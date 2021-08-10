В Удмуртии до конца 2022 года запланировали газифицировать 110 тыс. домовладений

Домовладения в Удмуртии, расположенные более чем в 700 населенных пунктах, будут подключены к газу в рамках программы газификации до конца следующего года, заявил первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Он принял участие в церемония подключения газа в поселке Игра Игринского района Удмуртской Республики.

Турчак напомнил, что под программу социальной догазификации подпадает 4 млн домовладений, из которых половина находится менее чем в 200 метрах от существующего газопровода, говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Это вопрос справедливости. Самое главное: то, о чем сказал Президент, бесплатное подведение газа до границы земельного участка будет выполнено до конца 2022 года», – сказал он.

В то же время остро стоит вопрос с доведением трубы от границы участка непосредственно до дома и закупкой газового оборудования. Такие расходы могут стать серьезным бременем для целого ряда жителей. В связи с этим 32 региона уже приняли собственные программы поддержки для определенных льготных категорий. В Удмуртии также идет работа над определением категорий льготников, отметил глава республики Александр Бречалов.

«У нас будет 11 льготных категорий. Кому-то предоставим компенсацию затрат на подключение газа от 20% до 80%, другим льготные займы. Уже в этом году зарезервировали на эти цели 40 млн рублей, в следующем это будут 60 млн рублей. Для тех категорий граждан, у которых есть сложности с подключением с точки зрения финансирования, мы окажем максимальную поддержку», – заявил глава республики.

При участии депутатов от «Единой России» была достигнута договоренность с «Газпромом» стандартизировать по всей стране стоимость минимально необходимого набора оборудования. Минимальный набор оборудования укладывается, по оценкам специалистов, в 42-45 тыс. рублей.

«Это котел, двухконфорочная плита, счетчик, газоанализатор, все «под ключ». Плюс труба до дома. Наша задача – сделать так, чтобы стандартное домовладение со стандартным размером земельного участка укладывалось при подключении в сумму 80-100 тыс. рублей», – рассказал Турчак. Он также напомнил, что власти компенсируют расходы тем людям, которые подвели газ к своим земельным участкам за свои средства после послания президента, где была анонсирована программа социальной догазификации.

Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ.

Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит «Газпром», в 12 регионах – крупная региональная компания.