В Белом доме заявили о нежелании превращать конфликт на Украине в «войну Запада»

В Белом доме заявили о нежелании превращать конфликт на Украине в войну с Западом из-за ударов по России

США не поощряют атаки на Россию, так как не хотят, чтобы конфликт на Украине стал «войной Запада», заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

По его словам, переход конфликта в «войну против Запада, США, НАТО» приведет к большим страданиям на Европейском континенте, передает ТАСС.

Кирби добавил, что Вашингтон получил заверения от Киева, что переедаемое оружие не будет использоваться для ударов по России.

«Но когда оно поступает к ним, оно принадлежит им», – добавил он.

Накануне ВСУ нанесли удар по Москве восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были поражены.