  • Путин заявил о смещении мирового экономического и политического центра в Азию
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    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    9 комментариев

    Польша превратится в Укрополию

    Поляков запугивают превращением Польши в «Укрополию» – двунациональную страну, где власть придется делить с украинцами. Считается, что это государство будет наделено всеми «родовыми травмами» Украины от коррупции до уличного насилия. Насколько реалистичен такой прогноз?

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    Украина разжигает пожар на мировом рынке нефти

    Украина требует запретить Европе закупать у Индии нефтепродукты, созданные из российской нефти. Тогда как сама Украина продолжает зарабатывать на российской нефти. Если США и ЕС прислушаются к Киеву, то удар будет нанесен по всему рынку нефти. А пострадают в первую очередь страны – импортеры нефти: США, ЕС и сама Украина. Подробности

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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

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    Вертолеты встанут на защиту Москвы от украинских беспилотников

    Москва ведет комплексную работу по защите столицы от атак украинских дронов. В частности, мэр города Сергей Собянин сообщил о строительстве целой сети объектов ПВО. И судя по словам градоначальника, в обороне примут участие вертолеты. Насколько эффективной будет разработанная модель защиты и как еще можно улучшить ПВО столицы? Подробности

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    Почему в Польше заговорили о создании Укрополии

    Польская пресса забила тревогу о превращении страны в Укрополию в связи с огромным наплывом украинских беженцев. Находящиеся в стране почти полтора миллиона украинцев проживают в отдельных самоуправлениях, где могут получить политический вес. Тема миграции становится одной из ключевых на предстоящих в октябре всеобщих выборах. Удастся ли украинской диаспоре усилить свои позиции, как это когда-то произошло в Канаде и США? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Польша превратится в Укрополию

      Поляков запугивают превращением Польши в «Укрополию» – двунациональную страну, где власть придется делить с украинцами. Считается, что это государство будет наделено всеми «родовыми травмами» Украины от коррупции до уличного насилия. Насколько реалистичен такой прогноз?

    • Украинцы признали, что Бог с русскими

      После обращения папы римского Франциска к российским католикам, который призвал помнить о «наследии великой и просвещенной России», на Украине началась истерика. Главу крупнейшей христианской конфессии внесли в список сайта «Миротворец», а в офисе президента Зеленского Франциска назвали «инструментом российской пропаганды».

    • Габон тоже послал Францию

      В Африке еще один военный переворот и опять в зоне французского влияния: очередной поставщик урана шлет Париж куда подальше. На сей раз речь о Габоне – богатой нефтью стране, которой полвека правила династия Бонго. Прежде французы не раз проводили в Габоне военные операции. Решатся ли на этот раз?

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