Забор для загородного дома и дачи: пять бюджетных вариантов

Tекст: Ольга Никитина

Сам по себе забор – не лучшее решение. Он ухудшает обзор, если дом расположен в живописном месте, на природе. Многие бы предпочли живые изгороди из туи и елей, однако выращивать их предстоит годами. Но часто решение нужно здесь и сейчас.

О ценах в нынешних реалиях расскажем ниже, а сначала напомним об одном важном элементе, без которого не обойдется ни одно ограждение.

Столбы для забора

Они нужны любому забору, поскольку являются его основой, определяющей прочность, долговечность и внешний вид всего сооружения.

Какой материал выбрать?

Деревянные столбы

Самый бюджетный вариант. Они относительно дешевы и просты в обработке. Но при этом недолговечны: подвержены гниению, разрушению насекомыми, а также нуждаются в регулярном уходе – окраске, пропитке.

Металлические столбы

Более прочные и долговечные, чем деревянные.

Плюсы : высокая прочность, долговечность, устойчивость к гниению и воздействию насекомых, не требуют особого ухода.

Минусы : дороже деревянных, требуют сварочных работ при монтаже.

Расстояние между столбами

Оптимальное расстояние между столбами забора – 1,5–2,5 метра. Это обеспечивает достаточную прочность конструкции и позволяет использовать различные материалы для заполнения секций.

Способы установки

· Вбивание

Самый простой и быстрый способ, подходит для легких заборов из сетки-рабицы, профлиста или поликарбоната.

· Бетонирование

Более надежный способ, рекомендуется для тяжелых заборов из дерева, кирпича или камня.

· Бутование

Установка столбов в яму, заполненную щебнем и бетоном. Обеспечивает максимальную прочность и подходит для любых типов заборов.

· Вкручивание свай

Используется для установки столбов в сложных грунтах (песчаные, пучинистые).

Стоимость установки столбов

Цена монтажа одного столба зависит от его материала, длины, способа установки и сложности грунта. В среднем установка металлической опоры с бутованием обходится в 1–3 тыс. рублей.

Теперь перейдем к главному вопросу: какой забор установить?

Забор из сетки-рабицы

Универсальный и недорогой материал для строительства ограждений и вольеров. Она представляет собой плетеную металлическую сетку из проволоки толщиной 1–3 миллиметра с ромбовидными ячейками.

Преимущества

· Доступная цена. Сравнение с другими видами материалов приводится ниже.

· Простота монтажа. Сетку не нужно монтировать отдельными секциями, а нужно только протянуть одним полотном вдоль всех опор и закрепить к столбам.

· Легкий вес. Рулон рабицы весит 11 килограммов, устанавливать большие столбы с высокой несущей способностью нет нужды.

· Прозрачность. Сетка не создает тени на вашем участке, хорошо продувается.

· Сочетаемость с живой изгородью. Ветки деревьев и кустарников легко прорастают сквозь ячейки сетки.

· Разнообразие цветов. Сетку можно подобрать в тон с домом или на контрасте.

Недостатки

· Невысокая эстетичность. Сетка-рабица выглядит менее привлекательно, чем некоторые другие варианты ограждений.

· Высокая просматриваемость участка через ячейки сетки.

· Низкая прочность. Легко гнется, можно перерезать.

· Небезопасность. О верхние концы сетки можно пораниться, если их не загнуть.

Сетка-рабица – это практичный и экономичный вариант для тех, кто хочет быстро и недорого возвести забор. Она подойдет для дачи, огорода, вольера для животных.

При выборе сетки-рабицы обращайте внимание на толщину проволоки, размер ячеек и тип покрытия:

· Толщина проволоки: 1–3 мм. Чем толще проволока, тем прочнее сетка.

· Размер ячеек: 50х50 мм, 100х100 мм, 150х150 мм. Чем меньше ячейки, тем более эстетично выглядит сетка, но тем она дороже.

· Тип покрытия: оцинковка, ПВХ. Оцинкованная сетка дешевле, но она подвержена коррозии. Сетка с ПВХ-покрытием более долговечна и не ржавеет.

Заборы в стиле ранчо

Эти ограждения отличаются простотой конструкции, эстетичным видом и практичностью. Легко монтируются и ремонтируются.

Состоят из горизонтальных ламелей, закрепленных на опорных столбах. Могут быть изготовлены из различных материалов (дерево, металл, пластик) и иметь разную форму (плоские, ромбовидные, с закругленными краями). При правильном уходе прослужат долгие годы.

Способы крепления

· С зазорами – обеспечивает вентиляцию участка и визуальную легкость конструкции.

· Вплотную – создает более сплошное ограждение, обеспечивая приватность.

· В шахматном порядке – сочетает преимущества обоих вариантов.

Варианты реализации

· Классический. Ламели крепятся параллельно земле на одинаковом расстоянии друг от друга.

· Жалюзи. Доски устанавливаются под углом, обеспечивая проветривание и частичную просматриваемость территории.

· Комбинированный. Используются ламели разной ширины, чередующиеся в определенном порядке.

Недостатки

· Требования к уходу. Деревянные элементы нуждаются в регулярной обработке защитными составами, а металлические – в покраске.

· Ламели могут прогибаться со временем, если их длина составляет более двух метров.

· Жесткость конструкции. Не подстраивается под неровности рельефа.

Забор из штакетника и евроштакетника

Два популярных решения для строительства заборов. Они состоят из вертикальных реек, закрепленных на горизонтальных лагах. Привлекательный внешний вид, который можно подобрать под стиль любого участка.

Есть возможность выбрать: создавать просматриваемые или глухие заборы, а также регулировать степень продуваемости. В случае повреждений рейки легко заменить.

Штакетник изготавливается из дерева или металла, а евроштакетник – исключительно из металла с полимерным покрытием, имитирующим текстуру дерева или камня.

Сравнение штакетника и евроштакетника

· Уход

Деревянный штакетник требует регулярного ухода (окраска, обработка защитными средствами) и имеет меньший срок службы (до 10 лет). Металлический штакетник более долговечен (до 20 лет).

Евроштакетник за счет полимерного покрытия и оцинковки металла обладает высокой стойкостью к коррозии, атмосферным воздействиям и выцветанию, что обеспечивает его долговечность (до 25 лет).

· Внешний вид

Штакетник: классический вариант, предлагающий широкий выбор форм и размеров реек.

Евроштакетник: более современный дизайн, имитирующий натуральные материалы (дерево, камень) с возможностью выбора разных вариантов профиля и цветовой гаммы.

· Монтаж

Штакетник: относительно простой монтаж, который можно выполнить самостоятельно.

Евроштакетник: монтаж более сложный, чем у штакетника, из-за необходимости использования большего количества крепежных элементов и более точной подгонки реек.

Рекомендации по выбору

· Штакетник подойдет тем, кто ищет бюджетный вариант забора с классическим дизайном и готов к его регулярному обслуживанию.

· Евроштакетник станет оптимальным выбором для тех, кто ценит долговечность, практичность, современный внешний вид и готов платить за эти преимущества.

При выборе толщины евроштакетника стоит учитывать, что на тонких листах будут видны вмятины. Монтаж евроштакетника лучше доверить профессионалам.

Забор из сетки-гиттера, или 3D-сетки

Современный и практичный материал для строительства заборов, который выгодно отличается от традиционной сетки-рабицы. Изготавливается из металлических прутков диаметром от трех до пяти миллиметров, соединенных между собой сваркой под прямым углом. Чтобы материал стал более прочным и выглядел эстетично, прутки изгибают волнообразно, создавая эффект 3D.

Производители предлагают секции высотой 0,5–3 м и шириной 2,5 или 3 м.

Преимущества

· Прочность. За счет 3D-ребер жесткости сетка-гиттер значительно прочнее рабицы, устойчива к деформации и механическим воздействиям.

· Эстетичность. Привлекательный внешний вид, разнообразие цветов и фактур позволяют подобрать вариант, идеально вписывающийся в дизайн любого участка.

· Простота монтажа. Небольшой вес (около 7 кг/секция) и простая конструкция позволяют установить забор самостоятельно, без использования сварочного аппарата.

· Продуваемость. Сетка-гиттер не создает эффекта «стены», обеспечивая вентиляцию участка и создавая комфортный микроклимат.

· Сочетаемость с живыми изгородями. Сетка-гиттер идеально подходит для создания зеленых ограждений, позволяя растениям свободно разрастаться.

Недостатки

· Просматриваемость. Сетка-гиттер не обеспечивает полной приватности.

· Относительная гибкость. При сильном ударе или нагрузке сетка может деформироваться.

При выборе сетки-гиттер следует обратить внимание на толщину прутьев, высоту и ширину секций, а также на покрытие (оцинковка, полимерное).

Забор из профнастила (профлиста)

Один из самых популярных материалов для строительства заборов. Он представляет собой стальные листы с волнообразным профилем, который обеспечивает дополнительную жесткость и устойчивость к деформации.

Преимущества

· Надежность и долговечность: устойчив к коррозии, перепадам температур, атмосферным осадкам, механическим воздействиям. Срок службы забора из профнастила может достигать 50 лет.

· Неприхотливость: не нужен сложный уход, не нуждается в регулярной покраске.

· Быстрый монтаж.

· Эстетичный внешний вид: широкий выбор цветов и фактур позволяет подобрать профнастил, который будет гармонично сочетаться с дизайном вашего участка.

Недостатки

· Непродуваемость: сплошной забор из профнастила создает препятствие для ветра, что может привести к повышенной нагрузке на конструкцию в ветреных регионах.

· Отсутствие шумоизоляции: металлический забор не обладает звукопоглощающими свойствами, поэтому шум с улицы будет беспрепятственно проникать на ваш участок.

· Травмоопасность: острые края профнастила могут стать причиной порезов.

· Неэкологичность: металлический забор препятствует циркуляции воздуха и может негативно влиять на рост растений.

Рекомендации по выбору профнастила

· Толщина

Для забора рекомендуется использовать профнастил толщиной не менее 0,4 мм. Более тонкий материал может деформироваться под воздействием ветра и механических нагрузок.

· Высота

Должна соответствовать вашим потребностям. Для ограждения территории достаточно 1,5–2 метров, а для обеспечения безопасности – 2,5–3 метра.

· Цвет и покрытие

Можно выбрать материал с полимерным покрытием, который будет защищать материал от коррозии и придаст ограждению современный внешний вид.

При выборе профнастила важно учитывать особенности вашего климата, желаемый уровень безопасности и эстетические предпочтения.

Цены на заборы в 2024 году

Установка сетки-рабицы под ключ обойдется в 690 рублей и выше за погонный метр.

За установку забора-ранчо из прямых ламелей придется отдать от 1,3 тыс. рублей за погонный метр, а из жалюзи – от 3,7 тыс. рублей за погонный метр.

Стоимость установки деревянного штакетника начинается от 1,7 тыс. рублей за погонный метр, евроштакетника – от 2 тыс. рублей. При этом окончательная цена будет зависеть от используемых элементов.

Цена сетки-гиттер составляет примерно от 2 тыс. рублей.

За забор из профнастила придется отдать от 2,5 тыс. рублей. Чем толще материал, тем дороже он стоит.