Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
NYT: За взрывами на иранском газопроводе стоит Израиль
Газета The New York Times обвинила Израиль в организации взрывов на иранском газопроводе.
Израиль мог 14 февраля осуществить секретные атаки на две линии газопровода в Иране, написала газета The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников и военного стратега, связанного с Корпусом стражей исламской революции.
Один из западных чиновников, слова которого приводит газета, считает, что удары носят скорее символическое значение, поскольку Ирану не составит большого труда починить газопровод, к тому же гражданскому населению был причинен сравнительно небольшой ущерб, передает ТАСС.
Собеседники NYT считают, что с помощью атаки на газопровод Израиль дал Ирану понять, что потенциально способен нанести ему урон, если конфликт обострится или распространится на весь Ближневосточный регион.
Как сообщалось ранее, взрыв на главной линии газопровода в Иране произошел 14 февраля. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи назвал взрыв диверсией.