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    23 октября 2026, 16:30 • В мире

    Польшу накрыла странная волна подросткового насилия

    Польшу накрыла странная волна подросткового насилия
    @ REUTERS/Kuba Stezycki

    Tекст: Станислав Лещенко

    Поляки шокированы серией странных преступлений, совершенных детьми и подростками. Есть мнение, что всему виной особые сообщества, продвигающие культ насилия. В Норвегии подчеркивают, что это явление уже затронуло всю Европу Разумеется, обвинения в адрес России не заставили себя ждать, но с чем столкнулась Польша на самом деле?

    Все началось 24 сентября, когда в полицию поступило сообщение о поножовщине на территории католического аббатства в Ярославе, где четыре мужчины и женщина получили ранения, включая священника Станислав Збойновича, который впоследствии скончался. На месте преступления был задержан 31-летний гражданин Украины по имени Игорь с кухонным ножом в руках. Судя по всему, на людей он напал в состоянии острого психоза, окружающие казались ему чудовищами. Но это было лишь прологом к вакханалии насилия.

    7 октября 19-летний юноша совершил нападение с ножом в Остроленке (примерно в 120 км от Варшавы), ранив девять человек. Преступник – студент профучилища по имени Якуб, пострадавшие – пять учеников, два педагога и двое случайных прохожих. Раненых эвакуировали в больницу на вертолете, нападавший ударился в бега, но был пойман на берегу реки менее чем в километре от места происшествия. Полиция сообщила, что ранее он уже попадал в их поле зрения из-за хранения наркотиков.

    В тот же день 17-летний учащийся одной из школ города Серпца (Мазовецкое воеводство) стал рассказывать одноклассникам о том, что «сделает что-то плохое». Тем проявили бдительность, рассказали учителю, а тот немедленно сообщил в полицию. В доме подростка изъяла два ножа, которые, по словам главы МВД Марчина Кервиньского, «были упакованы именно для совершения нападения», и мобильный телефон, где в истории поиска были запросы о том, как организовать нападение на школу.

    Днем позже, 8 октября, в начальной школе имени Иоанна Павла II в селе Лещидол-Новины ее бывший ученик, 15-летний Виктор. вошел в здание в шлеме с закрепленной на нем камерой и с несколькими длинными ножами в руках. Первой на его пути оказалась 37-летняя уборщица, которая пыталась задержать этот «биодрон», но получила множественные ножевые ранения и скончалась на месте. Директор школы и учитель, также пытавшиеся остановить нападавшего, получили тяжелые ранения. Тем не менее, директор Кшиштоф Охманьский смог обезоружить подростка и удерживал его до приезда полиции.

    В какой-то момент Виктор обмяк, попросил директора его обнять и расплакался. Теперь он в закрытом учреждении ждет психиатрической экспертизы.

    10 октября в Варшаве на территории школы для взрослых номер пять 21-летняя учащаяся нанесла ножевые ранения двум девушкам, которые пришли подать заявку на обучение. Преступницу обезвредил сотрудник школы. Она не была знакома с жертвами, на допросе в прокуратуре признала себя виновной по всем пунктам обвинения, однако отказалась отвечать на вопросы.

    В полиции подчеркнули, что не видят прямой связи между этим инцидентом и случаями в Остроленке и Лещидол-Новинах, произошедшими в те же дни. В то же время, власти устроили беспрецедентную по масштабу проверку, охватившую практически все учебные заведения страны: 187 тысяч контрольных мероприятий, 55 тысяч объектов и 102 тысячи задействованных полицейских.

    В Варшаве, Элке, Здуньской-Воле, Прушкове, Отвоцке, Кракове, Щитно и других городах задержано 192 человека в возрасте от 12 до 19 лет, показавшихся подозрительными.

    Изъято «155 опасных предметов». В 56 случаях применены меры пресечения в виде помещения в центры опеки или под арест. Возбуждено 106 уголовных дел, большинство касаются угроз, публичных призывов к совершению преступлений и ложных тревог.

    Что это было?

    Есть версия, что подозреваемые воспринимали свои преступления как своего рода игру. В польских соцсетях циркулируют слухи об онлайн-челлендже «принеси нож в школу», а пресса сообщает о возможных участниках этого челленджа.

    Например, 14-летний подросток из Юзефова действительно планировал принести нож в школу, но о его намерении сообщил педагогам другой ученик. Его одногодка в Мокотове в момент задержания имел при себе нож с выдвижным лезвием и одиннадцать петард. 16-летний ученик в Средместье принес в школу нож-бабочку. 13-летний в Бемове выложил фото ножа в чат и угрожал однокласснику, позже объяснив свой поступок «глупостью».

    Одним из задержанных оказался украинский студент Католического университета Люблина Ярослав, который, как сообщили в окружной прокуратуре, «по мотиву расовой ненависти» собирался убить ножом случайную жертву, в буквальном смысле зарезать первого встречного. Мотив – участие в челлендже под названием «Кровавая пятница». К счастью, один из сотрудников вуза обратил внимание на экстремистские высказывания студента и донес куда надо.

    После завершения общенациональной акции полиция запустила профилактическую под названием «Жизнь – не игра, она у тебя одна», в ее рамках школьные занятия будут проводить полицейские и специалисты по борьбе с кибербуллингом. А министерство образования планирует проводить не менее двух практических учений в год по действиям в различных кризисных ситуациях и разъяснить широкий круг вопросов – от того, где укрыться при воздушной атаке, до того, как реагировать на троллинг.

    Пропагандисты не упустили случая связать происходящее с кознями вездесущей Москвы.

    Так, газета Rzeczpospolita опубликовала статью с говорящим название «Паника в школах написана в Москве. Как враг перегружает государство без единого выстрела». По мнению ее автора, нападения – это результат «российской дезинформационной кампании», осуществляемой по советским методичкам.

    А премьер-министр Дональд Туск предположил, что на деструктивные поступки подростков толкают соцсети и видеоигры. Также, по его словам, «некоторые из задержанных активно участвуют в ультраправом движении», а власти наблюдают рост числа запросов в интернете, связанных «массовыми убийцами, которые стали кумирами в сети».

    «Польша столкнулась с цивилизационным феноменом», – считает он. Но не только Польша.

    Полиция Норвегии тоже заявляет о взрыве подросткового насилия. Особенно ее беспокоят новые онлайн-сети, члены которых общаются в зашифрованных мессенджерах и вдохновляют друг друга терактами, совершенными единомышленниками в других странах. При этом часто первичен сам интерес к насилию, а идеологическая обертка выбирается позже.

    «Раньше считалось, что сначала человека знакомят с идеологией, и лишь затем он постепенно начинает принимать насилие. Но теперь часто все наоборот»,

    подчеркивают в норвежской полиции.

    В числе перечисленных «деструктивных онлайн-платформ» The Com, «764» и No Lives Matter. Они активны по всему Евросоюзу и воздействуют на психику уязвимых детей и подростков, подталкивая к насилию, самоповреждениям и даже к убийствам.

    Насилие как социальная валюта

    Речь идет не об единых организациях с лидером и уставом, а о сетецентричных структурах, объединенных общей культурой насилия. Европейское агентство по борьбе с преступностью (Europol) описывает сеть The Com (The Community) как «глобальную угрозу, особенно опасную тем, что её жертвами и исполнителями становятся несовершеннолетние».

    У The Com и других подобных сетей нет четкой политической или религиозной идеологии. Эксперты характеризуют это явление, как «нигилистический насильственный экстремизм». Насилие считается не средством, а самоцелью, мизантропический взгляд на мир культивируется, ценность человеческой жизни отрицается.

    Чем более шокирующий контент создает тот или иной пользователь, тем выше его статус. То есть насилие становится своего рода социальной валютой.

    Некоторые перенимают идеи о необходимости ускорить общественный коллапс, для чего готовы (правда, пока по большей части только на словах) совершать любые преступления, даже совершенно бессмысленные.

    Примечательно, что среди самых опасных фигурантов сети The Com выходцы с Украины. Один из них – неонацист Егор «Maniac» Краснов из Днепропетровска, действовавший под фальшивой фамилией Яковлев. Он основал экстремистскую группу MKY (Maniac Murder Cult), органически вошедшую в «экосистему» The Com.

    Есть ли связь между этим феноменом и странными преступлениями в школах Польши, пока ясности нет. Но западная пресса с явным удовольствием подхватила заявление Службы безопасности Украины о том, что это, наоборот, Россия использует The Com «для вербовки несовершеннолетних украинцев». Другого от СБУ, впрочем, не ждали.

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