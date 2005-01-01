Как удар Китая по американскому газу скажется на России

Важнейший для России вопрос оказался затронут в торговом споре между Китаем и США – а именно торговля газом, в том числе сжиженным. Масштабные планы США по газовой экспансии на китайский рынок могут быть подорваны – и это будет иметь большие последствия, в том числе для нашей страны. Какие именно?

Торговая война США и Китая может перекинуться и в энергетическую сферу. Китай хочет ввести сначала 10-процентные, а потом и 25-процентные пошлины на американский сжиженный природный газ. Пошлины подорвут амбициозные планы США стать мировым энергетическим лидером, считают эксперты агентства Reuters.

Напомним, что президент США Трамп на днях объявил о введении с 24 сентября 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. Китай ответил симметрично – введением с того же дня 10-процентных пошлин на американские товары. Скорее всего, непокорность Пекина спровоцирует Вашингтон поднять пошлины до 25% с нового года, а следом неизбежно последует и новый ответ Пекина. Конфликт будет развиваться по спирали, пока стороны не договорятся об уступках друг другу или не спровоцируют новый глобальный кризис.

Пекин, отвечая Трампу, бьет по его самым болезненным точкам. И одна из них – газовая. Растущий Китай является крупнейшим покупателем американского СПГ. В прошлом году на него пришлось 15% экспорта США. При этом Северная Америка была третьим поставщиком СПГ в Китай (после Австралии и Катара), но строила планы по наращиванию поставок и вытеснению соперников.

Однако торговая война Трампа с Пекином может перечеркнуть все экспортные мечты США. Уже сейчас факты говорят о том, что буквально с этого лета Китай стал покупать меньше американского СПГ. С июня в Китай прибыли только четыре судна с американским СПГ по сравнению с 17 судами за первые пять месяцев года. Например, если в марте США экспортировал в Китай 445 тыс. тонн СПГ, то в июне – всего 130 тыс. тонн. Исполнительный директор Центра по сжиженному природному газу Чарли Ридл назвал эту ситуацию «признаком того, насколько хуже все стало между США и Китаем по вопросу торговли», передает Reuters.

Торговая война может обернуться серьезными убытками для американских нефтегазовых компаний. Если пошлины на СПГ из США сохранятся надолго, то они нарушат планы американских компаний Cheniere Energy, Sempra и Kinder Morgan не только по строительству новых экспортных терминалов, но и по расширению существующих.

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Впрочем, западные эксперты считают, что американские производители смогут найти альтернативный рынок сбыта и перенаправить поставки СПГ в Европу. Трамп накануне как раз пообещал Польше огромные объемы СПГ и «хорошую» цену на газ. Варшава, конечно, этому обрадовалась. Ранее стало известно, что США уговаривают даже Германию построить СПГ-терминал, с экономической точки зрения абсолютно немцам не нужный.

Скорее всего, Берлин даст себя уговорить хотя бы для того, чтобы избавиться от нападок Вашингтона в адрес «Северного потока – 2» и российского газа. По крайней мере, риторика Трампа сильно смягчилась. А на встрече с польским коллегой он даже заявил, что США не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

О желании США вытеснить Газпром в Европе и самим заправлять газовым балом известно давно. Неужели американцы смогут заменить китайский газовый рынок европейским?

«Пока американский газ не может конкурировать по цене с российскими трубопроводными поставками даже при цене нефти 70–80 долларов за баррель. Это очень высокие нефтяные цены с точки зрения привязки к стоимости российского газа. Поэтому США и пытаются политически продавить свой газ. Какие-то объемы будут пристроены, но нельзя убедить Европу платить на 40–60% дороже за газ только потому, что он предлагается политическими партнерами», – говорит гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

При этом дело не только в цене. Важно, что Газпром легко закрывает в пиковый сезон весь объем потребления Европы. «Если Европе нужен газ – Газпром его найдет. У СПГ же кроме цены есть еще одна слабая сторона – зачастую контракты, которые носят спотовый характер, не являются гарантией для покупателя, что этот газ у него появится тогда, когда он нужен», – говорит эксперт.

К тому же, уверен эксперт, несмотря на все обещания американского лидера, дешевого газа Польше не видать. «Когда Трамп разъезжает по миру и втюхивает кому-то свой газ, он выполняет скорее пиаровскую роль. Это иллюзия, что США продают кому-то газ. США продают услуги по сжижению газа, а этот газ покупают крупные трейдеры в свой портфель», – говорит Константин Симонов.

Потом трейдеры смотрят, куда выгоднее с коммерческой точки зрения пристроить этот газ. Продавать себе в убыток частные компании не будут, и США как государство не может повлиять на них. Азиатские страны готовы брать дорогой газ, поэтому туда, как правило, и идет СПГ. «Но Азия состоит не из одного Китая, есть еще Япония и другие страны, куда трейдеры будут продавать СПГ. Плюс в Южную Америку, на юг Европы – в Испанию и Португалию, ну и туда, где удастся политически утрамбовать вопрос, – в Польшу, например», – уверен Симонов.

Но поставки в Европу не будут носить массовый характер. «Конечно, Европу будут заставлять брать более дорогой газ. Но Европа не сможет купить в сверхбольших объемах, иначе европейская экономика просто развалится. Поэтому здесь потенциал давления ограничен», – добавляет эксперт.

«Лидером на мировом газовом рынке США не могут стать в ближайшие 20 лет точно. Выйти на уровень экспорта России в более чем 200 млрд кубометров газа им не под силу»,– уверен Симонов.

На самом деле серьезно перекроить мировой газовый рынок мог бы Иран (а не Америка). Не случайно США убирают Тегеран с рынка своими санкциями. «Если Иран выйдет со своим газом в свет, то случится история перенасыщения этого рынка. США это прекрасно понимают», – говорит Симонов.

Газовый конфликт США и Китая может обернуться дополнительными прибылями для других поставщиков газа, в том числе для России. Первые признаки этого уже появляются. Этим летом заключено соглашение о поставках СПГ с Ямала в Китай. А на ВЭФ Китай анонсировал прорыв в переговорах о строительстве газопровода из России по западному направлению – «Силы Сибири – 2». Соглашение о поставках российского газа по восточному маршруту – газопроводу «Сила Сибири» – было подписано еще в 2014 году. И сама труба уже почти достроена, газ по ней в Китай пойдет в 2019 году. А вот по западному маршруту переговоры с Китаем слишком затянулись. Китай был недоволен сверхвысокой стоимостью километра газопровода, что в итоге влияло на стоимость газа. Газпром же снижать цену не желал. Теперь же на фоне торговой войны с США Пекин оказался намного сговорчивее.