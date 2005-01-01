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20 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 13:06  |  vz.ru
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Как удар Китая по американскому газу скажется на России

Американский газ попал в немилость КитаяФото: dorianlpg.com
Важнейший для России вопрос оказался затронут в торговом споре между Китаем и США – а именно торговля газом, в том числе сжиженным. Масштабные планы США по газовой экспансии на китайский рынок могут быть подорваны – и это будет иметь большие последствия, в том числе для нашей страны. Какие именно? Подробности...
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Почему в Приморье отменили результаты выборов

Честность выборов имеет для Владимира Путина принципиальное значение Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отмена выборов в Приморье вызвало легкий шок у всех, наблюдающих за внутренней российской политикой. Зазвучали голоса о том, что это неожиданное и неординарное решение. На самом деле оно полностью лежит в логике действий, которые предпринимает власть все последние годы. И в этом легко убедиться, вспомнив недавние слова Владимира Путина. Подробности...
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«Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

Евгений Деданин и налетчикиФото: sledcom.ru
Нападение на дом жителя Бугульмы Евгения Деданина вошло в историю российского права. Хозяин смертельно ранил обоих налетчиков, и прокуратура, поперек обыкновения, сочла его действия правомерными. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Бугульме и выяснил подробности резонансного дела. Оно может стать поворотной точкой для всех, кому доведется защищать себя и своих близких. Подробности...
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Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

Украинская интеллигенция называет русский «языком попсы и блатняка»Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Львовский областной совет принял решение о моратории на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона. То есть на Львовщине теперь официально нельзя петь по-русски или читать вслух русские стихи. Инициатива вызвала недоумение даже у националистов. Но удивляться тут нечему – и вот почему.  Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как с помощью лопаты радикально улучшить имидж России

Михаил Ковалев, политический аналитик
Представим, что в России внезапно озаботились интенсивным выращиванием лесов, чтобы охладить планету и вообще дать планете больше чистого воздуха. И именно этот благородный порыв претендует на новый позитивный имидж России. Подробности...
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Бабченко поставит новые рекорды

Андрей Бабицкий, журналист
Вы, я думаю, уверены, что после «Зимней вишни» все возможные и невозможные высоты подлости покорились неугомонному киевскому альпинисту. А вот и нет. Некрофаг сумел-таки пополнить свою вызывающую дрожь коллекцию. Подробности...
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Три дальневосточных мифа, управляющие социальным поведением

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Дальний Восток – территория крайне специфичная, отказ в доверии условной «Москве» происходит тут мгновенно, как проявление герпеса у человека с ослабленным иммунитетом под дождем/сквозняком. А местная элита является носителем тех же стереотипов и мифов, что бытуют в массовом сознании региона. Подробности...
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      Обсуждение: 28 комментариев
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        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Как удар Китая по американскому газу скажется на России

          Американский газ попал в немилость Китая   20 сентября 2018, 12:48
          Фото: dorianlpg.com
          Текст: Ольга Самофалова

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          Важнейший для России вопрос оказался затронут в торговом споре между Китаем и США – а именно торговля газом, в том числе сжиженным. Масштабные планы США по газовой экспансии на китайский рынок могут быть подорваны – и это будет иметь большие последствия, в том числе для нашей страны. Какие именно?

          Торговая война США и Китая может перекинуться и в энергетическую сферу. Китай хочет ввести сначала 10-процентные, а потом и 25-процентные пошлины на американский сжиженный природный газ. Пошлины подорвут амбициозные планы США стать мировым энергетическим лидером, считают эксперты агентства Reuters.

          Напомним, что президент США Трамп на днях объявил о введении с 24 сентября 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. Китай ответил симметрично – введением с того же дня 10-процентных пошлин на американские товары. Скорее всего, непокорность Пекина спровоцирует Вашингтон поднять пошлины до 25% с нового года, а следом неизбежно последует и новый ответ Пекина. Конфликт будет развиваться по спирали, пока стороны не договорятся об уступках друг другу или не спровоцируют новый глобальный кризис.

          Пекин, отвечая Трампу, бьет по его самым болезненным точкам. И одна из них – газовая. Растущий Китай является крупнейшим покупателем американского СПГ. В прошлом году на него пришлось 15% экспорта США. При этом Северная Америка была третьим поставщиком СПГ в Китай (после Австралии и Катара), но строила планы по наращиванию поставок и вытеснению соперников.

          Однако торговая война Трампа с Пекином может перечеркнуть все экспортные мечты США. Уже сейчас факты говорят о том, что буквально с этого лета Китай стал покупать меньше американского СПГ. С июня в Китай прибыли только четыре судна с американским СПГ по сравнению с 17 судами за первые пять месяцев года. Например, если в марте США экспортировал в Китай 445 тыс. тонн СПГ, то в июне – всего 130 тыс. тонн. Исполнительный директор Центра по сжиженному природному газу Чарли Ридл назвал эту ситуацию «признаком того, насколько хуже все стало между США и Китаем по вопросу торговли», передает Reuters.

          Торговая война может обернуться серьезными убытками для американских нефтегазовых компаний. Если пошлины на СПГ из США сохранятся надолго, то они нарушат планы американских компаний Cheniere Energy, Sempra и Kinder Morgan не только по строительству новых экспортных терминалов, но и по расширению существующих.

          Впрочем, западные эксперты считают, что американские производители смогут найти альтернативный рынок сбыта и перенаправить поставки СПГ в Европу. Трамп накануне как раз пообещал Польше огромные объемы СПГ и «хорошую» цену на газ. Варшава, конечно, этому обрадовалась. Ранее стало известно, что США уговаривают даже Германию построить СПГ-терминал, с экономической точки зрения абсолютно немцам не нужный.

          Скорее всего, Берлин даст себя уговорить хотя бы для того, чтобы избавиться от нападок Вашингтона в адрес «Северного потока – 2» и российского газа. По крайней мере, риторика Трампа сильно смягчилась. А на встрече с польским коллегой он даже заявил, что США не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

          О желании США вытеснить Газпром в Европе и самим заправлять газовым балом известно давно. Неужели американцы смогут заменить китайский газовый рынок европейским?

          «Пока американский газ не может конкурировать по цене с российскими трубопроводными поставками даже при цене нефти 70–80 долларов за баррель. Это очень высокие нефтяные цены с точки зрения привязки к стоимости российского газа. Поэтому США и пытаются политически продавить свой газ. Какие-то объемы будут пристроены, но нельзя убедить Европу платить на 40–60% дороже за газ только потому, что он предлагается политическими партнерами», – говорит гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

          При этом дело не только в цене. Важно, что Газпром легко закрывает в пиковый сезон весь объем потребления Европы. «Если Европе нужен газ – Газпром его найдет. У СПГ же кроме цены есть еще одна слабая сторона – зачастую контракты, которые носят спотовый характер, не являются гарантией для покупателя, что этот газ у него появится тогда, когда он нужен», – говорит эксперт.

          К тому же, уверен эксперт, несмотря на все обещания американского лидера, дешевого газа Польше не видать. «Когда Трамп разъезжает по миру и втюхивает кому-то свой газ, он выполняет скорее пиаровскую роль. Это иллюзия, что США продают кому-то газ. США продают услуги по сжижению газа, а этот газ покупают крупные трейдеры в свой портфель», – говорит Константин Симонов.

          Потом трейдеры смотрят, куда выгоднее с коммерческой точки зрения пристроить этот газ. Продавать себе в убыток частные компании не будут, и США как государство не может повлиять на них. Азиатские страны готовы брать дорогой газ, поэтому туда, как правило, и идет СПГ. «Но Азия состоит не из одного Китая, есть еще Япония и другие страны, куда трейдеры будут продавать СПГ. Плюс в Южную Америку, на юг Европы – в Испанию и Португалию, ну и туда, где удастся политически утрамбовать вопрос, – в Польшу, например», – уверен Симонов.

          Но поставки в Европу не будут носить массовый характер. «Конечно, Европу будут заставлять брать более дорогой газ. Но Европа не сможет купить в сверхбольших объемах, иначе европейская экономика просто развалится. Поэтому здесь потенциал давления ограничен», – добавляет эксперт.

          «Лидером на мировом газовом рынке США не могут стать в ближайшие 20 лет точно. Выйти на уровень экспорта России в более чем 200 млрд кубометров газа им не под силу»,– уверен Симонов.

          На самом деле серьезно перекроить мировой газовый рынок мог бы Иран (а не Америка). Не случайно США убирают Тегеран с рынка своими санкциями. «Если Иран выйдет со своим газом в свет, то случится история перенасыщения этого рынка. США это прекрасно понимают», – говорит Симонов.

          Газовый конфликт США и Китая может обернуться дополнительными прибылями для других поставщиков газа, в том числе для России. Первые признаки этого уже появляются. Этим летом заключено соглашение о поставках СПГ с Ямала в Китай. А на ВЭФ Китай анонсировал прорыв в переговорах о строительстве газопровода из России по западному направлению – «Силы Сибири – 2». Соглашение о поставках российского газа по восточному маршруту – газопроводу «Сила Сибири» – было подписано еще в 2014 году. И сама труба уже почти достроена, газ по ней в Китай пойдет в 2019 году. А вот по западному маршруту переговоры с Китаем слишком затянулись. Китай был недоволен сверхвысокой стоимостью километра газопровода, что в итоге влияло на стоимость газа. Газпром же снижать цену не желал. Теперь же на фоне торговой войны с США Пекин оказался намного сговорчивее.


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