Франция пригласила Путина на перезахоронение останков генерала Гюдена

Французские власти пригласили президента России Владимира Путина на церемонию перезахоронения останков генерала Гюдена, который был одним из ближайших соратников Наполеона, сообщил глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский.

«Церемония должна пройти весной 2020 года в Доме Инвалидов в Париже. Генерал Гюден будет захоронен между маршалом (Филиппом) Леклерком и (французским поэтом и композитором Клодом Жозефом) Руже де Лилем. Сейчас всеми вопросами уже занимаются представители военных ведомств», – передает его слова РИА «Новости».

Малиновский добавил, что на церемонию пригласили Путина, но точная дата перезахоронения генерала пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Париж попросил Россию передать найденные летом этого года в Смоленске останки одного из соратников Наполеона генерала Сезара Шарль-Этьена Гюдена