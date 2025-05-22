Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

Почему запасов нефти в России хватит только на 26 лет Рентабельных запасов нефти России хватит на 26 лет. Такую оценку озвучил глава Минприроды Александр Козлов. Однако паниковать еще рано. Это не означает, что менее чем через треть века в России не останется ни одной капли нефти, бюджет лишится трети своих доходов, а российский транспорт станет зависим от импортного бензина. Что же означает эта оценка запасов нефти, и как Россия может ее поднять? Подробности Перейти в раздел

Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности Перейти в раздел

Спецоперация создает новое поколение российского генералитета Генерал-полковник Андрей Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутных войск. Чем в ходе спецоперации стал знаменит этот очень молодой по военным меркам полководец, за что он получил звезду Героя России – и какие вызовы в целом стоят перед новым поколением российского генералитета? Подробности Перейти в раздел

Президент ЮАР показал в Белом доме свое отличие от Зеленского Визит главы ЮАР Сирила Рамафосы в Вашингтон едва не превратился в фарс наподобие того, что случилось в Белом доме с Владимиром Зеленским. Но Рамафоса, в отличие от Зеленского, к визиту в Белый дом основательно подготовился. Сам этот визит показал возросшую роль ЮАР в мировой политике и оказался весьма конструктивным для России. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел