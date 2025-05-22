Зачем Зеленскому римский папа

Дмитрий Губин
Чем СВО похожа на Северную войну
Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.
Ольга Андреева
Русские идут!
На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.
Сергей Худиев
Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации
Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.