Командовать войсками НАТО в Европе выбран знаток червяков и России

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1 июля, пятница  |  Последнее обновление — 20:07  |  vz.ru
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Россия превратила Змеиный в ловушку для ВСУ

Важнейший остров близ Одессы оказался в серой зоне Maxar Technologies/REUTERS
Минобороны РФ вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Таким образом планируется исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины. Какое значение этот шаг имеет с военной и политической точек зрения? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Европе надоели нахлебники с Украины

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С сегодняшнего дня Польша прекращает действие целой серии льгот как для украинских беженцев, так и для тех, кто принимал их. И Варшава, и правительства других стран Европы явно хотят не содержать беженцев, а принудить их к труду – например, собирать клубнику, как это много лет делали украинские гастарбайтеры. Однако что-то с реализацией этой идеи пошло не так. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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    Командовать войсками НАТО в Европе выбран знаток червяков и России

    Генерал Каволи свободно владеет русским языком
    		   1 июля 2022, 20:00
    Фото: REUTERS/Kacper Pempel
    Текст: Евгений Крутиков

    1 июля вступил в должность новый командующий войсками НАТО в Европе и одновременно командующий войсками США в Европе. 58-летний генерал Кристофер Каволи сам по себе фигура неординарная, но его назначение может свидетельствовать также и о серьезных изменениях в стратегии НАТО и США на Европейском театре.

    Назначение Каволи – не единственная смена высшего командного состава войск США в Европе и в рамках НАТО, хотя и самая примечательная. Вместе с позицией Объединенного командующего будут назначены новый командующий ВВС США в Европе (Сенат одобрил кандидатуру генерал-лейтенанта авиации Джеймса Хекера), командующий ВМС США в Европе (вице-адмирал Стюарт Манш, Munsch, видимо, немецкого происхождения - Мюнш) и командующий сухопутными войсками США в Европе (генерал-лейтенант Деррил Уильямс, до этого занимавший должность руководителя главной американской военной академии, Вест-Пойнта, он же станет первым чернокожим на посту в Европе). На тех же слушаниях в Сенате Хекер, Манш и Уильямс получили четвертую звезду на погоны, то есть в нашем понимании стали сразу генералами армии (в США ранги высших офицеров несколько отличаются от российских).

    Таким образом, одним махом поменялось все военное командование армии и флота США в Европе и даже частично НАТО. Все это было сделано в преддверии саммита НАТО и в разгар российской спецоперации на Украине.

    Это не решение одного дня просто в силу процедуры. Такие позиции в США проходят процедуру утверждения Сената, а до этого кандидатуру Объединенного командующего НАТО в Европе должен был утвердить Североатлантический совет (консультативный политический орган НАТО). То есть кандидатура генерала Каволи обсуждалась с мая, когда он был представлен Конгрессу США. Все это время он отсиживался на постах командующего войскам в Африке и начальника учебного центра в Гонолулу. С Гавайев он рассылал по Whatsapp сообщения своим друзьям детства в Германию и Италию, в которых обещал скоро приехать. Иными словами, он был уверен в том, что Сенат утвердит его назначение, хотя несколько дежурных вопросов ему все-таки задали. В частности, он подтвердил, что считает необходимым, чтобы европейские страны увеличили военные расходы более чем уровень 2% ВВП.

    Но при этом генерал Каволи, уже будучи утвержденным в должности командующего в Европе, заявлял, что американские войска в Швеции и Финляндии размещены дополнительно не будут, хотя отдельные учения вместе с войсками США в Скандинавии будут проведены. По неожиданному мнению Каволи, США должны проявить осторожность, чтобы их действия в Европе не обостряли отношения с Россией и не привели бы к эскалации конфликта. Это прагматичный подход, но нетипичный для американского генерала. Тем более, что в последние лет десять на позициях командующими войсками НАТО и американскими войсками в Европе мы наблюдали в основном военных с очень агрессивной риторикой.

    Кристофер Каволи принадлежит к редкой породе военного-интеллектуала. Именно через дефис. То есть, не военного умника, прекрасно разбирающегося в тактике, стратегии, военной истории и стреляющих железяках, а природного интеллектуала гуманитарного склада, в силу каких-то личных обстоятельств надевшего военную форму и так в ней и оставшегося.

    Это редкая и кое-где вымирающая порода. В советское время и в 90-е годы в нее с некоторыми оговорками можно было зачислить так называемых «пиджаков» – офицеров, решивших остаться на воинской службе после окончания ВУЗа и прохождения срочной службы. Но таковых были единицы и они редко дорастали до высших командных должностей. При советской власти до больших звезд дорастали в основном технари, директора заводов линейки ВПК. На нашей памяти главное исключение такого рода – ныне уже покойный бывший начальник Генштаба в 90-х годах генерал Анатолий Квашнин – фигура слишком спорная, чтобы приводить ее как положительный и интересный пример. Скорее наоборот: Квашнин нашел себя в армии как поле для карьеры, а не армию в себе. В США это и вовсе нонсенс, в силу кастовости и иерархичности всей системы, несмотря на все крики последних десятилетий об инклюзивности и разнообразии.

    Кристофер Каволи родился в Вюрцбурге, ФРГ, в семье американского полковника Иво Каволи, выходца из городка Пинцоло, что в Доломитовых Альпах на севере Италии. В общине Пинцоло семейство Каволи – местные авторитеты и знаменитости, особенно после того, как Кристофер стал первым генералом с местными корнями. Его регулярно зазывают на историческую родину как почетного гостя и заставляют фотографироваться с мэром и лучшими людьми Пинцоло на фоне итальянского флага и почти австрийского флага провинции Трентино. Это бывшая историческая область Тироль, имеющая особый полуавтономный статус в Италии. Там местами смешанное население, говорящее и по-итальянски и по-немецки, а кое-где и вовсе на местных диалектах типа ладинского (именно через букву «д»).

    Кроме того, полковника Иво Каволи мотало назначениями по всей Европе, в результате чего мальчик Кристофер, помимо Германии, долго жил в Италии, когда его отец служил в штаба в Виченце, и в другом штабе – в немецком Гиссене, а Кристофер среднюю школу заканчивал и вовсе в Риме. Отсюда блестящее знание итальянского и немецкого языков, а также французского, без которого работать в штабах НАТО довольно сложно, поскольку они расположены в Бельгии – в Брюсселе и Монсе. И к тому же французы в НАТО и тогда и сейчас требуют к себе отдельного обращения, отсюда и насильственный дубляж всех документов НАТО на французский язык, включая даже официальное название альянса (NATO\OTAN).

    Похоже, что Кристофер Каволи изначально не горел желанием становиться военным, идя по стопам своего отца. Он поступает в Принстон на факультет биологии и пишет работу на удивительную для среднестатистического студента тему: «Влияние дождевых червей на вертикальное распределение слизевиков в почве». То есть, таких как Кристофер Каволи обычно во всех странах и во всех университетах ботанами зовут, даром, что очки не носит.

    Но, как выяснилось, не в его случае. Еще в Принстоне он проходит курсы военной подготовки в Школе резерва, а сразу после защиты этой самой бакалавриатской диссертации про червей и слизевиков неординарный молодой человек с явными способностями к языкам и склонностью к медитативному научному анализу вдруг записывается в армию, причем очень быстро становится инструктором в школе рейнджеров во все той же итальянской Виченце. Повлиял ли это решение его отец-полковник, все-таки патриархальная итальянская семья, или он сам так решил, мы узнаем уже только из его будущих мемуаров.

    Такие мозги на дороге не валяются, и Кристофера Каволи вытягивают в Гармеш-Партенкирхен, где располагается Европейский центр исследований безопасности Джорджа К. Маршалла. Эта структура больше разведывательная, чем научная, о чем стоит помнить всем, кто с ней сотрудничал в 90-е и нулевые, а теперь страдает. Там капитан десанта Кристофер Каволи проходит обучение по специальности Foreign Area officer – что-то вроде «офицер по иностранным делам» по России и Евразии.

    Это редкая в американской армии специальность «страноведа». В США с их эгоизмом, мессианством и американоцентричностью люди, обладающие развернутыми знаниями относительно других стран, – вершина интеллигенции. По этой же причине таким исключительным влиянием пользуются академические ученые-международники, на мнение которых в основном и опирается исполнительная власть.

    В Центре Маршалла Кристофер Каволи получает и начальную подготовку по русскому языку. Продолжает штудировать русский он и в Йеле, который заканчивает в 1997 году как раз по русской и восточно-европейской тематике уже в звании майора.

    Сложно оценить качество страноведческой подготовки, которое преподавали тогда, что в Центре Маршалла, что в Йеле, да и преподают сейчас. Обычно она основывалась на мифологизированных рассуждениях о русской душе и литературе (все мы, с американской академической точки зрения, немного родом из Достоевского, а также имперское мышление, крепостное право, сталинизм, медведи, смеркалось) и примитивной советологии. Дополнительная беда в том, что преподавали там все это в тот период в основном приглашенные персонажи либеральных взглядов, да и сейчас ситуация не изменилась. Даже поколение преподавателей почти то же. А вот русский язык Каволи выучил на отлично, говорит бегло, хотя может не знать специального жаргона, включая военные термины именно в силу «классического» варианта преподавания.

    Подполковник Каволи возвращается в Европу, сперва в Боснию в «миротворческие силы», а затем становится директором российского направления в управлении стратегической политики и планирования Объединенного штаба (2001-2003). Таким людям прямой путь в разведку, но армия его, видать, просто не отдала, а уже полковник Каволи отправляется в Афганистан, в Герат.

    В то время любой американский офицер, мечтающий о карьере, был просто обязан съездить в Афганистан. Карьеры делаются на войне, а не в кабинетах. Но для полковника Каволи афганский опыт оказался очень травматичным. Он вывел 1 батальон 32-ого пехотного полка в долину Корангал. В результате 16-месячных боев американцы не только понесли огромные потери, но и вынуждены были выйти из Корангала, сдав талибам все населенные пункты. В американских СМИ Корангал стали называть «долиной смерти». Позднее уже бригадный генерал Каволи рассказывал военному писателю Уэсли Моргану, что испытывал такой стресс, что ему даже пришлось обратиться к стоматологу, поскольку от постоянного скрежета зубов у него пострадал прикус. Видимо, жесткие военные действия – это все-таки не его. Каволи больше похож на аналитика, чем на рейнджера и военачальника.

    Некоторые американские эксперты полагают, что именно для этого Каволи в Европе и нужен. Он практически местный, он знает Западную Европу на практике, а Восточную теоретически, но неплохо.

    Надо помнить, что США сейчас собираются создавать практически заново, а кое-где с нуля свою военную инфраструктуру на континенте. Перед тем, как пообещал Байден, увеличивать американский военный контингент в Европе до 100 тысяч человек, надо разобраться зачем, куда, и почему. То есть нужен не вояка, а человек, который разберется в деталях, проанализирует их и составит план с учетом объявления России враждебной страной. А Каволи говорит по-русски, страноведению обучался, склонен к изучению червей и простейших организмов, то есть, например, транспортной сети Польши и военной структуры Литвы.

    Это практически идеальная кандидатура, подчеркивающая к тому же, что в обозримый исторический период НАТО и США к активным боевым действиям на условном Европейском театре военных действий не готовы – но уже начинают к такому повороту событий готовиться. Для этого и нужен человек, который займется аналитикой, а не шагистикой.

    С другой стороной, у Каволи хорошая репутация в Европе, как у «местного», в отличие от прочих американских назначенцев, которые привыкли вести себя в Европе как миссионеры-колонизаторы. И судя по первым высказываниям уже четырехзвездочного генерала (а это высшее звание в американской армии в мирное время) Каволи, он что-то понимает правильное про устройство дел в Европе.

    Россию же в принципе западным умом не объять, хотя можно просто попытаться. И попытка может быть засчитана.


     
     
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