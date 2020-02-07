В каких странах мира больше всего выпивают

Самыми «пьющими» регионами России оказались северные – Магадан, Сахалин и Ненецкий автономный округ. Аналитики объяснили это высокими зарплатами, небогатым досугом и холодами. Россияне же в среднем потребляют не так много алкоголя – меньше, чем жители большинства европейских стран.