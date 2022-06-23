«Единая Россия» оказала помощь геронтологическому пансионату в Херсонской области

Геронтологический пансионат города Голая Пристань получил гуманитарную помощь от «Единой России», на обеспечении учреждения находятся 180 пенсионеров и инвалидов.

О том, что там не хватает медикаментов и продуктов, руководителю гуманитарной миссии партии «Единая Россия» по направлению «Юг» Игорю Кастюкевичу сообщили местные жители, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Чтобы выяснить, какая помощь необходима подопечным пансионата, Кастюкевич приехал лично на место. Руководителя он не застал, она ушла в долгосрочный отпуск. Поэтому пообщался с коллективом.

«Мне нужна раскладка по меню, что кушают ваши подопечные, чем вы их лечите. Сколько сегодня у вас проживает людей, кому нужно срочное лечение, чего не хватает. Будем вам помогать», – сказал Кастюкевич.

В целом продукты в пансионате есть, но не хватает овощей и фруктов, почти нет мяса, только тушенка и серьезные проблемы с медикаментами. Нет таблеток, шприцев. Подопечные старались не жаловаться на питание, но потом признались, что в целом рацион оставляет желать лучшего.

«Так себе питание, конечно. Вместо мяса тушенка, в супе мяса нет. Молока нет, овощи и фрукты бывают очень редко», – поделился подопечный пансионата Николай Молодченко.

На следующий день подопечным геронтологического центра привезли необходимые продукты. Кроме того, после формирования общей потребности по средствам гигиены, бытовой химии и медикаментов гуманитарной миссией «Единой России» в Херсоне пансионату будет оказана и эта помощь.

«Помощь актуальна, потому что нашим подопечным нужно кушать. Спасибо большое за помощь», – отметили сотрудники геронтологического пансионата Голой Пристани.

Центр гуманитарной помощи «Единой России» заработал в Херсоне в начале июня. Помощь оказывается в нескольких направлениях, как непосредственно в самом центре, так и развозится по населенным пунктам Херсонской и Николаевской областей, а также распределяется по социальным учреждениям.

Всего за помощью в центр к 23 июня обратились более 16 тыс. человек. В среднем, ежедневно за получением гумпомощи, медицинскими и юридическими консультациями приходят 1,3 тыс. человек.

Адресная помощь оказана более тысячи маломобильным жителям Херсона и Херсонской области. Почти 3 тыс. человек получили медицинскую помощь, консультацию и необходимые лекарственные препараты. О желании трудоустроиться заявили 1256 херсонцев. Они подали соответствующие анкеты в центр.