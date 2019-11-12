Глава Пентагона ответил журналистам коротким русским словом

Министр обороны США Марк Эспер использовал русский язык, чтобы ответить на вопросы американских журналистов о судьбе подполковника Александра Виндмана, который давал показания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

У Эспера несколько раз спросили, будет ли руководство Пентагона мстить Александру Виндмана за его показания в конгрессе. Министр обороны США каждый раз отвечал отрицательно, однако его снова спросили, «придет ли конец карьере Виндмана», передает РИА «Новости».

«No, nyet, nein. Какой язык вам подходит?» – ответил Эспер.

После этого вопросы о судьбе Виндмана больше не задавались.

Виндман был сотрудником Совета нацбезопасности при Белом доме, также он являлся одним из чиновников, слушавших 25 июля разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что, согласно опросу, более половины американцев поддерживают процедуру импичмента, начатую в отношении Трампа.

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