в России) – шанс для территории измениться до неузнаваемости. Вот смотрите.

            Сейчас рынок принадлежит агрохолдингам. 90% государственной поддержки получают 10% самых крупных компаний страны. Центры прибыли этих компаний находятся вне территории работы – в лучшем случае в Москве. А чаще просто в офшорах. Крупный бизнес, возможно, и кормит страну курятиной, мясом и зерном – но что в это время происходит там, где они работают? Монополизация земли и производства, гибель биоразнообразия и, самое главное, деградация территорий в социальном смысле.

            Ведь зачем нужны сотни и тысячи деятельных людей в деревнях, если можно поставить одну фабрику и нанять туда приезжих рабочих? Фабрика, мегаферма появляется – и через пару лет тут в социальном смысле выжженная земля. Воевать с этим можно, но практически бесполезно. Нужен конструктивный выход из ситуации – он должен дать малому бизнесу и фермерам возможность в параллельном агрохолдингам режиме развиваться и тем самым развивать территории. 

            Я вижу в продуктах территориального происхождения именно такую эффективную параллельную реальность. Это то магическое вещество, которое превращает социальный капитал территории в экономический механизм ее развития. Мы все привыкли уже к западным продуктам вроде пармской ветчины, которая только на территории Пармы может появиться. Про вино я не говорю – вино с контролем географического происхождения – это общее место. Вот это и надо переносить в Россию.

            Работает это так:

            1. Маркетинг. Покупатель узнает, что есть такой удивительный и прекрасный даниловский лук. Он особенно вкусен, он особенно выглядит, он имеет свою историю, он может быть выращен только на территории Даниловского района. И поэтому он имеет свою добавочную стоимость.

            2. Производство. Небольшие фермеры и хозяйства района начинают выращивать этот лук, понимая, что есть спрос на их особенный территориальный продукт и что по соседству и из Белоруссии такого лука не будет. А, значит, цена этого лука чуть выше среднего и есть смысл этим заниматься – и никто не отнимет завтра у вас эту возможность.

            3. Сбыт – через региональные кооперативные хабы даниловский лук отправляется в торговые сети, которые понимают, что если с п.1 и логистикой все окей, и потребитель готов несколько дополнительных рублей за лук отдать – то и торговать им интереснее. И (бинго!) город Данилов – луковая столица страны (см. выше мой сон). Таким образом создается продукт – социально-экономический драйвер территории. И продукт этот дает возможность малым фермерам чувствовать себя гораздо увереннее даже в нынешних условиях поддержки государством агрохолдингов и монополизации рынка.

            Самый любимый вопрос знакомых после общения с президентом: «Ты думаешь, тебя на самом деле кто-то услышит? Все это слишком не похоже на то, как устроен мир сегодня. Зачем тебе это?»

            В фильме «Тупой и ещё тупее» есть такой мой любимый момент, когда герой пытается познакомиться с девушкой и та его отшивает постоянно. «У меня есть шанс? – Нет! – У меня есть шанс? – Нет! – У меня есть шанс? – Нет! – Ну хотя бы один из миллиона? – Один из миллиона есть. – Да!!! У меня есть шанс!».

            Еда – не просто еда. А способ изменить все вокруг. Таких городков, как Данилов – сотни. Так что пусть один на миллион. Надо пробовать.


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