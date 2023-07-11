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Госдеп: Украину не примут в НАТО при Джо Байдене
Представитель Госдепа Миллер: Принятие Украины в НАТО во время боевых действий означало бы войну США с Россией
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Вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет, передает ТАСС.
По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.
На Западе объяснили главную ставку конфликта на Украине
IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине для отсрочки падения американской империи
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Соединенным Штатам безразлично, каким будет итог украинского конфликта; эта ситуация позволяет Вашингтону отсрочить «падение американской империи», пишут итальянские СМИ.
Об успехе Киева на Западе уже не говорят, а американский президент Джо Байден отвергает попытки Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию, пишет итальянская ежедневная газета IL Fatto Quotidiano.
Автор статьи Пино Арлакки напоминает, что Байден вступил в предвыборную кампанию и теперь в его интересах заморозить украинский конфликт, передает РИА «Новости».
Конечная ставка украинского конфликта не имеет к Киеву никакого отношения, утверждает Арлакки. На карту, по его словам, «поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты».
Мир стал многополярным, время американской элиты истекло, и в Соединенных Штатах понимают это, добавляет издание. Теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал», заставляя платить за это своих союзников и вассалов, заключил автор публикации.
Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что усиливающийся тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца.
Рар: США выломали руки Турции ради членства Швеции в НАТО
Германский политолог Рар: Западные страны умеют выламывать руки строптивым партнерам
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Еще недавно Эрдоган выступал против вступления Швеции в НАТО, однако с помощью тактики «кнута и пряника» США удалось надавить на Турцию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Забавно наблюдать, как лидеры западных стран выламывают руки строптивым союзникам. Когда в Швеции сожгли Коран, Эрдоган говорил о неприемлемости подобных действий. Тем не менее вскоре он же как ни в чем не бывало согласился на требования партнеров», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Думаю, помимо «кнута» ему предложили и «пряники». Скорее всего, договоренности касались исключительно безвизового въезда для турков в ЕС, торговых привилегий и свежих капиталовложений для сдерживания массовой миграции в Европу», – подчеркивает эксперт.
«Отмечу, что нынешнее расширение НАТО – огромная победа для США. Граница России с альянсом существенно расширилась. Раньше прямое соприкосновение было, по сути, только с Норвегией, а Калининград находился в окружении Эстонии, Латвии и Польши», – резюмирует Рар.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО, способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединении Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
Экс-советник Пентагона: Украина висит на волоске
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потеряна, военные поставки ничего не изменят
Ничто, включая поставки вооружений, не может помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина «потеряна». По его словам, Украина «висит на волоске в худшем смысле этого выражения». Происходящее сейчас в этой стране он назвал катастрофой, подчеркнув, что какие-либо поставки туда «ничего не изменят».
«Слишком поздно, это конец», – приводит его слова РИА «Новости».
Многие страны Запада находятся «в отчаянии» из-за конфликта на Украине и раскола внутри Североатлантического альянса, констатировал эксперт. Полковник считает, что для Украины нет иного выхода, кроме как провести переговоры и по их итогам получить, «что возможно». Киев находится не в том положении, чтобы диктовать России условия, заключил Макгрегор.
Ранее подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение властей Соединенных Штатов отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных американских запасов вооружений. По его словам, США потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
Столтенберг: Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО в кратчайшие сроки
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на снятие вето и прием Швеции в состав Североатлантического альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг сообщил, что решение принято по итогам переговоров Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Также в разговоре участвовал сам генсек НАТО, передает ТАСС.
По словам Столтенберга, Эрдоган пообещал как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать над тем, чтобы документ был принят в кратчайшие сроки.
Также он сообщил, что НАТО создаст специальный механизм и должность специального представителя по борьбе с терроризмом.
По словам генсека НАТО, Швеция со своей стороны пообещала «приложить усилия», чтобы модернизировать таможенный союз Турции и ЕС и активизировать переговоры о безвизовом режиме.
Столтенберг добавил, что в настоящее время только две страны не ратифицировали протокол о присоединении Швеции к НАТО – Турция и Венгрия. Причем Венгрия, по его словам, обещала, что не будет последней, кто сделает это. Генсек НАТО выразил уверенность, что «проблема будет решена».
Ранее Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО будет возможным после присоединения Турции к членам ЕС.
Стало известно, что пообещала Швеция в обмен на вступление в НАТО
Столтенберг: Швеция пообещала Турции таможенный союз и безвиз с ЕС в обмен на членство в НАТО
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Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и Евросоюза, а также активизировать переговоры о безвизовом режиме между Турцией и ЕС, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг сообщил, что Швеция дала такие обещания в качестве члена Европейского союза, передает ТАСС.
По информации телеканала Haber Global, президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Помимо озвученного Столтенбергом, документ предусматривает, что Швеция обещает Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими. К террористическим организациям в Анкаре относят Рабочую партию Курдистана (РПК), а также организацию ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в попытке военного переворота 15 июля 2016 года.
Также в Стокгольме обещали содействовать отмене санкций в отношении Турции и устранению преград для республики в сфере ВПК и инвестиций.
Как сообщили в Белом доме, президент США Джо Байден приветствовал согласие Турции на прием Швеции в НАТО и выразил готовность работать с Анкарой над выстраиванием обороны в евроатлантике, передает РИА «Новости».
Ранее генсек альянса сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на снятие вето и прием Швеции в состав Североатлантического альянса.
По данным телеканала CNN Turk, заявка на вступление Швеции в НАТО, вероятно, будет одобрена турецким парламентом в ходе осенней сессии.
Сам Эрдоган ранее заявил, что вступление Швеции в НАТО будет возможным после присоединения Турции к членам ЕС.
Политолог: Платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу
Политолог Бордачев: Европе придется платить за вступление Швеции в НАТО
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Соединенные Штаты в очередной раз продавливают Европу на принятие решений, выгодных преимущественно самим американцам. Расплачиваться за это будут страны ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее стало известно, что Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Я полагаю, что президент Турции получит многое из того, что хотел выторговать за вступление Швеции в НАТО. Это, скорее всего, и анонсированный безвизовый режим, и таможенный союз с Европой, а также американские истребители F-16», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».
«Как мы видим, Соединенные Штаты легко прогибают ЕС для реализации собственных целей. При этом платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу. Последствия могут коснуться экономики и миграционных вопросов. Но все это не волнует тех, кто участвовал в торге и радел за принятие Швеции в НАТО», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, учитывая непростые отношения между Анкарой и Афинами по некоторым территориальным вопросам, я думаю, греки серьезно напрягутся на фоне возможной передачи туркам американских истребителей F-16. Греция пытается играть против Турции. И даже в какой-то момент пыталась вести переговоры с США. Однако для Вашингтона в данном случае Анкара интереснее», – заключил Бордачев.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединения Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
Шойгу: Москва тоже будет использовать кассетные боеприпасы в случае их применения ВСУ
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Отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Западные страны оправдывают поставку кассетных боеприпасов по-разному, часть утверждает, что обычные боеприпасы у ВСУ закончились, это повлияет на затягивание конфликта, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».
Российская сторона, украинская сторона и Соединенные Штаты не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам, но Россия, понимая какую угрозу они несут мирному населению, воздерживалась и воздерживается от их применения в СВО, подчеркнул он.
При этом в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
У России есть на вооружении такие боеприпасы, и они «гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее».
До этого подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение США отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных запасов вооружений у Вашингтона. Гауб отметил, что Пентагону потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.
Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
Посол Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским решениям саммита НАТО
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Общественное мнение в США готовят к одобрению любых антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов, комментарий которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США, отметил, что в преддверии саммита Североатлантического альянса атмосфера в информполе США максимально накалилась.
Ситуация, по его словам, продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу противостояния России и стран НАТО. Западники предпринимают меры, которые создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из сложившегося острейшего военно-политического кризиса, грозящего самыми серьезными последствиями для международной безопасности, предупредил дипломат.
Власти США на ежедневной основе демонстрируют примеры двойных стандартов, констатировал посол. Чем больше Вашингтон втягивается в украинский конфликт, тем циничнее выглядят их действия и «обветшалость моральных принципов», подчеркнул Антонов. Так, годами США равнодушно смотрели на то, что происходит в Донбассе, не замечая убийств мирных жителей и вводя против России санкции на «прегрешения», которых не существовало. США, напомнил он, публично выступали против использования негуманных вооружений, а сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса, озвучивая лишь один тезис: «Необходима победа над русскими».
Реакцию американской стороны на признание Киева в теракте на Крымскому мосту Антонов назвал наглядным примером откровенной антироссийской позиции. По его словам, США ни на грош не ценят правду, а в центре усилий, на которые направлена их политика, – нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций».
Киев отверг гарантии безопасности взамен членства в НАТО
Глава МИД Кулеба: Киев не согласен на гарантии безопасности взамен членства в НАТО
Киев не согласен рассматривать гарантии безопасности в качестве альтернативы членству в Североатлантическом альянсе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба в интервью немецкой медиагруппе ARD заявил, что гарантии безопасности должны заполнить «ваккум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО». Он назвал это важной деталью, которую нельзя забывать, передает РИА «Новости».
Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО в рамках приближающегося саммита. При этом этот момент он считает наиболее подходящим для того, чтобы отправить Киеву приглашение в НАТО, отметил Кулеба. По его словам, речь идет не о немедленном вступлении.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены Североатлантического альянса обсуждают возможность не обязывать киевский режим исполнять обязательства по Плану действий для членства (ПДЧ) в НАТО, но решение пока не принято.
Захарова назвала свидетельство моральной капитуляции США
Захарова: Вбросы США о «секретных» переговорах с Лавровым говорят о моральной капитуляции Вашингтона
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Вбросы с американской стороны о якобы имевших место «секретных» переговорах главы МИД России Сергея Лаврова с чиновниками США говорят об «абсолютной моральной капитуляции» Вашингтона, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова в эфире «Первого канала» отметила, что на фоне агонии киевского режима, обращающимся к своим «создателям» с предупреждениями о том, что если те вновь не вольют дозу вооружений и финансов, то «уже ничего не будет», это большой проигрыш со стороны американцев, передает РИА «Новости».
Подобные вбросы, пояснила спикер российского внешнеполитического ведомства, нужны затем, чтобы начать «виртуальную», не имеющую ничего общего с действительностью «возню вокруг якобы желания России начать второй, третий трек» мирных переговоров.
Такая интрига, отметила Захарова, требует повышенного внимания, она не закончена и будет идти по нарастающей.
Американские СМИ ранее заявляли, что представители Вашингтона якобы ведут секретные переговоры с Россией. При этом официально Белый дом открестился от участия в таких переговорах.
Захарова говорила, что Белый дом выдает за секретные переговоры по урегулированию на Украине одну из дискуссий Лаврова с политологами на полях ООН.
Захарова об отказе НАТО позвать в альянс Украину: «Когда членство не стоит»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Киева в конфликте с Россией вопрос о членстве Украины в альянсе стоять не будет.
«Фейл-саммит, когда членство не стоит», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, Столтенберг заявил, что самой важной задачей является обеспечение победы Украины. При этом, по его словам, если она не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО для Киева вообще не будет стоять.
По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.
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Захарова: НАТО разыгрывает для Украины красочный спектакль
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Предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в эфире «Первого канала» отметила, что в НАТО разыграют «красочный спектакль» для своих «подопечных». По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, НАТО будет рассказывать Украине про «особую миссию», обещать поставки вооружений и отправлять «вперед – за победу демократии и свободы», передает ТАСС.
Спикер МИД России добавила, что подготовка носит «массированный, эшелонированный» характер. Министры финского правительства, отметила она, «записывают виолончельные соло» в поддержку Украины, передает РИА «Новости».
В преддверии саммита НАТО предпринимаются попытки показать некое состояние «киевского режима на плаву», применяются различные пиар-приемы, добавила Захарова.
В Кремле ранее подчеркивали, что вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы.
НАТО утвердила многолетнюю программу военной помощи Киеву
Страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита альянса.
Сообщается, что был согласован пакет из нескольких элементов, чтобы приблизить Украину к НАТО. Первым стала многолетняя программа для перестройки сектора обороны безопасности Украины. Второй элемент – создание нового Совета Украина – НАТО, передает ТАСС.
На первое заседание совета пригласят президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
НАТО утвердило развертывание 300 тыс. военных на границах с Россией
Члены НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса и расширили оборонные закупки, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, союзники утвердили полный план для борьбы с главными угрозами – Россией и терроризмом, а численность войск высокой готовности составит 300 тыс. человек, передает ТАСС.
«Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону», – сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО утвердило многолетнюю программу военной помощи Киеву.
Президент Литвы призвал НАТО создать базы у границ России
Президент Литвы Науседа: НАТО нужно забыть про акт о сотрудничестве с Россией и создать базы у ее границ
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Основополагающий акт о сотрудничестве России и НАТО, подписанный в 1997 году, следует признать недействительным, у российских границ должны появиться базы Североатлантического альянса, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Науседа в интервью газете The Times заявил, что Россия «активно размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии». По оценке главы Литвы, это свидетельствует о том, что основополагающий акт Россия – НАТО «мертв». Данный документ, считает Науседа, «мешает трезво мыслить» многим странам – членам альянса, держит Запад в «серой зоне стратегической двусмысленности», передает ТАСС.
Также Науседа считает большой ошибкой повторять на саммите НАТО в Вильнюсе, который откроется во вторник, тезисы, звучавшие на саммите в Бухаресте в 2008 году. Блок должен обозначить «наиболее ясный и короткий путь к вступлению Украины», подчеркнул он. По словам президента Литвы, это способствовало бы «поднятию боевого духа» ВСУ.
При этом он признал, что членство Украины в НАТО невозможно до окончания боевых действий, поскольку в противном случае «придется говорить о пятой статье».
По данным Reuters, в НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России.
В Кремле подчеркивали, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность, что еще раз подтверждает правильность решения главы российского государства начать спецоперацию.