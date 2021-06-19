Во Франции слезоточивым газом разогнали 1,5 тыс. человек во время комендантского часа

Во Франции полиция разогнала слезоточивым газом 1,5 тыс. человек, пришедших на вечеринку во время комендантского часа. Несколько человек получили ранения, в том числе и сами полицейские, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в поле неподалеку от города Редон на западе Франции, где сотни молодых людей собрались на несанкционированную рейв-вечеринку. Полиция больше семи часов попыталась разогнать нарушителей комендантского часа. Участники вечеринки вели себя агрессивно, бросали в полицейских булыжники и бутылки со взрывчатыми смесями, передает «Интерфакс».

Сообщается, что один из участников потерял руку во время столкновений с полицией. Предположительно, он поднял некий предмет с земли, который в тот же момент разорвался. В разгоне вечеринки принимали участие порядка 400 полицейских, из них двое в больнице.

Комендантский час во Франции, действующий из-за коронавируса более восьми месяцев в ночное время суток, должны отменить с 20 июня.

Ранее сообщалось, что Франция начнет отменять карантин по коронавирусу 3 мая, процесс планируется завершить к 30 июня. С 9 июня страна собиралась принимать туристов. 30 июня ожидалась полная отмена комендантского часа и большинства ограничений.