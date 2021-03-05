Россия становится крупным источником «цифрового золота»

Одни из самых тяжелых для жизни регионов России – Сибирь и Дальний Восток – оказались чрезвычайно удобными с точки зрения производства криптовалют, которые называют сегодня «цифровым золотом». Почему это произошло, как это связано с инфраструктурой советских времен и ценами на электричество – и что мешает российским добытчикам криптовалют еще больше разбогатеть?

Стремительный взлет курса биткоина и других криптовалют сделал их добычу (майнинг) привлекательным занятием не только для отдельных умельцев и компаний, но и для целых государств. Одним из главных условий успеха в этом промысле является дешевая электроэнергия, поэтому специалисты по криптовалютам утверждают, что в отдельных регионах России, таких как Сибирь, майнинг может быть очень перспективным начинанием.

Цифровая золотая лихорадка

Объем потребляемой для майнинга биткоинов электроэнергии исчисляется в десятках тераватт-часов (тераватт – число с 12 нулями) и уже превысил годовой объем потребления электричества в такой крупной стране, как Аргентина, подсчитали недавно ученые Кембриджского университета. К похожим выводам пришел профессор экономики Университета Нью-Мексико Бенджамин Джонс. Он сообщил британской газете Guardian, что за последние несколько лет рост потребляемой энергии для майнинга криптовалют вырос во много раз. По его словам, это угрожает задачам снижения выбросов углерода, которые провозглашают адепты «зеленого нового курса». Одним из главных источников этой угрозы они называют Китай, где находятся крупнейшие майнинговые установки (фермы), а две трети электроэнергии производится из угля.

Суть майнинга с помощью технологии блокчейн заключается в том, что участвующие в этом процессе компьютеры выполняют сложные расчеты алгоритмов, которые в случае удачного завершения вознаграждаются цифровой денежной единицей. В конце 2000-х годов, на заре криптовалютной индустрии, когда в будущее биткоина верили только энтузиасты, добывать его можно было даже на домашнем компьютере c хорошей видеокартой. Но уже к середине прошлого десятилетия после появления специализированных процессоров ASIC («асиков», как говорят майнеры) добыча биткоинов принципиально усложнилась. Она стала постепенно приобретать промышленный масштаб с соответствующими объемами потребления электроэнергии.

Этот процесс шел в ногу с популяризацией криптовалют, прежде всего в качестве инвестиционного актива. В 2017 году, когда стоимость одного биткоина за несколько месяцев взлетела до 20 тыс. долларов, многие инвесторы, как профессиональные, так и непрофессиональные, перестали воспринимать криптовалюты как некую экзотику. Хотя и «криптоскептиков» тоже оставалось немало, и резкий обвал биткоина в начале 2018 года, казалось, подтверждал точку зрения, что это очередной финансовый пузырь. Однако в прошлом году криптовалюты пустились в очередной – пока безудержный – рост, и теперь биткоин все чаще называют цифровым золотом.

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За последние три месяца 2020 года стоимость биткоина увеличилась с 11 тыс. до 29 тыс. долларов. Иными словами, те, кто заходил в него в конце 2017 года на «хаях» (то есть на максимальном курсе) и не вышел при дальнейшем падении, смогли окупить свои инвестиции. А за последующие два месяца биткоин вырос еще вдвое, установив новый исторический максимум – более 57 тыс. долларов, а общая капитализация биткоина достигла триллиона долларов.

Одним из главных стимулов для этого роста стало решение инвестировать в биткоин компании Tesla Илона Маска, а также к криптовалютам стали проявлять все больший интерес инвестиционные фонды и инвестбанки с Уолл-стрит типа JPMorgan и Goldman Sachs, криптовалютные кошельки появились в системе PayPal и т. д.

Еще одна причина криптовалютного бума – установленные создателями биткоина правила игры: в общей сложности может быть добыто всего 21 млн биткоинов, и чем больше их становится, тем сложнее оказываются алгоритмы майнинга. На данный момент система близка к исчерпанию – майнеры добыли уже более 18,5 млн биткоинов. Это также подогревает стоимость криптовалюты номер один: в отличие от обычных денег, которых можно напечатать сколько угодно, емкость биткоина конечна.

Самодеятельности здесь не место

Все это закономерным образом активизирует майнеров, которым приходится предпринимать все больше усилий для добычи биткоинов. Три-четыре года назад криминальная хроника пополнилась новым видом правонарушений – воровством электроэнергии для майнинга криптовалют. Однако теперь, утверждают специалисты, такие «пиратские» способы их добычи уходят в прошлое.

Раньше, отмечает заведующий базовой кафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау, существовало две основные схемы «черного майнинга». В США, например, предприимчивые граждане незаконно подключалось к государственным и муниципальным инфраструктурам и воровали энергию. В России же самодеятельные майнеры, работавшие в крупных компаниях, которые имеют доступ к большому количеству электроэнергии, занимались добычей криптовалют прямо на рабочем месте.

Но теперь заниматься этим просто не имеет смысла – с такими злоумышленниками научились бороться. А главное, для успешного майнинга воровать электроэнергию теперь нужно в больших количествах или очень длительное время. Более того, констатирует Юрий Ляндау, частным майнингом стало невыгодно заниматься в принципе: выгодным это ремесло становится только за счет таких масштабов, которых физическому лицу практически нереально достичь.

«Мощности майнинга можно наращивать или за счет технологического улучшения средств производства (видеокарт), или за счет увеличения их количества, – поясняет эксперт.

– Первое невозможно, потому что технологический прогресс идет слишком медленно, новые карты не сильно отличаются от уже используемых. Поэтому приходится наращивать их количество, а это ведет к увеличению затрат на электроэнергию. Так что в перспективе заниматься майнингом будет под силу только крупным государствам, эта тенденция уже заметна».

Откровенно вредительские способы добычи криптовалют, когда майнинговые машины размещались в пустующих квартирах или граждане ставили личный «асик» в подсобку на работе, действительно ушли в прошлое, подтверждает Владислав Утушкин, глава финтех-платформы TTM Bank. Тем не менее, по его словам, кустарные схемы майнинга продолжают существовать:

«Берется пара десятков «асиков», ставится на каком-нибудь обанкротившемся и заброшенном «заборостроительном» заводе в упадочном регионе, подключается к электросетям и работает – пока сотрудники службы безопасности «Россетей» не приедут и не накроют незаконного потребителя. Но дело в том, что это не всегда незаконно: если майнеры заключали договор с арендодателем – владельцем завода, то они вполне могут работать и легально».

Биткоин сибирской пробы

Учитывая промышленный масштаб, который приобрела добыча криптовалют, решающее преимущество получают те майнеры, которые имеют доступ к большим объемам дешевого электричества. Поэтому Россия остается одной из тех стран, где криптовалютная индустрия может быть очень выгодной.

Майнить по-прежнему выгодно там, где раньше энергосети делались с учетом военных объектов и крупных промышленных предприятий, которые сейчас либо прекратили существование, либо снизили потребление, отмечает аналитик платформы Tradingview, Inc. Николай Коринец. С этой точки зрения долгосрочные перспективы для майнинга есть на Дальнем Востоке и в Красноярском крае, где цены на электроэнергию могут быть на 25% ниже среднероссийских, а климат подходит для охлаждения оборудования.

Эти возможности уже используются. Не так давно агентство Bloomberg опубликовало материал о первой в Арктике криптоферме для майнинга биткоина, которая в октябре прошлого года была запущена в Норильске международной компанией BitCluster с головным офисом в Швейцарии. Установленное там оборудование позволит добывать до шести биткоинов в день, а дешевое электричество обеспечивает энергоблок «Норильского никеля».

Еще одним российским центром майнинга становится Иркутская область – один из самых энергоизбыточных регионов страны, где мощная энергетическая инфраструктура создавалась для алюминиевой промышленности.

Недавно, по сообщению «Коммерсанта», туда завезли партию оборудования для майнинга из 24 тыс. устройств стоимостью 40–60 млн долларов. Свободные мощности Братской ГЭС позволили организовать один из крупнейших на постсоветском пространстве майнинговых центров, мощности которого сдаются в аренды майнерам со всех континентов. Два года назад то же агентство Bloomberg сообщало, что менеджеры миллиардера Олега Дерипаски задумали создать дата-центр неподалеку от Братского алюминиевого завода, и после недавнего вступления в силу федерального закона «Цифровых финансовых активах» эта идея, похоже, воплощается в жизнь.

Концентрация майнинговых предприятий уже наблюдается везде, где есть дешевая электроэнергия, в особенности с ГЭС, говорит Вячеслав Утушкин. Сейчас в России, по его словам, вполне можно найти локацию с законным подключением к энергосети и полностью «белым» обслуживанием по цене 3,3 рубля, или 0,045 доллара, за киловатт-час. Это очень низкая цена по мировым меркам – даже в Китае, где тоже много ГЭС, тарифы на электроэнергию составляют около 0,06 доллара за киловатт-час.

В России, подтверждает Татьяна Максименко, официальный представитель биржи криптовалют Garantex, одни из самых выгодных в мире тарифов на электроэнергию для майнеров. Причем, по ее словам, майнинг биткоина никак не способен спровоцировать дефицит электроэнергии ни в нашей стране, ни в мире в целом. «Сейчас появляются более энергоэффективные вычислительные машины, которые отличаются большей мощностью, а энергии потребляют столько же, – поясняет эксперт. – В целом майнинг – это совершенно рыночный процесс.

Наибольшую угрозу энергобезопасности любой сети представляют полулегальные майнинговые фермы, которые перегружают сеть и ставят под угрозу ее работу, в том числе по снабжению электричеством домохозяйств. Но если майнер честно сообщает, что планирует развернуть центр обработки данных на какой-то площадке и подключиться к энергосетям и ему для этого нужен конкретный объем электроэнергии, и сеть на такой объем потребления рассчитана, то проблем быть не должно».

Правда, пока Россия находится далеко не на первых местах в мире по майнингу криптовалют. По словам аналитика УК «Альфа-Капитал» Дениса Бадьянова, 65% мощности сети по добыче биткоина в мире приходится на Китай, а второе место занимают США, где расположено большинство крупнейших майнинг-пулов, таких как Bitmain, где в 2020 году добывалось около 23% всех биткоинов. Дальше по объемам добычи криптовалют находятся Грузия, Кувейт, Исландия, Эстония, Канада, Венесуэла.

К тому же биткоин и его собратья по криптовалютному семейству в России не вполне легализованы. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах», который после долгой дискуссии вступил в силу с 1 января, определяет криптовалюту как цифровой код, используемый как средство платежа и сбережений, а также в качестве инвестиции, но использовать ее в РФ для оплаты товаров и услуг нельзя. Аналогичный подход к криптовалютам применяется и в других странах – национальные финансовые регуляторы ревностно охраняют свою монополию на право денежной эмиссии.

«Энерготарифы в России, безусловно, ниже, чем в большинстве развитых стран, – резюмирует сооснователь инвестиционной компании Aravana Capital Management Иван Кладов. – Однако, несмотря на это, у майнеров есть множество сложностей, связанных с несовершенством законодательной базы в рамках их деятельности: майнингом заниматься можно, а реализовывать накопленную криптовалюту нельзя. Зачастую майнеры действуют в серой зоне, что, как показывает практика, уже повлекло за собой проблемы с органами власти в ряде стран».