Украине предрекли катаклизм и «мегасдвиги»

Действия нынешних властей приведут Украину к катаклизмам, за которыми последуют серьезные перемены, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

По его словам, последствия нынешней политики будут плачевными. Рабинович предположил, что можно будет ожидать новых парламентских и президентских выборов, передает телеканал «112».

Рабинович подчеркнул, что нынешние власти Украины заводят страну в экономический тупик.

«Тот экономический тупик, в который нас заводит власть «зеленых», все равно приведет к такому катаклизму, который приведет к мегасдвигам в нашей стране. Если их не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо», – заявил он.

Рабинович жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за решение Центральной избирательной комиссии отменить проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей.

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