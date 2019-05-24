Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

Власти Москвы в очередной раз отказались согласовать проведение гей-парада и ЛГБТ-митингов. Подобные мероприятия проходят по всему миру с 1970-х и собирают миллионы участников в Берлине, Нью-Йорке, Сан-Паулу, Тель-Авиве и других городах.