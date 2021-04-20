Меркель рассказала о критике в адрес Путина в личных разговорах

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20 апреля, вторник | Последнее обновление — 12:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы возможные причины протеста Колумбии из-за полета российского Ил-96
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Чехия сама по себе представляет определенную угрозу для России, и данную угрозу необходимо брать в расчет. В то же время надо помнить, что в чешской политической элите есть противники разрыва с Россией, а кроме русофобской, в стране есть и русофильская традиция.
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Вместе с Раулем, которому скоро 90 лет, уходит эпоха Кастро – удивительное время Кубинской революции, которая разом вывела эту небольшую страну в топы глобальной большой политики.
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В конце прошлой недели Москва ответила на введенные Вашингтоном санкции. И значительное число людей российское алаверды не устроило – ни тех, кто хотел мягче, ни тех, кто хотел жестче.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Меркель рассказала о критике в адрес Путина в личных разговорах
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в личных разговорах с президентом России Владимиром Путиным открыто высказывает критику в его адрес и касательно ряда вещей, с которыми не согласна.
«Что касается Владимира Путина, я скажу своими словами: если речь заходит о критике относительно него, то я не скрываю это, но говорю также в личных разговорах», – сказала канцлер, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отвечая на вопрос одного из участников, считает ли она Путина «убийцей».
Меркель подчеркнула, что «согласна не со всем, что происходит в России», указав, прежде всего, на проблему соблюдения прав человека, передает ТАСС.
Ранее Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.
Песков рассказал об опасных хобби Путина
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Президент России Владимир Путин последователен в своих хобби, несмотря на периодические попытки отговорить его от опасных путешествий, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину.
У представителя Кремля поинтересовались, предпринимаются ли попытки отговорить главу государства от опасных поездок – таких, как морская прогулка к китам на Камчатке или полет со стерхами.
«Иногда – бывает – пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби»,– передает слова Пескова РИА «Новости».
Напомним, в 2012 году по пути на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке президент России прилетел в Салехард, откуда на вертолете добрался до орнитологической станции «Кушеват».
Там он пообщался с членами научно-исследовательской экспедиции «Полет надежды» и поучаствовал в одном из экспериментов, цель которого – показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета.
Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимают за своего вожака, Путин совершил три полета: первый – ознакомительный, а два других – со стерхами.
Лукашенко рассказал о «бульканье» Байдена в ответ на вопрос Путина
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство США в причастности к попытке устранить его.
«Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
Лукашенко сказал, что «благодарен Путину». Президент Белоруссии заявил, что во время разговора с главой американского государства Джо Байденом российский лидер «задал этот вопрос». «Бульканье – и ни одного ответа», – рассказал Лукашенко.
Белорусский президент сообщил, что после его возвращения из Баку состоялся телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин и рассказал ему об этом.
Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США.
Путин принял приглашение выступить на саммите по климату
Президент России Владимир Путин намерен выступить на саммите мировых лидеров по климату в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.
«22 апреля президент России Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее в МИДе заявляли, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22–23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Макрон намерен провести переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Елисейский дворец.
В пятницу Макрон принял в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского. По этому случаю Макрон подтвердил приверженность Франции единству и суверенитету Украины, а также значение, которое он придает развитию двусторонних отношений во всех сферах, отмечается в коммюнике, передает РИА «Новости».
«Президент республики и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным», – говорится в коммюнике.
По данным пресс-службы Елисейского дворца, отметив сложность достижения соглашения по Донбассу и риски военной эскалации, президент Франции выразил решимость в том, что касается полного соблюдения минских договоренностей и необходимости найти прочное политическое решение конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов провести телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж.
Пушков объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
Предложение президента США Джо Байдена провести двусторонний саммит с Россией имеет три причины. В первую очередь, идея саммита связана с эскалацией конфликта в Донбассе, последствия которого могут отразиться и на позициях Вашингтона, считает сенатор Алексей Пушков.
«Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. В свое время Киев ринулся в такой конфликт – и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, Байден осознает уязвимость США перед новейшими российскими вооружениями: его просьба не «перебарщивать» с контрмерами из-за санкций явно свидетельствует о желании продолжать диалог.
Пушков считает, что американский лидер «видит встречу с Путиным своеобразным «мостом», который позволит вернуть Россию в «мировое сообщество».
При этом, как отметил сенатор, США потребует от России уступки в обмен на возвращение в «большую восьмерку»: под этим подразумевается, в частности, отказ от поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Москва уже не раз отвечала, что формат G8 для нее не представляет интереса», – напомнил он.
Ранее Пушков посоветовал американскому президенту Джо Байдену избавиться от заблуждения, что он «одарил» Россию предложением провести встречу с президентом Владимиром Путиным.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
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Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно.
Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он «отлично ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».
«Он нравился мне, а я нравился ему (...) Это хорошо, а не плохо», – добавил он.
При этом отметим, что отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания президентом Трампа, когда было заявлено о якобы возможном «вмешательстве» России в избирательные процессы в США.
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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В Кремле подтвердили обсуждение президентами России и США попытки госпереворота в Белоруссии
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по телефону обсуждали попытку государственного переворота в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, подтвердил, что главы государств обсуждали данную тему, передает РИА «Новости».
Также у Пескова поинтересовались, затрагивался ли в разговоре Путина и Байдена вопрос о ситуации с осужденным блогером Алексеем Навальным. «Нет, эта тема вообще не затрагивалась», – ответил пресс-секретарь.
17 апреля ФСБ России задержала двоих человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии, устранение президента республики, а также планировали разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.
Песков: Решение об участии Путина в саммите по климату еще не принято
Решение по вопросу об участии президента Владимира Путина в онлайн-саммите по климату будет принято после анализа того, как будет организовано мероприятие и кто будет на нем председательствовать, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он [саммит] будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», – рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», сообщает ТАСС.
Он уточнил, что ответы на вопросы Кремль получил в последние дни. «И нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента», – добавил Песков.
Ранее в МИД заявили, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Гинцбург оценил эффект от вакцинации Путина
Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавируса имела положительный резонанс, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Безусловно, подстегнуло. Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Напомним, Путин вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач. 14 апреля Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины.
Москва указала США на бездоказательность предъявляемых России обвинений
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в телефонной беседе с помощником президента США Джейкобом Салливаном заявил о недопустимости американского вмешательства во внутренние российские дела и в дела союзников.
«Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций», – цитирует сообщение Совбеза РИА «Новости».
Отмечается, что беседа прошла 19 апреля по инициативе американской стороны.
Политики обсудили перспективы проведения двухстороннего саммита с участием глав обеих стран, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
Она добавила, что стороны условились поддерживать контакты. Представители стран также обсудили вопросы «двухсторонней, региональной и глобальной повестки, которые вызывают озабоченность».
Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
Путин сменил начальника штаба Балтийского флота
Президент Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым руководителем штаба Балтийского флота, сообщили во флотской пресс-службе.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом, принял дела, должность и приступил к своим обязанностям», – цитпрует сообщение Балтфлота РИА «Новости».
Липилин родился 26 августа 1965 года в Нижнеудинске Иркутской области. Он окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище в 1987 году, начал службу с командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте.
Также руководил эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», был командиром крейсера «Варяг». В 2012 году закончил Военную академию Генштаба ВС России. С 2014 по 2018 годы командовал войсками и силами на Северо-Востоке России.
С 2018 по 2021 годы являлся заместителем командующего Черноморским флотом.
Кремль рассказал об очных участниках послания Путина
Члены обеих палат парламента и главы регионов будут слушать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в очном режиме в центральном выставочном зале «Манеж» 21 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Там будут нижняя и верхняя палаты (Федерального собрания) и будет губернаторский корпус. Это я могу сейчас точно подтвердить», – передает ТАСС слова Пескова.
По его словам, Путин в понедельник и вторник будет готовиться к посланию Федеральному собранию.
«Сегодня и завтра президент готовится к посланию, которое будет оглашено, как вы знаете, в полдень 21 апреля. И сегодня он готовится. Сегодня же будет совещание с руководством администрации, правительства – экономический блок, социальный, с тем, чтобы в ходе совещания согласовать основные положения этого будущего послания», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
«Не исключаем сегодня и завтра также международные телефонные разговоры у президента. Телефонная дипломатия продолжается, несмотря на подготовку к посланию», – добавил он.
Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме и будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки.
Путин поздравил Диаса-Канеля Бермудеса с избранием первым секретарем компартии Кубы
Президент России Владимир Путин направил поздравление Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу с избранием на пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы, а также отметил отношения стратегического партнерства с Гаваной.
«Уважаемый господин Диас-Канель, примите искренние поздравления по случаю избрания на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.
Путин отметил, что решение партийного съезда подтверждает высокий политический авторитет Диаса-Канеля Бермудеса и свидетельствует о признании его заслуг перед государством.
«Высоко ценим отношения стратегического партнерства с Кубой. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов», – отметил Путин.
Также он поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с днем рождения.
В понедельник делегаты кубинской компартии проголосовали за назначение президента страны Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса первым секретарем центрального комитета организации, теперь он занимает три ключевых политических должности в стране.
Ранее первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро заявил о собственной отставке во время VIII съезда партии в Гаване. Рауль Кастро возглавлял компартию Кубы с 19 апреля 2011 года, является младшим братом бывшего лидера страны Фиделя Кастро. С 2008 по 2018 год был главой государства, в 2019 году страну возглавил Мигель Диас-Канель.
Президента Кубы избрали в соответствии с положениями новой конституции, которая была принята в феврале 2019 года по итогам референдума. Она частично признает частную собственность, предусматривает появление должностей президента и премьер-министра. При этом Куба не отказывается от социалистического характера государства или руководящей роли Компартии.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что с уходом Кастро формально завершается эпоха правления революционеров.
Путин заявил о неэффективности борьбы с COVID в одиночку
Пандемия коронавируса показала, что ни одно государство не может эффективно обеспечить эпидемическую безопасность без сотрудничества с другими странами, говорится в приветствии президента Владимира Путина участникам и организаторам международной конференции «Эпидемиологическое благополучие».
Текст приветствия опубликован на сайте Кремля.
«Проблемы, которым посвящена конференция, имеют особое значение для всего человечества и, несомненно, требуют объединения усилий врачей и ученых разных стран. Столь широко распространившаяся пандемия коронавирусной инфекции наглядно подтверждает, что ни одно даже самое развитое государство не в состоянии эффективно обеспечить эпидемическую безопасность в одиночку, без взаимодействия с зарубежными партнерами», – подчеркнул Путин.
Он отметил, что российскими медиками накоплен уникальный опыт в борьбе с коронавирусом и многими другими опасными заболеваниями, включая грипп, чуму, ВИЧ, корь, лихорадку Эбола.
«Наши специалисты активно делятся с иностранными коллегами своими знаниями, открытиями, технологическими и практическими наработками и готовы расширять подобное сотрудничество и впредь», – добавил президент.
Глава государства выразил уверенность, что результаты работы участников конференции получат практическое применение и послужат защите здоровья людей во всем мире.
Конференция «Эпидемиологическое благополучие» состоится 20-21 апреля в Центре международной торговли. Ее организатором выступает Роспотребнадзор при поддержке МИД и Минфина, в сотрудничестве с ЮНЭЙДС.
Напомним, в марте Владимир Путин также призывал объединить усилия стран в борьбе с пандемией.
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МИД: Говорить о месте и времени возможной встречи Путина и Байдена рано
Говорить о месте и времени возможной встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена преждевременно, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли», – сказал он, передает РИА «Новости».
«Этот вопрос (о встрече) поставлен американской стороной, мы находимся в самом начале анализа этой ситуации. Если этот анализ считать подготовкой (к встрече), то да, но подготовка включает конкретику, пока до конкретики не дошло. Вопрос, конечно, большой в том, как себя дальше будут вести США», – отметил Рябков.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится при наличии подходящих для этого условий.
Напомним, 13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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