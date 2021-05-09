Путин, Шойгу и ветераны высоко оценили парад Победы на Красной площади

Президент Владимир Путин, министр обороны России Сергей Шойгу и ветераны высоко оценили парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший сегодня на Красной площади в Москве, заявил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

«По параду очень высокая оценка Верховного главнокомандующего и министра обороны. Также удалось пообщаться с ветеранами. Нам тоже очень важно их мнение. Они сказали, что им все очень понравилось», – цитирует ТАСС Салюкова.

Он также отметил, что принимавшие участие в параде Победы военнослужащие отлично справились с поставленными задачами. «Общее прохождение хорошее, ребята старались все, хотя погодные условия не очень хорошие, но главное – настрой», – подчеркнул генерал.

Президент утром в воскресенье прибыл на парад на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, взошел на трибуны и пожал руки ветеранам.

Во время главного военного парада глава государства поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным.

Кроме того, в соцсети появилось видео, на котором Путин помог ветерану, который сидел рядом с ним на параде Победы на Красной площади.

Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье в российской столице при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.