Как съесть бургер и не испачкаться

Tекст: Ольга Никитина

Обертка – ваш друг

Бургеры обычно подаются завернутыми в специальную, довольно толстую бумагу, либо их помещают в твердую картонную упаковку под названием кламшелл (с английского переводится как «раскладушка»).

Не спешите полностью разворачивать бургер, вынимая его из коробки. Оберточная бумага служит своеобразным фиксатором, удерживая все ингредиенты вместе. Это помогает наслаждаться вкусом всех слоев одновременно, а возможные капли соуса или крошки так и останутся в упаковке, не коснувшись вашей одежды или стола.

Избегайте использования ножа для разрезания «голого» бургера – это почти наверняка приведет к выпадению начинки.

Держите бургер обеими руками

Для надежного удержания бургера необходимы обе руки: три пальца удерживают верхнюю булку, а большие пальцы и мизинцы – фиксируют нижнюю. Такая «хватка» обеспечивает устойчивость конструкции бургера и предотвращает выпадение ингредиентов.

А что если бургер слишком большой?

Часто бургеры бывают настолько объемными, что их сложно откусить целиком. В этом случае можно воспользоваться американской техникой: аккуратно, без сильного нажима, равномерно сжать булки ладонью, слегка утрамбовав начинку. Важно делать это осторожно, чтобы не выдавить часть начинки наружу. Рекомендуется практиковаться в этом над подносом и подальше от соседей по столу.

Изменения в рецептуре

Если вы находитесь в такой ситуации, что съесть бургер чисто и аккуратно куда важнее, чем насладиться его вкусом на все 100%, попросите внести коррективы в рецепт, убрав лук или заменив булочку – большинство заведений пойдут навстречу. Однако кардинальные изменения, такие как замена котлеты, соуса и других основных ингредиентов, могут существенно изменить вкус блюда, задуманный шеф-поваром.

Стоит ли использовать перчатки, когда ешь бургер?

Использование перчаток при поедании бургера – скорее модный тренд для социальных сетей, чем практичное решение. Гораздо проще и гигиеничнее вымыть руки до и после еды.

Среди любителей бургеров даже есть мнение, что если в заведении подают перчатки – значит, слои этого бутерброда формировали без оглядки на то, как посетитель будет его есть. Некоторые в этой ситуации предпочитают искать перекус в другом заведении. Если ешь бургер, не вынимая из обертки, перчатки требоваться не должны.

Бургеры из доставки

Не стоит ожидать, что доставленный бургер будет идеально соответствовать ресторанному варианту. Во время доставки котлета может дойти до большей степени прожарки и стать менее сочной, а овощи могут охладить бургер. Кроме того, булка может размокнуть от соуса и овощей. Поэтому, если вы хотите насладиться идеальным бургером, лучше всего съесть его непосредственно в заведении, свежим, сразу после приготовления.

Как разделить бургер на двоих

Иногда это современная романтика, а иногда – следствие ограниченного бюджета, но такая необходимость может возникнуть, при этом терять во вкусе и удовольствии не хотелось бы.

Самый простой и очевидный способ – разрезать бургер пополам. Для этого вам понадобится острый нож. Разделите бургер на две равные части, стараясь не повредить начинку. Этот способ идеально подходит для небольших бургеров со стандартной начинкой.

Если вы хотите получить две полноценные порции, воспользуйтесь хитростью с дополнительной булочкой. Заранее приобретите обычные булочки для бургеров или хлеб. Разделите купленный бургер на две части, как описано выше. Затем накройте каждую половину дополнительной булочкой или хлебом. Этот способ позволит вам создать два полноценных бургера, практически не отличающихся по вкусу от оригинала.

Еще один интересный способ – разделить не только булочку, но и начинку. Аккуратно разделите бургер на две части, а затем разделите начинку на две равные части. Выложите начинку на половинки булочек или хлеба, которые вы заранее приготовили. Этот способ подходит для больших бургеров с разнообразной начинкой.

Многие считают, что вкус бургера сосредоточен в соусе. И это действительно так! Современные соусы для бургеров содержат усилители вкуса, которые делают их такими аппетитными. Поэтому, даже если вы разделите бургер на две части и добавите дополнительную булочку, вкус практически не изменится.

Важно: помните о гигиене! Перед тем, как делить бургер, тщательно вымойте руки.

Как есть фастфуд и остаться чистым: инструкция для разных блюд

Бургеры – одно из самых популярных блюд «уличной кухни». Но и другой фастфуд имеет этот недостаток – несмотря на то, что это быстро, вкусно и удобно, такая еда часто сопровождается проблемой грязных рук. Итак, как же есть любимую еду, не рискуя испачкать одежду?

Как правильно есть сэндвич

Сэндвичи бывают разными: от треугольных тостов до разрезанного багета с начинкой. Собственно сэндвичем называется закрытый вид такого бутерброда. Если его подают в ресторане, то предполагается, что есть его будут при помощи приборов – ножа и вилки. Но изначально сэндвичи в мире этикета относятся к finger-food, то есть к еде, которую можно (и нужно) есть руками.

Если вы на фуршете, пикнике, дома, в кругу друзей – смело берите сэндвич руками и откусывайте небольшой кусок. И не забывайте, что в сэндвичах часто присутствует соус, поэтому салфетка должна быть где-то поблизости.

В свою очередь, если бутерброд большой или многоэтажный (клаб-сэндвич), будет удобнее воспользоваться закусочным ножом и вилкой, а не пытаться откусить от целого сэндвича, широко разевая рот.

Открытый бутерброд

А вот открытые бутерброды из-за риска падения ингредиентов с верхнего яруса мы едим только с помощью приборов – это и удобно, и эстетично. Кусочки тоже следует отрезать небольшие для быстрого разжевывания-проглатывания, иначе человек в попытке быстро расправиться с бутербродом часто бывает подобен хомяку.

Брускетта

Это кусок белого поджаренного хлеба (в идеале – чиабатты), натертый чесноком, пропитанный оливковым маслом и присыпанный морской солью и перцем, а сверху овощи, сыр, мясные деликатесы – все зависит от вдохновения повара.

Правильно есть брускетту по этикету так же, как и открытый бутерброд. В ресторане рекомендуется есть приборами – вилкой и ножом, это будет эстетично и логично. Но если вы находитесь в менее формальном месте, не обременены тем, какое впечатление вы производите на окружающих, или вы на родине брускетты – в Италии, желательно взять ее в руки и откусывать понемногу, наслаждаясь вкусом и процессом.

Как есть картофель фри и запеченный картофель

Такую еду традиционно берут руками. Но если в ресторане вам подали его в качестве гарнира к основному блюду, воспользуйтесь столовыми приборами.

Если же вас беспокоит жир от масла, в котором жарится картошка фри, то возьмите бумажную рекламу, которая обычно лежит на подносе, сверните ее в трубочку, а затем сложите пополам. Получившимся кульком удобно брать картофель фри, не пачкая руки.

Не стоит переживать о чистоте бумаги: она достаточно чистая, особенно на концах, так как эти листы, как правило, индивидуальны для каждого посетителя.

Пицца: как есть в ресторане и дома

Дома или в компании друзей пиццу обычно едят руками. Но если вы пришли в ресторан, это сочное итальянское блюдо можно и нужно есть с помощью вилки и ножа. Разрежьте пиццу на небольшие кусочки и аккуратно перенесите их на тарелку.

Конечно, можно взять кусок пиццы за толстый край и немного сложить его пополам, чтобы начинка не выпала. Но лучше всего – понаблюдать за тем, как едят другие посетители, и повторить за ними.

Как есть спагетти

Паста – это, конечно, не фастфуд, но блюдо, которое вызывает много вопросов. Многие боятся заказывать спагетти на свиданиях, чтобы не выглядеть нелепо. Несколько простых правил помогут вам справиться с этой задачей:

– отделите небольшую порцию спагетти от общей массы;

– зачерпните несколько макаронин, слегка приподнимите их и перенесите на край тарелки;

– намотайте спагетти на вилку.

В российских ресторанах к пасте часто подают ложку. В этом случае возьмите вилку в правую руку, а ложку – в левую. Подденьте вилкой две-три макаронины и намотайте их на вилку, помогая ложкой. Готовый «клубок» должен оказаться в ложке. Метод удобный, однако за границей не распространенный – это тоже стоит учитывать.

Общие советы

– Всегда имейте при себе влажные салфетки, чтобы вытереть руки после еды.

– Старайтесь выбирать блюда, которые не содержат много соуса, чтобы уменьшить риск испачкаться.

– Не стесняйтесь попросить дополнительную салфетку у официанта.

Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться фастфудом и другими блюдами, не беспокоясь о том, что испачкаете руки и одежду. Приятного аппетита!