Президент Владимир Путин прибыл в Череповец, где посетит местный химико-технологический колледж и обсудит с представителями общественности подготовку кадров для экономики и социальной сферы.

В ходе поездки глава государства также побывает в Центре боевых искусств, в котором более 2,5 тыс. детей занимаются 30 видами спортивных единоборств, передает ТАСС.

В конце января Путин побывал в Липецкой области и заявил, что доволен тем, как реализуется его послание Федеральному собранию в этом регионе.