Польша придумала новое «преступление России» Следственные органы Польши сказали «новое слово» в расследовании авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качиньский. Теперь предложено считать, что главу государства намеренно убили российские авиадиспетчеры. Им может угрожать Интерпол.

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