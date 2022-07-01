Командовать войсками НАТО в Европе выбран знаток червяков и России

1 июля вступил в должность новый командующий войсками НАТО в Европе и одновременно командующий войсками США в Европе. 58-летний генерал Кристофер Каволи сам по себе фигура неординарная, но его назначение может свидетельствовать также и о серьезных изменениях в стратегии НАТО и США на Европейском театре.

Назначение Каволи – не единственная смена высшего командного состава войск США в Европе и в рамках НАТО, хотя и самая примечательная. Вместе с позицией Объединенного командующего будут назначены новый командующий ВВС США в Европе (Сенат одобрил кандидатуру генерал-лейтенанта авиации Джеймса Хекера), командующий ВМС США в Европе (вице-адмирал Стюарт Манш, Munsch, видимо, немецкого происхождения - Мюнш) и командующий сухопутными войсками США в Европе (генерал-лейтенант Деррил Уильямс, до этого занимавший должность руководителя главной американской военной академии, Вест-Пойнта, он же станет первым чернокожим на посту в Европе). На тех же слушаниях в Сенате Хекер, Манш и Уильямс получили четвертую звезду на погоны, то есть в нашем понимании стали сразу генералами армии (в США ранги высших офицеров несколько отличаются от российских).

Таким образом, одним махом поменялось все военное командование армии и флота США в Европе и даже частично НАТО. Все это было сделано в преддверии саммита НАТО и в разгар российской спецоперации на Украине.

Это не решение одного дня просто в силу процедуры. Такие позиции в США проходят процедуру утверждения Сената, а до этого кандидатуру Объединенного командующего НАТО в Европе должен был утвердить Североатлантический совет (консультативный политический орган НАТО). То есть кандидатура генерала Каволи обсуждалась с мая, когда он был представлен Конгрессу США. Все это время он отсиживался на постах командующего войскам в Африке и начальника учебного центра в Гонолулу. С Гавайев он рассылал по Whatsapp сообщения своим друзьям детства в Германию и Италию, в которых обещал скоро приехать. Иными словами, он был уверен в том, что Сенат утвердит его назначение, хотя несколько дежурных вопросов ему все-таки задали. В частности, он подтвердил, что считает необходимым, чтобы европейские страны увеличили военные расходы более чем уровень 2% ВВП.

Но при этом генерал Каволи, уже будучи утвержденным в должности командующего в Европе, заявлял, что американские войска в Швеции и Финляндии размещены дополнительно не будут, хотя отдельные учения вместе с войсками США в Скандинавии будут проведены. По неожиданному мнению Каволи, США должны проявить осторожность, чтобы их действия в Европе не обостряли отношения с Россией и не привели бы к эскалации конфликта. Это прагматичный подход, но нетипичный для американского генерала. Тем более, что в последние лет десять на позициях командующими войсками НАТО и американскими войсками в Европе мы наблюдали в основном военных с очень агрессивной риторикой.

Кристофер Каволи принадлежит к редкой породе военного-интеллектуала. Именно через дефис. То есть, не военного умника, прекрасно разбирающегося в тактике, стратегии, военной истории и стреляющих железяках, а природного интеллектуала гуманитарного склада, в силу каких-то личных обстоятельств надевшего военную форму и так в ней и оставшегося.

Это редкая и кое-где вымирающая порода. В советское время и в 90-е годы в нее с некоторыми оговорками можно было зачислить так называемых «пиджаков» – офицеров, решивших остаться на воинской службе после окончания ВУЗа и прохождения срочной службы. Но таковых были единицы и они редко дорастали до высших командных должностей. При советской власти до больших звезд дорастали в основном технари, директора заводов линейки ВПК. На нашей памяти главное исключение такого рода – ныне уже покойный бывший начальник Генштаба в 90-х годах генерал Анатолий Квашнин – фигура слишком спорная, чтобы приводить ее как положительный и интересный пример. Скорее наоборот: Квашнин нашел себя в армии как поле для карьеры, а не армию в себе. В США это и вовсе нонсенс, в силу кастовости и иерархичности всей системы, несмотря на все крики последних десятилетий об инклюзивности и разнообразии.

Кристофер Каволи родился в Вюрцбурге, ФРГ, в семье американского полковника Иво Каволи, выходца из городка Пинцоло, что в Доломитовых Альпах на севере Италии. В общине Пинцоло семейство Каволи – местные авторитеты и знаменитости, особенно после того, как Кристофер стал первым генералом с местными корнями. Его регулярно зазывают на историческую родину как почетного гостя и заставляют фотографироваться с мэром и лучшими людьми Пинцоло на фоне итальянского флага и почти австрийского флага провинции Трентино. Это бывшая историческая область Тироль, имеющая особый полуавтономный статус в Италии. Там местами смешанное население, говорящее и по-итальянски и по-немецки, а кое-где и вовсе на местных диалектах типа ладинского (именно через букву «д»).

Кроме того, полковника Иво Каволи мотало назначениями по всей Европе, в результате чего мальчик Кристофер, помимо Германии, долго жил в Италии, когда его отец служил в штаба в Виченце, и в другом штабе – в немецком Гиссене, а Кристофер среднюю школу заканчивал и вовсе в Риме. Отсюда блестящее знание итальянского и немецкого языков, а также французского, без которого работать в штабах НАТО довольно сложно, поскольку они расположены в Бельгии – в Брюсселе и Монсе. И к тому же французы в НАТО и тогда и сейчас требуют к себе отдельного обращения, отсюда и насильственный дубляж всех документов НАТО на французский язык, включая даже официальное название альянса (NATO\OTAN).

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Похоже, что Кристофер Каволи изначально не горел желанием становиться военным, идя по стопам своего отца. Он поступает в Принстон на факультет биологии и пишет работу на удивительную для среднестатистического студента тему: «Влияние дождевых червей на вертикальное распределение слизевиков в почве». То есть, таких как Кристофер Каволи обычно во всех странах и во всех университетах ботанами зовут, даром, что очки не носит.

Но, как выяснилось, не в его случае. Еще в Принстоне он проходит курсы военной подготовки в Школе резерва, а сразу после защиты этой самой бакалавриатской диссертации про червей и слизевиков неординарный молодой человек с явными способностями к языкам и склонностью к медитативному научному анализу вдруг записывается в армию, причем очень быстро становится инструктором в школе рейнджеров во все той же итальянской Виченце. Повлиял ли это решение его отец-полковник, все-таки патриархальная итальянская семья, или он сам так решил, мы узнаем уже только из его будущих мемуаров.

Такие мозги на дороге не валяются, и Кристофера Каволи вытягивают в Гармеш-Партенкирхен, где располагается Европейский центр исследований безопасности Джорджа К. Маршалла. Эта структура больше разведывательная, чем научная, о чем стоит помнить всем, кто с ней сотрудничал в 90-е и нулевые, а теперь страдает. Там капитан десанта Кристофер Каволи проходит обучение по специальности Foreign Area officer – что-то вроде «офицер по иностранным делам» по России и Евразии.

Это редкая в американской армии специальность «страноведа». В США с их эгоизмом, мессианством и американоцентричностью люди, обладающие развернутыми знаниями относительно других стран, – вершина интеллигенции. По этой же причине таким исключительным влиянием пользуются академические ученые-международники, на мнение которых в основном и опирается исполнительная власть.

В Центре Маршалла Кристофер Каволи получает и начальную подготовку по русскому языку. Продолжает штудировать русский он и в Йеле, который заканчивает в 1997 году как раз по русской и восточно-европейской тематике уже в звании майора.

Сложно оценить качество страноведческой подготовки, которое преподавали тогда, что в Центре Маршалла, что в Йеле, да и преподают сейчас. Обычно она основывалась на мифологизированных рассуждениях о русской душе и литературе (все мы, с американской академической точки зрения, немного родом из Достоевского, а также имперское мышление, крепостное право, сталинизм, медведи, смеркалось) и примитивной советологии. Дополнительная беда в том, что преподавали там все это в тот период в основном приглашенные персонажи либеральных взглядов, да и сейчас ситуация не изменилась. Даже поколение преподавателей почти то же. А вот русский язык Каволи выучил на отлично, говорит бегло, хотя может не знать специального жаргона, включая военные термины именно в силу «классического» варианта преподавания.

Подполковник Каволи возвращается в Европу, сперва в Боснию в «миротворческие силы», а затем становится директором российского направления в управлении стратегической политики и планирования Объединенного штаба (2001-2003). Таким людям прямой путь в разведку, но армия его, видать, просто не отдала, а уже полковник Каволи отправляется в Афганистан, в Герат.

В то время любой американский офицер, мечтающий о карьере, был просто обязан съездить в Афганистан. Карьеры делаются на войне, а не в кабинетах. Но для полковника Каволи афганский опыт оказался очень травматичным. Он вывел 1 батальон 32-ого пехотного полка в долину Корангал. В результате 16-месячных боев американцы не только понесли огромные потери, но и вынуждены были выйти из Корангала, сдав талибам все населенные пункты. В американских СМИ Корангал стали называть «долиной смерти». Позднее уже бригадный генерал Каволи рассказывал военному писателю Уэсли Моргану, что испытывал такой стресс, что ему даже пришлось обратиться к стоматологу, поскольку от постоянного скрежета зубов у него пострадал прикус. Видимо, жесткие военные действия – это все-таки не его. Каволи больше похож на аналитика, чем на рейнджера и военачальника.

Некоторые американские эксперты полагают, что именно для этого Каволи в Европе и нужен. Он практически местный, он знает Западную Европу на практике, а Восточную теоретически, но неплохо.

Надо помнить, что США сейчас собираются создавать практически заново, а кое-где с нуля свою военную инфраструктуру на континенте. Перед тем, как пообещал Байден, увеличивать американский военный контингент в Европе до 100 тысяч человек, надо разобраться зачем, куда, и почему. То есть нужен не вояка, а человек, который разберется в деталях, проанализирует их и составит план с учетом объявления России враждебной страной. А Каволи говорит по-русски, страноведению обучался, склонен к изучению червей и простейших организмов, то есть, например, транспортной сети Польши и военной структуры Литвы.

Это практически идеальная кандидатура, подчеркивающая к тому же, что в обозримый исторический период НАТО и США к активным боевым действиям на условном Европейском театре военных действий не готовы – но уже начинают к такому повороту событий готовиться. Для этого и нужен человек, который займется аналитикой, а не шагистикой.

С другой стороной, у Каволи хорошая репутация в Европе, как у «местного», в отличие от прочих американских назначенцев, которые привыкли вести себя в Европе как миссионеры-колонизаторы. И судя по первым высказываниям уже четырехзвездочного генерала (а это высшее звание в американской армии в мирное время) Каволи, он что-то понимает правильное про устройство дел в Европе.

Россию же в принципе западным умом не объять, хотя можно просто попытаться. И попытка может быть засчитана.