Наущаемый интервью Дудя с Серебряковым, взял и посмотрел фильм «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Ощущение, извините, как дерьма наелся.

Полтора часа в кадре гопники, их примитивные жены и любовницы, инвалиды, калеки, молчащие дети, уголовники, драки, секс в собачьих будках.

Справедливости ради отмечу, что есть в фильме и 15 секунд нормальной жизни в виде улыбающейся девушки в окне проезжающего мимо автомобиля, которая, очевидно, со всем перечисленным не знакома, а потом поддавшее газу авто и вовсе уносит ее прочь из кадра и кошмара.

По поводу чернухи. Это автор, он так видит, это нормально.

Ненормально, что современное кино на 99% процентов состоит из таких авторов. Которым условно улыбающаяся девушка интересна ровно на 15 секунд, а потом он просит водителя увезти ее к чертовой матери, чтобы она не портила картину.

В самом деле, кому нужен счастливый ребенок, если есть вор в законе с перерезанным горлом, намеревающийся, в свою очередь, перерезать горло герою актера Серебрякова.



Что характерно, снимают такие фильмы преимущественно как раз вот такие, просто немного подросшие мальчики и девочки из хороших семей, которые отрицают сам факт существования нормальной жизни, утверждая, что настоящее – это там, где откровенно криминального вида детина хочет зарезать главного героя, заманивая его в лес под тем предлогом, что «по*рать захотел». Это цитата.

И что делать, задаемся мы вопросом, прозвучавшим задолго до того, как изобрели целлулоид. Ну в самом деле, не запретить же снимать откровенную чернуху. Тем более что ничего, кроме чернухи, современные авторы снимать не умеют.

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Если им запретить снимать чернуху, они зашьют себе в знак протеста рот суровыми нитками и будут стоять грустить под каким-нибудь посольством. И это еще не худший вариант.

Потому что худший – это когда, отчаявшись снять кино про наркомана, насилующего кого-то там, они начинают снимать неких условных «Кубанских казаков». От которых с души воротит не хуже, чем от наркоманов. Хотя, возможно, они делают так сознательно, чтобы им разрешили опять про наркоманов снимать.

Есть ли выход? Выхода нет. Или есть. Не смотреть современное кино, от него один вред.

Источник: Блог Рамиля Замдыханова