Россия предостерегла Британию от авантюр в Керченском проливе

Посольство России в Великобритании отреагировало на информацию о том, что Киев пытается подбить страны НАТО поучаствовать в новой провокации в Керченском проливе.

Москва выразила беспокойство в связи с «провокационной моделью поведения Украины», создающей угрозу «стабильности в Черном море». Отмечается, что особенно подозрительно планы Киева выглядят «в контексте предвыборной кампании» на Украине, говорится в сообщении на сайте посольства.

«Действительно, готовится очередной «прорыв» с нарушением правил прохода этой сложной акватории», – сказано в сообщении.

Российская сторона отмечает, что Киев настойчиво пытается «втянуть в свои провокационные схемы» страны НАТО.

Москва предупредила, что Киев знает правила судоходства в Керченском проливе, и напомнила, что долгое время проблем не возникало. Попытки нарушить правила Россия расценит как нарушение границ.

Подчеркивается, что участие иностранных граждан в такой провокации противоречит международному праву и «усугубляет общую международную атмосферу», а также вредит процессу урегулирования ситуации в Донбассе.

Посольство выразило надежду, что Великобритания «воздержится от сомнительных авантюр». Москва «предостерегла британское правительство от участия в этих опасных маневрах, чреватых серьезными последствиями».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как президент Украины Петр Порошенко раздул вокруг Керченского пролива боевую предвыборную провокацию.