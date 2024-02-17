NYT: За взрывами на иранском газопроводе стоит Израиль

Газета The New York Times обвинила Израиль в организации взрывов на иранском газопроводе.

Tекст: Денис Тельманов

Один из западных чиновников, слова которого приводит газета, считает, что удары носят скорее символическое значение, поскольку Ирану не составит большого труда починить газопровод, к тому же гражданскому населению был причинен сравнительно небольшой ущерб, передает ТАСС.

Собеседники NYT считают, что с помощью атаки на газопровод Израиль дал Ирану понять, что потенциально способен нанести ему урон, если конфликт обострится или распространится на весь Ближневосточный регион.

Как сообщалось ранее, взрыв на главной линии газопровода в Иране произошел 14 февраля. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи назвал взрыв диверсией.