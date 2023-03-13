В Китае рассказали о сигналах начала мировой войны со стороны США

Global Times: Повышение оборонного бюджета США указывает на приближение мировой войны

Повышенные траты США на оборону указывает на риск возникновения глобальной войны, пишет китайская Global Times.

Сумма, которую США на данный момент тратят на вооружение, позволяет сделать практически точный вывод о высоком риске глобальной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.

В статье указано, что Китай подчеркивает свою приверженность оборонительной политики, в то время как Вашингтон проводит агрессивные действия.

Автор заметил, что в этом году американские власти установили бюджет на оборону, превышающий оборонный бюджет Пекина в четыре раза. Более того, большая часть бюджета направлена на разработку нового наступательного вооружения и военных технологий Штатов.

Издание указывает, что американские власти отдают предпочтение оборонной сфере, приуменьшая нужды собственных граждан. Как отмечает автор, ВПК используется крупным бизнесом как «дойная корова американской империи».

Также издание подчеркивает, что «большие боссы с Уолл-стрит и из Белого дома» стремятся получить свою выгоду из глобальных конфликтов, а потому продолжают их раздувать.

Ранее сообщалось, что внешняя политика США, направленная на интересы оборонной промышленности, подталкивает страну к конфликту с Китаем.