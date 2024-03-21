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    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

    Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

    17 комментариев
    21 марта 2024, 18:30 • Новости дня

    Bloomberg: США предложили выпустить облигации на активы России для поддержки Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон якобы предложил создать механизм гособлигаций с помощью российских активов не менее чем на 50 млрд долларов для поддержки киевского режима, утверждает Bloomberg.

    США предложили создать специальный механизм и выпустить гособлигации на сумму не менее 50 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Отмечается, что для этого планируется задействовать замороженные активы России. США высказали такое предложение участникам G7.

    Ране австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что доходы от замороженных российских активов могут быть использованы для восстановления Украины, но не для финансирования военных действий.

    20 марта 2024, 21:51 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове
    Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    База иностранных наемников попала под российский удар в Харькове, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС отметил, что в Харькове зафиксировано значительное увеличение числа баз иностранных наемников. В результате удара была поражена одна из них.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили базу готовивших теракты в Белгородской области наемников.

    Коментарии (38)
    21 марта 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог объяснила обнаруженные Киевом дополнительные резервы в тылу

    Политолог Шеслер: Украина неспособна мобилизовать 500 тыс. человек

    Политолог объяснила обнаруженные Киевом дополнительные резервы в тылу
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление премьера Шмыгаля о менее масштабной мобилизации адресовано не столько местному населению, сколько Западу. Таким образом офис Зеленского пытается ответить на критику из-за провала мобилизационной кампании и обвинить европейских чиновников в недостаточной помощи ВСУ. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Заявление премьера Украины вряд ли связано с попыткой успокоить население на фоне обсуждения закона об ужесточении мобилизации. Сообщения о менее масштабной кампании не вселят какую-то надежду в мужчин, и они не начнут выходить на улицы украинских городов без страха быть схваченными сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК)», – считает политолог Лариса Шеслер.

    По ее мнению, адресат сообщения – Запад. Собеседница напомнила, что ранее со стороны западных политиков звучала критика в адрес офиса Зеленского из-за неспособности выполнить план по мобилизации. «Теперь Шмыгаль выступил с «ответкой». Он, по сути, обвинил европейских чиновников в том, что они не передали ВСУ достаточного количества вооружения и техники, и вновь потребовал увеличить поставки ракет, артиллерии и прочего», – указала Шеслер. Она уверена – Украина и Запад разыгрывают между собой игру «найди виноватого»: первые обвиняют вторых в недостаточной помощи, а те отвечают критикой провала военной кампании. 

    При этом Украина в принципе не может выполнить планы по мобилизации 500 тыс. человек. Но чтобы в глазах «партнеров» все выглядело «чинно и складно», офис Зеленского пошел на хитрость и сослался на некие «резервы в тылу». «Если цель по мобилизации недостижима, то можно сказать, что такое число мобилизованных вообще-то превышает потребности. Вот ведь добродетель!» – сыронизировала собеседница.

    «Реальность же состоит в том, что Запад не может поставить столько оружия, сколько просит Украина, а Киев не способен мобилизовать такое количество солдат, которое требует Запад», – резюмировала Шеслер.

    Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны. Он утверждает, что после «инвентаризации», устроенной главкомом ВСУ Александром Сырским, выяснилось, что «есть резервы в тылу». «Мы начали проводить ротацию войск на передовой и сейчас мы понимаем, что нам не нужно мобилизовывать столько людей, сколько было объявлено», – сказал премьер в интервью агентству Bloomberg.

    Он уверяет, что Киев сможет продолжить вести боевые действия без дополнительных мобилизационных усилий, если страны – партнеры Украины продолжат снабжать ее вооружением и боеприпасами. Шмыгаль ожидает, что выделенные США на помощь Украине средства поступят уже «в этом месяце или максимум в следующем месяце».

    Примечательно, что на этом фоне появились сообщения о том, что украинские военкомы похищают мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе для дальнейшей их отправки под Крынки. Местные уже воспринимают слово «Крынки» как проклятье, так как знают, что похищенные свяжутся с близкими через пару дней – сообщить, что они находятся в составе подразделений ВСУ на левом берегу Днепра, а чуть позже пропадут навсегда, заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов (занимал пост руководителя администрации Снигиревского района в 2022 году).

    О намерении ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек сообщал Владимир Зеленский. По его подсчетам, призыв такого числа украинцев обойдется в 12,77 млрд долларов. В начале марта газета Financial Times писала со ссылкой на Минобороны Украины, что новая мобилизация призвана позволить вернуть домой 330 тыс. военнослужащих, измотанных боевыми действиями. Отмечалось, что ВСУ будут использовать оставшихся после ротации мобилизованных для восполнения боевых потерь, а также для других нужд войск «вне зависимости от ситуации на поле боя».

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    21 марта 2024, 06:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве за 20 минут прогремело несколько серий взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о «мощных взрывах» в городе, передает РИА «Новости».

    Очевидцы рассказали, что взрывы происходят в центральных районах украинской столицы, передает ТАСС.

    Мэр города Виталий Кличко сообщил, что повреждены два предприятия в Подольском районе.

    Кроме того, взрывы прозвучали на территории Житомирской области Украины.

    Напомним, ранее второй раз за сутки взрывы прозвучали в Харькове.

    Коментарии (13)
    21 марта 2024, 00:48 • Новости дня
    Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая

    Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя

    Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая
    @ Volodymyr Tarasov/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя и заявил, что Китай не может диктовать Киеву условия мирных переговоров.

    Данилов отметил, что судьбу Украины будут решать только украинцы. «Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться – свое отдавайте», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как заявил Данилов, такие решения не имеет право принимать «какой-то» китайский спецпредставитель. При этом Данилов сделал вид, что забыл имя дипломата и нецензурно исковеркал его.

    Напомним, Ли Хуэй провел турне по Европе с целью поиска мирного решения украинского кризиса. Он встретился с представителями России, Бельгии, Польши, Украины, Германии и Франции. СМИ сообщили, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры без участия России. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем Китая заявил, что Москва открыта к переговорам, но не по «формуле Зеленского».


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    21 марта 2024, 11:02 • Новости дня
    Киев признал невозможность завершения конфликта с Россией военным путем
    Киев признал невозможность завершения конфликта с Россией военным путем
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская сторона не получала от своих союзников прямых просьб начать с Россией переговорный процесс, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль в интервью испанской газете El Pais заявил, что Киев продвигает «формулу мира», предложенную Владимиром Зеленским. На форуме в Швейцарии, по его словам, будут участвовать представители около 100 стран. Украинская сторона ожидает «создания глобальной коалиции для оказания давления на Россию», передает ТАСС премьер-министра Украины.

    «Завершить [конфликт] военным путем невозможно просто потому, что Россия – ядерная страна», – сказал он.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

    Коментарии (18)
    20 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    Украине пришлось отказаться от списка «спонсоров войны»

    Власти Украины объявили о закрытии страницы списка «международных спонсоров войны» на сайте антикоррупционного агентства

    Украине пришлось отказаться от списка «спонсоров войны»
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство сообщило, что по итогам заседания приняло решение о закрытии списка компаний, объявленных «международными спонсорами войны».

    Список был создан в качестве меры давления на компании, которые продолжили работу в России после начала спецоперации на Украине. Однако его легитимность и эффективность вызвали много споров, передает РИА «Новости».

    В Минюсте Украины указывали, что публикация такого списка без соответствующей законодательной базы является неприемлемой. Глава ведомства Денис Малюска также отмечал, что логика включения компаний в список не всегда была ясна, что вызывало нарекания со стороны международных партнеров.

    В итоге после «многочисленных обращений представителей дипломатического корпуса стран-партнеров» было решено, что страницу списка на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции закроют, будет переадресация на раздел портала СНБО с государственным реестром санкций.

    Напомним, из-за списка «спонсоров войны» у Киева возникли конфликты с компаниями из целого ряда западных стран, в том числе из Австрии, ГерманииФранции, Швейцарии, Венгрии.

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    20 марта 2024, 19:23 • Новости дня
    Рогов: Российская армия вытеснила ВСУ из центра Работино
    Рогов: Российская армия вытеснила ВСУ из центра Работино
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинских военных вытеснили из центральной части поселка Работино в Запорожской области, сообщил руководитель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    ВСУ вытеснены из центральной части населенного пункта, российские военные продвинулись на север от центра, заявил Рогов РИА «Новости».

    Российская армия на этом участке фронта начала доминировать в контрбатарейной борьбе, а украинские военные стараются компенсировать недостаток артиллерии массовым применением дронов.

    Также ВСУ резко уменьшили использование тяжелой техники, они «кидают на убой» пехоту.

    Ранее в марте Рогов сообщал, что ВС России взяли под контроль центральную часть Работино.

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    21 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

    Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

    В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные будут убивать всех французских военнослужащих, которых Франция отправит на Украину, заявил на французском канале BFMTV вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    По его словам, Российская армия намерена убивать всех французских солдат, которые прибудут на Украину для участия в СВО, передает ТАСС.

    Ранее об опасности ввода французских формирований на территорию Украины говорил и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину.

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    20 марта 2024, 23:50 • Новости дня
    Нидерланды назвали срок передачи F-16 Украине

    И. о. главы Минобороны Нидерландов Оллонгрен объявила о планах передать F-16 Украине во второй половине 2024 года

    Нидерланды назвали срок передачи F-16 Украине
    @ Bjorn Trotzki/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии, сообщила и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

    Оллонгрен совершила визит на Украину, чтобы сообщить «о новом пакете помощи» в размере 350 млн евро. Указанную сумму хотят потратить на вооружения для F-16 и покупку беспилотников.

    У Нидерландов есть 42 истребителя F-16, до 24 из которых они собираются направить Украине, еще 18 задействуют для обучения украинских пилотов, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В декабре премьер страны Марк Рютте после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским обещал передать Украине 18 истребителей.

    Коментарии (9)
    20 марта 2024, 20:38 • Новости дня
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в Конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена в маске президента России Владимира Путина.

    По мнению журналиста издания Punchbowlnews Макса Кохена, демократ надел маску Путина, чтобы сделать акцент на том, что республиканцы хотят внести элемент российской дезинформации в эти слушания, передает РИА «Новости».

    Сам конгрессмен «поблагодарил» ведущего дело коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования, пишет The Hill.

    Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена.

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    21 марта 2024, 13:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Тоненькое в ДНР
    Российские войска освободили Тоненькое в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении освобожден подразделениями группировки «Центр» в последние сутки, сообщило министерство обороны.

    Поселок в ДНР удалось освободить благодаря слаженным действиям российских военных, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

    Также на этом направлении за сутки поражены формирования 47-й, 59-й мотопехотных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Первомайского и Бердычей в ДНР. У Новгородского отражена контратака штурмовиков 24-й механизированной бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли свыше 320 человек, танк, четыре бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30 и американское орудие М102.

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику 63-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область), Терн (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    Украинская сторона потеряла до 40 человек и три танка. При контрбатарейной борьбе поражены две машины чешского РСЗО Vampire, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

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    21 марта 2024, 08:58 • Новости дня
    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева

    «Национальная оборона»: Британия планирует ввести силы НАТО вокруг Киева

    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева, передает Ura.ru мнение российских военных аналитиков.

    По мнению ученых, перемещение украинских войск в зону боевых действий, освободившуюся после размещения сил НАТО, могло бы привести к эскалации конфликта и, как следствие, принудить Москву к переговорам.

    При этом военные аналитики предупреждают, что план Британии могут не поддержать другие страны – члены НАТО.

    Ранее представитель премьер-министра Британии Риши Сунака заявлял, что Лондон не планирует направлять свои войска на Украину с целью плечом к плечу воевать с армией этой страны.

    Коментарии (13)
    21 марта 2024, 04:58 • Новости дня
    США назвали свою долгосрочную цель на Украине

    Помощник Байдена Салливан назвал гарантированную безопасность Украины долгосрочной целью США

    США назвали свою долгосрочную цель на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Долгосрочная цель США – незыблемость украинской независимости и гарантированная безопасность Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан в ответ на вопрос о том, как для США выглядело бы поражение России на Украине, заявил, что Россия якобы «уже потерпела провал», но «этого недостаточно», передает ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться устранения угрозы и натиска со стороны российских войск, обеспечив Украине не только свободу и независимость, но и безопасность. Именно к этому, по словам Салливана, будут стремиться США. Помощник президента США утверждает, что Россия якобы преследовала цель стереть Украину с лица земли. На вопрос о поставках Киеву тактических баллистических ракет ATACMS Салливан не дал определенного ответа.

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад совершает глубочайшую ошибку, пытаясь нанести стратегическое поражение России, это доказывают события на поле боя.

    Коментарии (9)
    21 марта 2024, 15:25 • Новости дня
    Politico: Макрон в частной беседе заявил о скором падении Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе в Елисейском дворце заявил о падении Украины в ближайшем будущем, пишет Politico.

    По его словам, в данный момент идет довольно много разговоров о необходимости мобилизации на Украине и «реальном восстановлении войск» в связи с тем, что страна может скоро пасть, передает РИА «Новости».

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    Ожидаете ли вы ввода Макроном французского контингента на Украину в 2024 году?



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    Ранее Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (6)
    21 марта 2024, 11:38 • Новости дня
    Политолог объяснил закрытие Киевом списка «международных спонсоров войны»

    Политолог Корнилов: Западные партнеры заставили Украину закрыть список «международных спонсоров войны»

    Политолог объяснил закрытие Киевом списка «международных спонсоров войны»
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинские власти столкнулись с давлением иностранных компаний и решили закрыть список «спонсоров войны». Однако полностью от перечня они не отказались и отправили его на сайт СНБО, чтобы при необходимости отмежеваться от реестра, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее власти Украины объявили о закрытии страницы списка «международных спонсоров войны».

    «Раньше список «международных спонсоров войны» находился на официальном правительственном сайте, что предполагало принятие решений на уровне государства. Сейчас этот перечень перенесли на портал Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Это сделано для того, чтобы при необходимости сослаться на индивидуальную инициативу Данилова, не согласованную с Зеленским», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Похожим образом функционирует сайт «Миротворец». Известно, что его создавали под покровительством Министерства внутренних дел Украины. Этим порталом руководствовались силовые структуры страны и даже банки. Однако официально – это общественная инициатива, и власти всегда отстраняются от него, когда происходит какой-то скандал из-за очередного добавления в него кого-то», – отмечает он.

    «В список спонсоров заносили те компании, которые работают с Россией. Однако туда попадали и корпорации, которые уже не сотрудничали с нашей страной. Многие из этих фирм не ведут бизнес на территории Украины, однако нахождение в реестре привело к информационному давлению на них. Отмена перечня позволит снизить напряженность и облегчить их деятельность», – подчеркивает эксперт.

    «Предполагаю, что как раз таки давление компаний и связанных с ними стран побудило Украину отменить список. Вероятно, это сделали сейчас, потому что накопилась критическая масса корпораций, недовольных своим положением», – резюмировал Корнилов.

    Ранее украинское правительство сообщило, что по итогам заседания приняло решение о закрытии списка компаний, объявленных «международными спонсорами войны». Перечень был создан в качестве меры давления на компании, которые продолжили работу в России после начала спецоперации. Однако легитимность и эффективность этого реестра вызывали много споров.

    В Минюсте Украины указывали, что публикация такого списка без соответствующей законодательной базы является неприемлемой. Глава ведомства Денис Малюска также отмечал, что логика включения компаний в список не всегда была ясна, что вызывало нарекания со стороны международных партнеров.

    В итоге после «многочисленных обращений представителей дипломатического корпуса стран-партнеров» было решено, что страницу списка на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции закроют. Однако перечень все равно разместят в разделе портала СНБО с государственным реестром санкций.

    Напомним, в январе национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «спонсоров войны» ведущего мирового производителя шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut. Кроме того, в перечень попал изготовитель товаров из морепродуктов Vici.

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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