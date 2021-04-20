Меркель рассказала о критике в адрес Путина в личных разговорах

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в личных разговорах с президентом России Владимиром Путиным открыто высказывает критику в его адрес и касательно ряда вещей, с которыми не согласна.

«Что касается Владимира Путина, я скажу своими словами: если речь заходит о критике относительно него, то я не скрываю это, но говорю также в личных разговорах», – сказала канцлер, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отвечая на вопрос одного из участников, считает ли она Путина «убийцей».

Меркель подчеркнула, что «согласна не со всем, что происходит в России», указав, прежде всего, на проблему соблюдения прав человека, передает ТАСС.

Ранее Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.