Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

Украина разжигает пожар на мировом рынке нефти Украина требует запретить Европе закупать у Индии нефтепродукты, созданные из российской нефти. Тогда как сама Украина продолжает зарабатывать на российской нефти. Если США и ЕС прислушаются к Киеву, то удар будет нанесен по всему рынку нефти. А пострадают в первую очередь страны – импортеры нефти: США, ЕС и сама Украина. Подробности Перейти в раздел

США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности Перейти в раздел

Вертолеты встанут на защиту Москвы от украинских беспилотников Москва ведет комплексную работу по защите столицы от атак украинских дронов. В частности, мэр города Сергей Собянин сообщил о строительстве целой сети объектов ПВО. И судя по словам градоначальника, в обороне примут участие вертолеты. Насколько эффективной будет разработанная модель защиты и как еще можно улучшить ПВО столицы? Подробности Перейти в раздел

Почему в Польше заговорили о создании Укрополии Польская пресса забила тревогу о превращении страны в Укрополию в связи с огромным наплывом украинских беженцев. Находящиеся в стране почти полтора миллиона украинцев проживают в отдельных самоуправлениях, где могут получить политический вес. Тема миграции становится одной из ключевых на предстоящих в октябре всеобщих выборах. Удастся ли украинской диаспоре усилить свои позиции, как это когда-то произошло в Канаде и США? Подробности Перейти в раздел