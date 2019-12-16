Как Голливуд экранизирует русскую классику

Австралийский режиссер Баз Лурманн, известный своими красочными фильмами «Мулен Руж», «Ромео+Джульетта» и «Великий Гэтсби», решил экранизировать «Мастера и Маргариту». Это будет первая голливудская экранизация Булгакова, но далеко не первая для русской классики в целом.